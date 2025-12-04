Mbappe sánh ngang Messi, Ronaldo

Tây Ban NhaVới cú đúp vào lưới Athletic Bilbao ở La Liga tối 3/12, tiền đạo Kylian Mbappe vượt mốc 60 bàn trong một năm dương lịch.

Mbappe đã có tổng cộng 55 bàn cho Real và 7 cho tuyển Pháp kể từ đầu năm 2025. Với việc Real còn ba trận La Liga và một trận Champions League trước khi nghỉ đón năm mới, anh nhiều khả năng sẽ gia tăng thành tích.

Trước Mbappe, tính trong thế kỷ 21, chỉ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski đạt tới mốc 60 bàn trong một năm dương lịch. Bóng đá Pháp thì chưa có ai làm được điều này từ thời Just Fontaine cách đây 67 năm.

Đồng đội chia vui với Mbappe (giữa) trong trận Real thắng Bilbao 3-0 ở vòng 15 La Liga, trên sân San Mames, Bilbao, Tây Ban Nha tối 3/12. Ảnh: RMA

Nếu tính riêng khuôn khổ La Liga, Mbappe chỉ còn kém bốn bàn để cân bằng kỷ lục 59 bàn trong một năm dương lịch của Ronaldo. Các đối thủ tiếp theo để Mbappe nhắm mục tiêu là Celta Vigo, Deportivo Alaves và Sevilla.

Sau trận gặp Sevilla ngày 20/12, Real cùng các đội khác ở La Liga sẽ bước vào kỳ nghỉ đông.

Hai bàn vào lưới Atheltic Bilbao cũng giúp Mbappe bứt phá trong cuộc đua Vua phá lưới năm nay, khi có 16 bàn sau 15 trận. Thành tích này nhiều gấp đôi những người đứng sau anh là Lewandowski, Vedat Muriqui và Ferran Torres.

Mbappe chính là đương kim Vua phá lưới La Liga với 31 bàn mùa trước. Với sự tỏa sáng của siêu sao Pháp, Real mùa này đang bám đuổi đỉnh bảng Barca với cách biệt một điểm sau 14 vòng.

"Kylian đang đạt phong độ tuyệt vời", HLV Xabi Alonso phát biểu sau trận đấu trên sân San Mames, Bilbao. "Hôm nay cậu ấy lại ghi hai bàn, đều là những pha lập công tuyệt vời, và quan trọng hơn là sự di chuyển, sự kết nối với Vinicius, tất cả đều rất xuất sắc".

Vy Anh