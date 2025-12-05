10 năm rực rỡ của Mbappe

Ngày 2/12/2015, Mbappe bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp khi chơi cho đội một Monaco trong trận hòa Caen 1-1. Với 16 tuổi 347 ngày, anh phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất chơi cho Monaco của Thierry Henry năm 1994.

HLV của Monaco khi đó, Leonardo Jardim cho hay: "Ngay từ buổi tập đầu tiên, tôi đã nhận ra cậu ấy không phải là một tài năng bình thường. Tôi chưa bao giờ thấy cầu thủ trẻ nào có khả năng học hỏi nhanh như vậy".