10 năm rực rỡ của Mbappe

Ngày 2/12/2015, Mbappe bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp khi chơi cho đội một Monaco trong trận hòa Caen 1-1. Với 16 tuổi 347 ngày, anh phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất chơi cho Monaco của Thierry Henry năm 1994.
HLV của Monaco khi đó, Leonardo Jardim cho hay: "Ngay từ buổi tập đầu tiên, tôi đã nhận ra cậu ấy không phải là một tài năng bình thường. Tôi chưa bao giờ thấy cầu thủ trẻ nào có khả năng học hỏi nhanh như vậy".
Ngày 2/12/2015, Mbappe bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp khi chơi cho đội một Monaco trong trận hòa Caen 1-1. Với 16 tuổi 347 ngày, anh phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất chơi cho Monaco của Thierry Henry năm 1994.
HLV của Monaco khi đó, Leonardo Jardim cho hay: "Ngay từ buổi tập đầu tiên, tôi đã nhận ra cậu ấy không phải là một tài năng bình thường. Tôi chưa bao giờ thấy cầu thủ trẻ nào có khả năng học hỏi nhanh như vậy".
Ngày 20/2/2016, Mbappe ghi bàn đầu tiên khi giúp Monaco hạ Troyes 3-1 tại Ligue 1. Với 17 tuổi 62 ngày, anh tiếp tục phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội bóng công quốc của Henry.
Ngày 20/2/2016, Mbappe ghi bàn đầu tiên khi giúp Monaco hạ Troyes 3-1 tại Ligue 1. Với 17 tuổi 62 ngày, anh tiếp tục phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội bóng công quốc của Henry.
Từ mùa 2016-2017, Mbappe thăng tiến như tên lửa. Ngôi sao tuổi teen ghi 26 bàn, giúp Monaco vô địch Ligue 1 và vào bán kết Champions League. Anh ghi sáu bàn trong chín trận Champions League, gồm năm bàn ở các vòng loại trực tiếp.
Từ mùa 2016-2017, Mbappe thăng tiến như tên lửa. Ngôi sao tuổi teen ghi 26 bàn, giúp Monaco vô địch Ligue 1 và vào bán kết Champions League. Anh ghi sáu bàn trong chín trận Champions League, gồm năm bàn ở các vòng loại trực tiếp.
Tài năng và tốc độ phát triển của Mbappe sớm thu hút các CLB lớn. Hè 2017, PSG ký hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt với giá 200 triệu USD sau một năm. Phí chuyển nhượng Mbappe chỉ kém 263 triệu của Neymar, tiền đạo gia nhập PSG cùng năm.
Tài năng và tốc độ phát triển của Mbappe sớm thu hút các CLB lớn. Hè 2017, PSG ký hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt với giá 200 triệu USD sau một năm. Phí chuyển nhượng Mbappe chỉ kém 263 triệu của Neymar, tiền đạo gia nhập PSG cùng năm.
World Cup là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất của Mbappe. Anh góp phần quan trọng vào chức vô địch World Cup 2018 khi ghi bốn bàn, gồm cả hai bàn vào lưới Argentina ở vòng 1/8 và một bàn trong trận chung kết. Ngoài chức vô địch, tiền đạo 19 tuổi còn giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất. Thành công sớm của Mbappe làm gợi nhớ Pele, cầu thủ duy nhất ba lần vô địch World Cup.
World Cup là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất của Mbappe. Anh góp phần quan trọng vào chức vô địch World Cup 2018 khi ghi bốn bàn, gồm cả hai bàn vào lưới Argentina ở vòng 1/8 và một bàn trong trận chung kết. Ngoài chức vô địch, tiền đạo 19 tuổi còn giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất. Thành công sớm của Mbappe làm gợi nhớ Pele, cầu thủ duy nhất ba lần vô địch World Cup.
Năm 2020, Mbappe đưa PSG vào chung kết Champions League. Tuy nhiên, anh lỡ hẹn với danh hiệu lớn nhất cấp CLB khi thua Bayern 0-1.
Năm 2020, Mbappe đưa PSG vào chung kết Champions League. Tuy nhiên, anh lỡ hẹn với danh hiệu lớn nhất cấp CLB khi thua Bayern 0-1.
Năm 2021, Mbappe giành thêm Nations League với tuyển Pháp. Anh ghi một bàn trong trận bán kết thắng Bỉ 3-2 và bàn quyết định trong trận chung kết thắng Tây Ban Nha 2-1.
Năm 2021, Mbappe giành thêm Nations League với tuyển Pháp. Anh ghi một bàn trong trận bán kết thắng Bỉ 3-2 và bàn quyết định trong trận chung kết thắng Tây Ban Nha 2-1.
Mbappe tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2022. Anh ghi tám bàn, gồm cả hat-trick trong trận chung kết, giành danh hiệu Vua phá lưới và Quả Bóng Bạc. Nếu Pháp thắng Argentina trong loạt luân lưu, ngôi sao sinh năm 1998 có thể đã vô địch lần thứ hai. Mbappe có 12 bàn sau hai lần tham dự World Cup, chỉ kém kỷ lục của Miroslav Klose bốn bàn.
Mbappe tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2022. Anh ghi tám bàn, gồm cả hat-trick trong trận chung kết, giành danh hiệu Vua phá lưới và Quả Bóng Bạc. Nếu Pháp thắng Argentina trong loạt luân lưu, ngôi sao sinh năm 1998 có thể đã vô địch lần thứ hai. Mbappe có 12 bàn sau hai lần tham dự World Cup, chỉ kém kỷ lục của Miroslav Klose bốn bàn.
Với PSG, Mbappe giành mọi thứ trừ Champions League. Anh đem lại 15 danh hiệu, lập kỷ lục ghi 256 bàn và giành sáu danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 liên tiếp. Năm 2024, Mbappe kết thúc mối lương duyên với PSG để gia nhập Real.
Với PSG, Mbappe giành mọi thứ trừ Champions League. Anh đem lại 15 danh hiệu, lập kỷ lục ghi 256 bàn và giành sáu danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 liên tiếp. Năm 2024, Mbappe kết thúc mối lương duyên với PSG để gia nhập Real.
Mbappe chưa có danh hiệu lớn với Real. Tuy nhiên, anh vẫn khẳng định tài năng bằng 44 bàn trong 59 trận mùa 2024-2025 và 25 bàn trong 20 trận đầu mùa 2025-2026.
Mbappe chưa có danh hiệu lớn với Real. Tuy nhiên, anh vẫn khẳng định tài năng bằng 44 bàn trong 59 trận mùa 2024-2025 và 25 bàn trong 20 trận đầu mùa 2025-2026.
Tối 3/12, Mbappe kỷ niệm 10 năm thi đấu bằng cú đúp bàn thắng và một kiến tạo trong trận hạ chủ nhà Bilbao 3-0. Đến nay, thành tích sự nghiệp của anh gồm 541 trận, 408 bàn và 175 kiến tạo.
Tối 3/12, Mbappe kỷ niệm 10 năm thi đấu bằng cú đúp bàn thắng và một kiến tạo trong trận hạ chủ nhà Bilbao 3-0. Đến nay, thành tích sự nghiệp của anh gồm 541 trận, 408 bàn và 175 kiến tạo.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, AFP, CLB