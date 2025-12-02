Valdano: 'Real đang ở đâu nếu không có Mbappe?'

Cựu HLV Jorge Valdano ca ngợi việc Kylian Mbappe đóng góp hơn nửa số bàn cho Real, nhưng cảnh báo đội bóng về sự phụ thuộc vào tiền đạo này.

"Thứ Real phải tự hỏi chính lúc này là nếu không có Mbappe, họ sẽ đang đứng ở đâu?", cựu HLV và CEO Real Jorge Valdano bình luận trên đài Tây Ban Nha Movistar Plus, sau trận Real hòa Girona 1-1 ở vòng 14 La Liga. "Thay vì đặt nhiều câu hỏi, tôi nghĩ họ nên tập trung vào vấn đề duy nhất ấy".

Chuyên gia 70 tuổi đề cao sức ảnh hưởng và phong độ đỉnh cao từ đầu mùa của thủ quân tuyển Pháp, khẳng định mỗi lần Mbappe ra sân đều là một "màn trình diễn đích thực". Trước Girona, Mbappe rời sân Montilivi với một bàn từ phạt đền, qua đó nâng thành tích mùa này trên mọi đấu trường trong màu áo Real lên thành 23 bàn qua 19 trận.

Mbappe đi bóng trước sự truy cản của Pedri trong trận Real thua Barca 3-4 ở vòng 35 La Liga ngày 11/5/2025. Ảnh: AFP

"Trước Girona, Mbappe vẫn chơi hay như thường lệ, cứ ra sân là cậu ấy đều tỏa sáng", Valdano nhấn mạnh. "Bất kể Real chơi hay hay chơi tệ, khi bị dẫn trước hay bị cầm hòa, Mbappe đều khép lại với những màn trình diễn xuất thần. Sở hữu một nhân tố như vậy, nhưng Real vẫn không thể giành chiến thắng".

Valdano không phải người đầu tiên đưa vấn đề phụ thuộc Mbappe của Real ra thảo luận. Giữa tuần trước, sau khi đội chủ sân Santiago Bernabeu thắng 4-3 trên sân Olympiakos ở Champions League – trong đó siêu sao Pháp lập poker, báo Tây Ban Nha MARCA cũng nhắc về "căn bệnh" này.

Khi đó, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Miguel Angel Toribio của Radio MARCA, Mbappe đã tìm cách bác bỏ luận điểm Real đang quá phụ thuộc vào anh, và cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác.

"Tôi không nghĩ có sự phụ thuộc nào cả", Mbappe nói. "Đó chỉ là chuyện mà báo chí hay người ngoài nói thôi. Các anh không nên nói 'phụ thuộc', mà phải nói rằng Mbappe là một trong những người chịu trách nhiệm nếu Real không giành được chiến thắng. Công việc của tôi là ghi bàn, đấy là lẽ đương nhiên, nên không thể nói đội bóng phụ thuộc tôi được. Thay vì vậy, các anh phải nói Mbappe cần ghi thêm bàn".

Tính từ đầu mùa, Real đã ghi 41 bàn trên mọi mặt trận, và Mbappe góp tới 23, tức hơn một nửa số đố. Nhưng hội chứng "Mbappe-dependencia" (phụ thuộc Mbappe) mà Valdano đề cập không chỉ được phản ánh qua những trận ngôi sao này nổ súng.

Ba vòng La Liga gần nhất, cũng là ba trận hòa liên tiếp của Real ở đấu trường này, cầu thủ mang áo số 10 chỉ ghi đúng một bàn (trước Girona). Nếu Mbappe không ghi bàn, Real càng lâm vào thế khó, chưa nói đến việc ngôi sao lớn nhất của họ lập công. Hệ quả, từ lợi thế hơn Barca 5 điểm sau El Clasico, giờ họ kém đại kình địch một điểm.

Trước Girona cuối tuần qua, Real kết thúc trận đấu với đội hình có tới 5 cầu thủ tấn công có mặt đồng thời trên sân: Mbappe, Vinicius, Jude Bellingham, Rodrygo và Gonzalo Garcia. Nhưng ngần ấy vẫn không đủ. Đội khách dứt điểm 25 lần cả trận, nhưng chỉ 4 trúng đích. Lật lại những trận đấu trước, nếu Mbappe không "gánh" phần lớn số bàn thắng, các ngôi sao tấn công còn lại cũng khó giúp Real chiến thắng.

Sau trận, một con số đáng chú ý khác cũng được đặt ra về hàng công của Alonso. Tiền đạo Brazil Rodrygo trải qua 30 trận liên tiếp không ghi bàn cho Real, chuỗi tịt ngòi dài hơi nhất của bất kỳ chân sút nào trong lịch sử CLB (bằng về số trận với Mariano Diaz, nhưng nhiều hơn 350 phút ra sân).

Theo Alonso, vấn đề của đội bóng nằm ở sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. "Hiệp hai trước Girona chúng tôi đã chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và pressing mạnh mẽ hơn", HLV 44 tuổi phân tích. "Chúng tôi đáng lẽ đã có thể ghi thêm bàn, có 3 đến 4 tình huống rất rõ ràng".

Ngoài chuyện hàng công thiếu sắc sảo, nhà cầm quân xứ Basque còn chỉ ra một lý do khác, về chất lượng lối chơi và tính liên tục, ổn định. "Chúng tôi thiếu đi việc duy trì chất lượng lối chơi tốt trong nhiều phút, tức không thể kiểm soát thế trận và tấn công một cách liên tục. Vì sao lại thế thì chúng tôi sẽ cần phải xem xét, nhưng mùa giải vẫn còn rất dài", Alonso kết luận.

Hoàng Thông tổng hợp