13 lần Ronaldo nhận thẻ đỏ

15/5/2004: Aston Villa - Man Utd (Ngoại hạng Anh). Ronaldo nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp khi thi đấu cho Man Utd.
Tiền đạo người Bồ Đào Nha nhận hai thẻ vàng. Thẻ thứ nhất do lỗi ăn vạ và thẻ thứ hai đến ở phút 85 do sút bóng sau khi bị thổi việt vị. Trước khi bị đuổi, Ronaldo kịp góp một bàn, giúp Man Utd thắng 2-0 tại Villa Park ở vòng đấu cuối.
14/1/2006: Man City - Man Utd (Ngoại hạng Anh). Gần hai năm sau, CR7 nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận derby thành Manchester.
Ngôi sao của "Quỷ đỏ" giơ cao chân và đạp gầm giày về phía Andy Cole của đối phương. Hành động của Ronaldo diễn ra ở thời điểm anh đang ức chế vì vừa bị Sun Jihai đốn ngã, nhưng trọng tài không thổi còi. Trong thế thiếu người, Man Utd thua kình địch 1-3.
15/8/2007: Portsmouth - Man Utd (Ngoại hạng Anh). Lần thứ ba nhận thẻ đỏ của Ronaldo có phần nghiêm trọng hơn hai lần trước.
Ở cuối trận đấu với Portsmouth, tiền đạo sinh năm 1985 xô xát với hậu vệ Richard Hughes trong một tình huống phạt góc, dẫn tới việc bị truất quyền thi đấu và treo giò 3 trận. Man Utd, với 10 người còn lại, chỉ có trận hòa 1-1.
30/11/2008: Man City - Man Utd (Ngoại hạng Anh). Trong trận thắng 1-0 của Man Utd, Ronaldo bật nhảy lố đà ở một tình huống phạt góc và dùng tay đẩy bóng đi để bảo vệ khuôn mặt. Hành động tưởng chừng vô hại ấy dẫn tới tấm thẻ vàng thứ hai của chân sút người Bồ Đào Nha.
Trước đó, anh nhận thẻ vàng vì phạm lỗi từ phía sau với Shaun Wright-Phillips. Tổng cộng, Ronaldo nhận 4 thẻ đỏ trong màu áo Man Utd, tất cả đều diễn ra trong các trận đấu sân khách.
5/12/2009: Real Madrid - Almeria (La Liga). Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real, Ronaldo bị đuổi khỏi sân tới hai lần.
Pha trả đũa với cú đá vào chân hậu vệ Almeria khiến siêu sao Bồ Đào Nha nhận thẻ đỏ trên sân Bernabeu. Trước đó, anh nhận một thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng bàn thắng ở hiệp hai, trong chiến thắng 4-2.
24/1/2010: Real - Malaga (La Liga). Cũng trên sân nhà Bernabeu, gần hai tháng sau đó, Ronaldo dính thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vung tay trúng mặt cầu thủ Patrick Mtiliga của Malaga. Thẻ đỏ này không quá nghiêm trọng, khi Real vẫn thắng 2-0.
17/5/2013: Real - Atletico (chung kết Cup Nhà vua). Trong trận chung kết, tiền đạo Bồ Đào Nha trả đũa, vung chân đá vào mặt Gabi sau khi bị đối thủ phạm lỗi ở phút thứ 115.
Trước đó, Real cũng chứng kiến HLV Jose Mourinho dính thẻ đỏ cuối hiệp hai. Chức vô địch thuộc về Atletico với thắng lợi 2-1 ngay tại Bernabeu. Đây là thất bại đầu tiên của Real trước Atletico sau 14 năm.
2/2/2014: Athletic Bilbao - Real (La Liga). Ronaldo gạt tay vào má hậu vệ Carlos Gurpegi, phản ứng với trọng tài và tiếp tục xô xát với hai cầu thủ Athletic Bilbao, sau tình huống đồng đội bị cản người không bóng. Sau trận hòa 1-1 này, cầu thủ Bồ Đào Nha bị treo giò 3 trận.
24/1/2015: Cordoba - Real (La Liga). Gần một năm sau, số 7 của Real tiếp tục nhận án phạt vì trả đũa. Anh sút thẳng vào người một cầu thủ Cordoba sau khi bị truy cản, trong trận thắng 2-1.
Trên đường vào phòng thay đồ, Ronaldo tiếp tục khiêu khích đối phương khi lấy tay phủi lên huy hiệu vô địch FIFA Club World Cup.
13/8/2017: Barca - Real (Siêu cup Tây Ban Nha). Trong trận lượt đi Siêu cup, Ronaldo nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng hai phút. Sau khi cởi áo ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 tại Camp Nou, anh bị thổi phạt vì lỗi ăn vạ trong cấm địa.
Không dừng lại ở đó, CR7 còn đẩy trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea để phản ứng, dẫn tới án phạt cấm thi đấu 5 trận. Bất chấp điều đó, Real vẫn thắng trận 3-1 và đăng quang sau đó ba ngày với tổng tỉ số 5-1. Đó cũng là tấm thẻ đỏ duy nhất của Ronaldo ở các trận Kinh điển.
19/9/2018: Valencia - Juventus (vòng bảng Champions League). Trong thời gian khoác áo Juventus, Ronaldo dính một thẻ đỏ duy nhất, ở thắng lợi 2-0 trước Valencia tại vòng bảng Champions League.
CR7 phản ứng với cú ngã của hậu vệ Jeison Murillo bằng cách nắm tóc đối thủ. Sau đó, trọng tài Felix Byrch tham khảo với trợ lý và rút thẻ đỏ trực tiếp với ngôi sao sinh năm 1985.
8/4/2024 - Al Hilal - Al Nassr (Bán kết Siêu cup Arab Saudi). Sáu năm sau, Ronaldo nhận thẻ đỏ trong trận thua 1-2 của Al Nassr, khi phản ứng với Al Bulayhi - một hậu vệ luôn biết cách gây ức chế cho ngôi sao của đối phương. CR7 thúc cùi chỏ một cách lộ liễu vào ngực của hậu vệ Al Hilal. Sau đó, anh tiếp tục giơ nắm đấm dọa, rồi to tiếng chỉ trích trọng tài trên đường vào phòng thay đồ.
13/11/2025: CH Ireland - Portugal (vòng loại World Cup). Mới nhất, Ronaldo nhận thẻ đỏ sau khi đánh cùi chỏ vào lưng hậu vệ Dara O’Shea tại vòng loại World Cup. Ban đầu, trọng tài chỉ phạt thẻ vàng. Đội trưởng Bồ Đào Nha còn khiêu khích đối thủ và khán giả tại Dublin bằng động tác khóc nhè. Sau đó, VAR vào cuộc khiến CR7 bị truất quyền thi đấu.
Chung cuộc, Bồ Đào Nha để thua 0-2 và lỡ cơ hội giành vé sớm tới Bắc Mỹ mùa hè năm sau. Cách đây 4 năm, Ronaldo cũng vướng vào một sự việc ồn ào với chính O’Shea tại vòng loại World Cup 2022. Hậu vệ CH Ireland dùng tiểu xảo gạt bóng khỏi chấm 11 mét, còn Ronaldo đáp trả bằng một cái tát sượt má. Tuy nhiên, trọng tài không đưa ra bất cứ án phạt nào.
Vy Anh
Ảnh: AFP, Reuters