10 hợp đồng lớn nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông

Taty Castellanos, từ Lazio đến West Ham (34 triệu USD). West Ham hiện đứng thứ 18 trong 20 Ngoại hạng Anh và kém đội xếp thứ 17 tới 6 điểm. Họ ký hợp đồng với Castellanos là để cải thiện hàng công và cơ hội trụ hạng.
Castellanos nổi lên khi ghi 4 bàn trong trận Girona thắng Real 4-2 vào năm 2023. Trong màu áo Lazio, tiền đạo 27 tuổi người Argentina có 22 bàn sau 98 trận. Sau khi gia nhập West Ham, anh sớm để lại dấu ấn bằng bàn quyết định trong trận thắng QPR 2-1 ở vòng ba Cup FA hôm 11/1.
Kader Meite, từ Rennes đến Al Hilal (36 triệu USD). Meite là sản phẩm của lò đào tạo Rennes, nơi từng sản sinh Ousmane Dembele, Eduardo Camavinga và Desire Doue. Tuyển thủ trẻ người Pháp mới 18 tuổi, chơi chuyên nghiệp một mùa rưỡi và ghi 5 bàn qua 32 trận. Anh mới ra mắt Saudi Pro League khi Al Hilal hòa Al Ahli 0-0 hôm 2/2.
Oscar Bobb, từ Man City đến Fulham (37 triệu USD). Với tổng cộng 47 trận trong hai mùa rưỡi, cơ hội thi đấu của Bobb tại Man City khá hạn chế. Tuyển thủ Na Uy 22 tuổi quyết định tới Fulham để tăng cường số trận. Fulham cũng đặt kỳ vọng lớn vào tiền vệ trưởng thành dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola. Hợp đồng 37 triệu USD là vụ mua đắt thứ ba lịch sử CLB.
George Ilenikhena, từ Monaco đến Al Ittihad (39 triệu USD). Sau khi chuyển đến từ Antwerp, Bỉ vào hè 2024 với giá 21 triệu, Ilenikhena gặp khó khăn trong việc khẳng định bản thân, chỉ ghi 9 bàn trong 52 trận.
Nhưng trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng vừa qua, tiền đạo 19 tuổi đem lại lợi nhuận lớn cho Monaco. Al Ittihad mua Ilenikhena để thay Karim Benzema, ngôi sao mới chuyển nhượng tự do sang Al Hilal.
Ademola Lookman, từ Atalanta đến Atletico (47 triệu USD). Lookman là cầu thủ đắt nhất gia nhập La Liga trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tiền đạo người Nigeria từng tham gia vào 82 bàn trong 137 trận chơi cho Atalanta, đồng thời góp công đem lại Europa League 2024. Anh từng suýt gia nhập Inter hồi hè 2025 và Fenerbahce trong tháng 1.
Brennan Johnson, từ Tottenham đến Crystal Palace (47 triệu USD). Johnson chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng tại Tottenham sau vụ chuyển nhượng giá 65 triệu từ Nottingham năm 2023. Ngay cả khi ghi bàn quyết định trong trận chung kết Europa League 2025, tiền đạo 24 tuổi vẫn không cạnh tranh được với Richarlison và Dominic Solanke. Số bàn của anh mùa này (4) thậm chí xếp sau hai hậu vệ Van de Ven (7), Cristian Romero (6) và tiền vệ Joao Palhinha (5). Việc chuyển đến Crystal Palace là một lối thoát.
Conor Gallagher, từ Atletico đến Tottenham (47 triệu USD). Cuộc phiêu lưu của Gallagher tại Tây Ban Nha kết thúc chỉ sau một mùa rưỡi. Từ đầu mùa này, HLV Diego Simeone gần như chỉ cho tiền vệ người Anh vào sân từ ghế dự bị. Atletico chấp nhận lỗ ba triệu so với khi mua Gallagher từ Chelsea năm 2024.
Lucas Paqueta, từ West Ham đến Flamengo (50 triệu USD). Paqueta trở lại CLB cũ tại Brazil với mức giá kỷ lục của bóng đá Nam Mỹ. Tiền vệ 28 tuổi rời châu Âu sau 7 năm thi đấu liên tục cho AC Milan, Lyon và West Ham. Anh từng tiến gần đến việc gia nhập Man City vào năm 2023, cho đến khi bị điều tra về khả năng tham gia cá độ trái phép. Anh được xóa mọi cáo buộc vào tháng 7/2025, nhưng không còn độ tuổi đẹp để ký hợp đồng với những CLB lớn.
Jorgen Strand Larsen, từ Wolves đến Crystal Palace (59 triệu USD). Đây là thương vụ đắt giá nhất lịch sử Crystal Palace. Larsen nổi lên khi ghi 13 bàn cho Celta Vigo tại La Liga 2023-2024 và 14 bàn cho Wolves tại Ngoại hạng Anh 2024-2025. Tiền đạo 25 tuổi cũng có 4 bàn cho tuyển Na Uy, gồm cả bàn trong trận thắng Italy 4-1 ở vòng loại World Cup 2026.
Antoine Semenyo, từ Bournemouth đến Man City (85 triệu USD). Semenyo là cầu thủ chứng minh giá trị sớm nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Sau khi gia nhập vào ngày 9/1, tiền đạo cánh 26 tuổi chỉ cần chưa đầy một tháng để ghi 4 bàn và kiến tạo một. Trước đó, anh ghi 32 bàn và kiến tạo 13 qua 110 trận cho Bournemouth.
Ngọc Tuấn (theo L'Équipe)
Ảnh: Reuters, PA, AFP, CLB