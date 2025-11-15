10 gương mặt có tỷ lệ vàng đẹp nhất thế giới

Emma Stone là người có gương mặt đẹp nhất thế giới dựa trên phương pháp tính tỷ lệ vàng của người Hy Lạp cổ đại, theo một cuộc khảo sát công bố trên Daily Mail hôm 12/11. Cô đạt 94,72% độ chính xác so với tỷ lệ chuẩn.
Người đẹp 37 tuổi sinh tại Arizona, Mỹ, lần đầu diễn xuất ở tuổi 16. Trong 20 năm sự nghiệp, cô giành hai giải Oscar và một giải Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Năm 2015, cô vào top nữ diễn viên được trả lương cao nhất toàn cầu. Emma nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time năm 2017. Ảnh: Celebmafia
Vị trí thứ hai thuộc về Zendaya với 94,37% điểm. Cô sinh năm 1996, có bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ mang dòng máu Scotland và Đức. Trước khi đóng phim, cô là người mẫu, ca sĩ, thu hút nhiều fan trên mạng xã hội. Người đẹp ghi dấu ấn với các phim: Spider-Man: Homecoming, The Greatest Showman, Shake it Up.
Năm 2020, cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Emmy giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhờ phim Euphoria. Zendaya cũng thuộc nhóm sao mặc đẹp mỗi lần tham gia sự kiện. Năm 2021, cô được CFDA vinh danh là Biểu tượng thời trang Mỹ. Ảnh: Pinterest
Freida Pinto, 41 tuổi, đứng vị trí thứ ba với số điểm 94,34%. Người đẹp Ấn Độ nổi tiếng với các phim Slumdog Millionaire, Miral, Trishna, Desert Dancer, Rise of the Planet of the Apes, Immortals. Ảnh: Celebmafia
Đứng ở vị trí thứ tư với 94,31% điểm là Vanessa Kirby. Diễn viên 37 tuổi được biết tới qua nhiều phim như The World to Come, Italian Studies,The Son, The Fantastic Four: First Steps, Napoleon. Ảnh: Pinterest
Gương mặt của Olivia Rodrigo đạt 93,71% điểm. Người đẹp 22 tuổi mang dòng máu Philippines, Đức và Ireland. Từ năm 2016, Olivia theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp, góp mặt trong các dự án của Disney như Bizaardvark, High School Musical: The Musical: The Series...
Ca sĩ trở thành hiện tượng âm nhạc với bản hit Drivers License. Cô được Billboard vinh danh "Người phụ nữ của năm" nhờ thành công đột phá của album Sour. Tạp chí Variety xếp cô vào nhóm nàng thơ thế hệ mới ở Hollywood. Ảnh: Celebmafia
Margot Robbie đạt 93,43% điểm, đứng ở vị trí thứ sáu. Diễn viên 34 tuổi sinh tại Australia, là người trẻ nhất góp mặt trong nhóm 10 sao kiếm tiền giỏi nhất 2024. Người đẹp ghi dấu ấn qua các phim Barbie, Asteroid City, I, Tonya, Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell, Bird of Prey, Suicide Squad. Ảnh: Vogue
Aishwarya Rai đạt 93,41% điểm. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới 1994 và được bình chọn là "Hoa hậu đẹp nhất mọi thời" năm 2000. Năm 2005, cô tiếp tục thắng danh hiệu "Sắc đẹp vượt thời gian". Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn giữ được nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Aishwarya Rai trên thảm đỏ Cannes 2025. Video: Hello Magazine
93,08% là số điểm của Thang Duy. Cô hoạt động giải trí 27 năm, từng thành tâm điểm chú ý của giới điện ảnh toàn cầu khi đóng cặp Lương Triều Vỹ trong phim Sắc giới của đạo diễn Lý An.
Người đẹp 46 tuổi là một trong tám đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc. Ngoài Sắc giới, cô còn từng thủ vai nữ chính trong nhiều tác phẩm khác gây tiếng vang ở quốc tế như Thu muộn, Võ hiệp, Thời đại hoàng kim, Đêm tối cuối cùng ở địa cầu, Decision to leave.
Beyoncé xếp thứ chín trong danh sách với 92,4% điểm. Cô là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới với hơn 100 triệu bản thu được bán ra toàn cầu. Suốt sự nghiệp, nữ ca sĩ đoạt nhiều danh hiệu cao quý như giải Grammy, Billboard, MTV, American Music Award. Tạp chí Forbes từng hai lần vinh danh cô là Phụ nữ quyền lực nhất làng giải trí thế giới vào năm 2015 và 2017.
Đứng cuối cùng trong top 10 là Jenna Ortega với 88% điểm. Ngôi sao 23 tuổi được nhiều người biết tới với phim truyền hình The Fallout. Một số nhà phê bình gọi đây là vai diễn điện ảnh "đột phá" của cô.
Với diễn xuất đa dạng và lôi cuốn trong Scream, Studio 666, American Carnage, Wednesday, cô được truyền thông Mỹ đặt biệt danh "Nữ hoàng phim kinh dị", sánh ngang Anya Taylor-Joy.
