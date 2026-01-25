Guardiola: 'Các tân binh sẽ định đoạt mùa giải của Man City'

AnhSau trận thắng Wolves 2-0, HLV Pep Guardiola khẳng định hai tân binh trong tháng 1 là Marc Guehi và Antoine Semenyo sẽ đóng vai trò then chốt với Man City ở nửa cuối mùa này.

Trên sân Etihad hôm 24/1, Guehi - bản hợp đồng giá 27 triệu USD từ Crystal Palace - ra mắt Man City thuyết phục dù mới chỉ tập hai buổi với các đồng đội mới. Trung vệ người Anh 25 tuổi thể hiện sự chững chạc, khả năng đọc tình huống và kiểm soát bóng ấn tượng ở hàng thủ, góp công lớn giúp Man City giữ sạch lưới.

Trên hàng công, Semenyo tiếp tục thi đấu ấn tượng với bàn ấn định tỷ số 2-0 và một lần đưa bóng trúng xà ngang trong hiệp hai. Tiền đạo cánh người Ghana nâng thành tích lên ba bàn sau bốn trận, kể từ khi gia nhập Man City với mức phí 88 triệu USD từ Bournemouth.

Antoine Semenyo ôm Marc Guehi sau khi ghi bàn giúp Man City thắng Wolves 2-0 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 24/1/2026. Ảnh: Man City

Theo Guardiola, màn trình diễn của bộ đôi tân binh này không chỉ giúp Man City giành chiến thắng quan trọng mà còn cho thấy họ sẽ là nhân tố then chốt trong cuộc đua danh hiệu trên bốn mặt trận mùa này.

"Chắc chắn rồi, họ là những cầu thủ đã sẵn sàng", Guardiola nói sau trận. "Semenyo tạo ra tác động lớn từ khi còn ở Bournemouth, mang đến nguồn năng lượng dồi dào, và với tiền đạo, các con số luôn rất quan trọng. Cậu ấy ghi một bàn tuyệt vời, trông có vẻ đơn giản nhưng pha khống chế và dứt điểm là hoàn hảo".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng dành nhiều lời khen cho Guehi, người theo ông sở hữu sự tập trung và điềm tĩnh hiếm thấy. "Guehi biết mọi thứ. Cậu ấy gợi nhớ về Ruben Dias lúc mới đến, luôn tập trung trong từng hành động. Khả năng xử lý bóng rất điềm tĩnh, đọc tình huống tốt và giao tiếp hiệu quả", ông nói.

Man City đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ Guehi, trong bối cảnh ba trung vệ hàng đầu John Stones, Ruben Dias và Josko Gvardiol đều chấn thương dài hạn. Nhưng Guardiola nhấn mạnh Guehi không phải là bản hợp đồng ngắn hạn. "Cậu ấy đến đây không phải cho 6 tháng, mà là nhiều năm. Độ tuổi hoàn hảo, mức giá phù hợp và là mẫu cầu thủ bạn có thể tin cậy", ông bày tỏ.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Wolves cũng là trận đầu tiên mùa này Erling Haaland không đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026. Giải thích quyết định này, Guardiola cho biết tiền đạo người Na Uy cần được "làm mới" cả về thể chất lẫn tinh thần sau lịch thi đấu dày đặc.

HLV Pep Guardiola phản ứng trong trận. Ảnh: Man City

Trong khi đó, Guehi hài lòng với màn ra mắt trong màu áo mới, đồng thời dành lời khen cho bầu không khí trên sân Etihad. Trung vệ người Anh có 112 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 93%, cùng nhiều pha cắt bóng và lăn xả quan trọng, góp phần giúp Man City có chiến thắng đầu tiên trong năm 2026.

"Tôi rất biết ơn cơ hội này và hạnh phúc khi được ở đây, nhưng không muốn nói quá nhiều", trung vệ người Anh chia sẻ. "Ngay khi bước vào đội bóng, bạn có thể cảm nhận được cường độ và khát khao chiến thắng của toàn đội".

Theo Guehi, những pha cản phá hay hy sinh trong phòng ngự không mang tính cá nhân mà phản ánh tinh thần chung của tập thể. "Điều quan trọng là phải làm mọi cách, từ phòng ngự đến ghi bàn, để chiến thắng", cầu thủ 25 tuổi nói.

Ngày 28/1, Man City tiếp tục đá trên sân nhà gặp Galatasaray ở lượt cuối vòng bảng Champions League.

Hồng Duy (theo Mancity.com)