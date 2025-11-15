13 lần Ronaldo nhận thẻ đỏ

15/8/2007: Portsmouth - Man Utd (Ngoại hạng Anh). Lần thứ ba nhận thẻ đỏ của Ronaldo có phần nghiêm trọng hơn hai lần trước.

Ở cuối trận đấu với Portsmouth, tiền đạo sinh năm 1985 xô xát với hậu vệ Richard Hughes trong một tình huống phạt góc, dẫn tới việc bị truất quyền thi đấu và treo giò 3 trận. Man Utd, với 10 người còn lại, chỉ có trận hòa 1-1.