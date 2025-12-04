Mbappe chói sáng trong chiến thắng đậm của Real

Tây Ban NhaTiền đạo Kylian Mbappe lập hai tuyệt phẩm và kiến tạo bàn còn lại, trong trận Real thắng Bilbao 3-0 ở vòng 15 La Liga, tối 3/12.

Trước trận đấu tại sân San Mames, Real bị Barca nâng khoảng cách lên bốn điểm. Đội bóng Hoàng gia bị đặt vào tình thế phải thắng. Và Mbappe đã sắm vai người hùng.

Ngay phút thứ 7, sau khi nhận bóng từ khoảng cách hơn 40 m, tiền đạo người Pháp rê qua hai cầu thủ chủ nhà rồi đến sát vòng cấm, sút cứa lòng hạ thủ môn Unai Simon.

Mbappe ăn mừng trong trận Real thắng Bilbao 3-0 ở vòng 15 La Liga tối 3/12. Ảnh: Real

Mbappe nâng cao chiến công khi kiến tạo bàn thứ hai cho Real. Sau quả tạt ở phút 42, anh đánh đầu về góc xa, tạo điều kiện cho Eduardo Camavinga đánh đầu nối nhân đôi cách biệt.

Phút 59, Mbappe hoàn tất màn trình diễn cá nhân ấn tượng bằng tuyệt phẩm sút xa. Tiền đạo người Pháp nhận bóng chếch bên trái ngoài vòng cấm, rồi dứt điểm ngay vào góc gần ấn định chiến thắng sớm.

Sau cú đúp vào lưới Bilbao, Mbappe tiếp tục bứt phá trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga. Tiền đạo của Real đang dẫn đầu với 16 bàn trong 15 trận, nhiều gấp đôi thành tích của ba cầu thủ xếp sau gồm Robert Lewandowski, Vedat Muriqui và Ferran Torres.

Mùa trước, Mbappe lên ngôi Vua phá lưới với 31 bàn trong 34 trận. Khả năng bảo vệ danh hiệu đang nằm trong tầm tay của cựu ngôi sao PSG.

Ở vòng tiếp theo ngày 7/12, Real được chơi trên sân nhà tiếp Celta Vigo. Họ chưa biết có sự phục vụ của Trent Alexander-Arnold và Eduardo Camavinga hay không, khi cả hai đều gặp chấn thương và rời sân trong hiệp hai.

Thanh Quý