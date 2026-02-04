10 hợp đồng lớn nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông

Taty Castellanos, từ Lazio đến West Ham (34 triệu USD). West Ham hiện đứng thứ 18 trong 20 Ngoại hạng Anh và kém đội xếp thứ 17 tới 6 điểm. Họ ký hợp đồng với Castellanos là để cải thiện hàng công và cơ hội trụ hạng.

Castellanos nổi lên khi ghi 4 bàn trong trận Girona thắng Real 4-2 vào năm 2023. Trong màu áo Lazio, tiền đạo 27 tuổi người Argentina có 22 bàn sau 98 trận. Sau khi gia nhập West Ham, anh sớm để lại dấu ấn bằng bàn quyết định trong trận thắng QPR 2-1 ở vòng ba Cup FA hôm 11/1.