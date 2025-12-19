10 dự án trọng điểm hoàn thành, thông tuyến ngày 19/12

Sáng 19/12, ba chuyến bay chở lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành hạ cánh xuống Long Thành (Đồng Nai), đánh dấu hoạt động hàng không dân dụng đầu tiên tại sân bay lớn nhất cả nước. Ảnh: Phước Tuấn

Dự án sân bay Long Thành khởi công năm 2021, là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích 5.000 ha, tổng vốn gần 337.000 tỷ đồng. Giai đoạn một sân bay đạt công suất 25 triệu hành khách, dự kiến khai thác giữa năm 2026.

Sân bay đón chuyến bay đầu tiên nằm trong kế hoạch 234 công trình trên cả nước đồng loạt khởi công, hoàn thành với tổng vốn hơn 3,4 triệu tỷ đồng.