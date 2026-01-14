Man City đặt một chân vào chung kết Cup Liên đoàn

AnhAntoine Semenyo, tân binh trị giá 88 triệu USD, góp công vào cả hai bàn giúp Man City thắng chủ nhà Newcastle 2-0 ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn.

Phút 53, Jeremy Doku đột phá bên cánh trái rồi căng ngang khó chịu vào vòng cấm. Bóng sượt qua chân Bernardo Silva trước khi đến đúng vị trí để Semenyo đệm vào lưới trống, mở tỷ số cho Man City.

Semenyo, tiền đạo vừa cập bến sân Etihad với mức phí 88 triệu USD, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả hai trận ra mắt Man City trên mọi đấu trường kể từ Emmanuel Adebayor hồi tháng 8/2009. Trước đó, anh cũng ghi một bàn trong trận Man City thắng CLB hạng Ba Exeter City 10-1 ở vòng ba Cup FA. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ Erling Haaland (26 bàn) và Igor Thiago (17 bàn) là có thành tích ghi bàn trên mọi đấu trường tốt hơn Semenyo (12).

Tiền đạo người Ghana tưởng hoàn tất cú đúp ở phút 68. Từ quả phạt góc của Tijjani Reijnders, Semenyo chọn vị trí khôn ngoan rồi dứt điểm bằng đùi, đưa bóng tung lưới Nick Pope và bùng nổ trong màn mừng cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, VAR vào cuộc và mất vài phút để xác định tình huống có lỗi. Trước lúc Semenyo chạm bóng, Erling Haaland bị trung vệ Malick Thiaw ôm ghì và đứng rất gần thủ môn Nick Pope. Trọng tài chính Christopher Kavanagh phải trực tiếp ra đường biên xem lại băng hình trước khi đưa ra quyết định không công nhận bàn thắng, do Haaland bị xác định đã can thiệp vào tình huống trong tư thế việt vị sít sao.

Việc mất bàn gây tranh cãi không làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của Man City. Ở phút bù giờ thứ chín, Semenyo tiếp tục để lại dấu ấn khi khởi xướng pha tấn công bên cánh trái. Bóng được đưa vào vòng cấm để Rayan Ait-Nouri, cầu thủ vừa trở về từ Cúp châu Phi, xâm nhập rồi chuyền ngang thuận lợi cho Rayan Cherki dứt điểm một chạm chéo góc, ấn định tỷ số.

Bàn thắng của Antoine Semenyo bị khước từ vì lỗi việt vị của Erling Haaland. Ảnh: Reuters

Dù ghi hai bàn, Man City vẫn trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn tại St. James’ Park. Trong hiệp một, đội khách thậm chí không có nổi một pha dứt điểm trúng đích. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của họ đến ở đầu hiệp hai, nhưng lại xuất phát từ pha chạm bóng lỗi của Anthony Gordon bên phía Newcastle, suýt thành bàn phản lưới.

Ngay sau đó, Newcastle dồn lên gây sức ép nghẹt thở. Phút 50, Yoane Wissa bật cao đánh đầu về góc xa buộc thủ thành James Trafford phải bay người cản phá xuất thần. Bóng bật ra đúng tầm Bruno Guimaraes, nhưng cú dứt điểm bồi về góc gần của tiền vệ người Brazil lại dội cột.

Phung phí cơ hội, "Chích chòe" trả giá khi để Semenyo chọc thủng lưới. Đoàn quân Eddie Howe sau đó tăng cường sức ép nhưng không thể xuyên thủng mành lưới Trafford, trước khi tiếp tục gục ngã bởi đòn phản công sắc lẹm dẫn đến pha lập công quyết định của Cherki.

Rayan Cherki sút chéo góc ấn định tỷ số. Ảnh: Shutterstock

Với chiến thắng 2-0, Man City nắm lợi thế lớn trước trận lượt về bán kết trên sân Etihad vào ngày 4/3. Nếu giành chiến thắng chung cuộc, đại diện thành Manchester sẽ góp mặt ở trận chung kết tại Wembley vào tháng Ba. Dưới thời Pep Guardiola, Man City từng bốn lần liên tiếp đăng quang giải đấu này trong giai đoạn 2018-2021.

Hồng Duy