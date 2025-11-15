10 gương mặt có tỷ lệ vàng đẹp nhất thế giới

Emma Stone là người có gương mặt đẹp nhất thế giới dựa trên phương pháp tính tỷ lệ vàng của người Hy Lạp cổ đại, theo một cuộc khảo sát công bố trên Daily Mail hôm 12/11. Cô đạt 94,72% độ chính xác so với tỷ lệ chuẩn.

Người đẹp 37 tuổi sinh tại Arizona, Mỹ, lần đầu diễn xuất ở tuổi 16. Trong 20 năm sự nghiệp, cô giành hai giải Oscar và một giải Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Năm 2015, cô vào top nữ diễn viên được trả lương cao nhất toàn cầu. Emma nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time năm 2017. Ảnh: Celebmafia