10 dự án trọng điểm hoàn thành, thông tuyến ngày 19/12

Sáng 19/12, ba chuyến bay chở lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành hạ cánh xuống Long Thành (Đồng Nai), đánh dấu hoạt động hàng không dân dụng đầu tiên tại sân bay lớn nhất cả nước. Ảnh: Phước Tuấn
Dự án sân bay Long Thành khởi công năm 2021, là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích 5.000 ha, tổng vốn gần 337.000 tỷ đồng. Giai đoạn một sân bay đạt công suất 25 triệu hành khách, dự kiến khai thác giữa năm 2026.
Sân bay đón chuyến bay đầu tiên nằm trong kế hoạch 234 công trình trên cả nước đồng loạt khởi công, hoàn thành với tổng vốn hơn 3,4 triệu tỷ đồng.
Sáng 19/12, ba chuyến bay chở lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành hạ cánh xuống Long Thành (Đồng Nai), đánh dấu hoạt động hàng không dân dụng đầu tiên tại sân bay lớn nhất cả nước. Ảnh: Phước Tuấn
Dự án sân bay Long Thành khởi công năm 2021, là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích 5.000 ha, tổng vốn gần 337.000 tỷ đồng. Giai đoạn một sân bay đạt công suất 25 triệu hành khách, dự kiến khai thác giữa năm 2026.
Sân bay đón chuyến bay đầu tiên nằm trong kế hoạch 234 công trình trên cả nước đồng loạt khởi công, hoàn thành với tổng vốn hơn 3,4 triệu tỷ đồng.
Một công trình hàng không quan trọng khác cũng về đích dịp này là dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Giang Huy
Nhà ga T2 được nâng diện tích lên hơn 200.000 m2, công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách và có thể phục vụ lên tới 18 triệu khách mỗi năm, bổ sung cửa ra tàu bay tăng từ 17 lên 30, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27, đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế.
Một công trình hàng không quan trọng khác cũng về đích dịp này là dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Giang Huy
Nhà ga T2 được nâng diện tích lên hơn 200.000 m2, công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách và có thể phục vụ lên tới 18 triệu khách mỗi năm, bổ sung cửa ra tàu bay tăng từ 17 lên 30, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27, đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế.
Ở lĩnh vực đường bộ, sáng nay, 15 km Vành đai 3 TP HCM đoạn trên cao, xuyên khu cao ốc thông xe kỹ thuật. Đây là đoạn đầu tiên của tuyến vành đai dài gần 76 km do TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh triển khai. Ảnh: Quỳnh Trần
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, quy mô 4 làn cao tốc, hai bên bố trí đường song hành. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành năm 2026, góp phần tăng kết nối giao thông và hình thành hành lang đô thị – công nghiệp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Ở lĩnh vực đường bộ, sáng nay, 15 km Vành đai 3 TP HCM đoạn trên cao, xuyên khu cao ốc thông xe kỹ thuật. Đây là đoạn đầu tiên của tuyến vành đai dài gần 76 km do TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh triển khai. Ảnh: Quỳnh Trần
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, quy mô 4 làn cao tốc, hai bên bố trí đường song hành. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành năm 2026, góp phần tăng kết nối giao thông và hình thành hành lang đô thị – công nghiệp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Cách đó hơn 30 km, Bình Khánh – cầu dây văng cao nhất Việt Nam (tĩnh không 55 m) trên cao tốc Bến Lức – Long Thành, được khánh thành. Ảnh: Hạ Giang
Công trình bắc qua sông Soài Rạp, nối Hiệp Phước (Nhà Bè cũ) với Bình Khánh (Cần Giờ cũ), tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng; khởi công năm 2015, thi công lại từ tháng 3/2023 sau thời gian gián đoạn.
Cùng với cầu Phước Khánh đang xây dựng, cầu Bình Khánh góp phần thông tuyến cao tốc dài 58 km từ Tây Ninh (Long An cũ) qua TP HCM đến Đồng Nai, kết nối Đông – Tây Nam Bộ.
Cách đó hơn 30 km, Bình Khánh – cầu dây văng cao nhất Việt Nam (tĩnh không 55 m) trên cao tốc Bến Lức – Long Thành, được khánh thành. Ảnh: Hạ Giang
Công trình bắc qua sông Soài Rạp, nối Hiệp Phước (Nhà Bè cũ) với Bình Khánh (Cần Giờ cũ), tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng; khởi công năm 2015, thi công lại từ tháng 3/2023 sau thời gian gián đoạn.
Cùng với cầu Phước Khánh đang xây dựng, cầu Bình Khánh góp phần thông tuyến cao tốc dài 58 km từ Tây Ninh (Long An cũ) qua TP HCM đến Đồng Nai, kết nối Đông – Tây Nam Bộ.
Sau hơn hai năm khởi công, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai (dự án thành phần một) thông xe kỹ thuật để tiến tới hoàn thành toàn tuyến. Ảnh: Trường Hà
Cao tốc dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe với tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng. Tại thời điểm này, dự án thành phần một hiện đạt khoảng 61% sản lượng xây lắp, thành phần 2 đạt 72%, thành phần 3 khoảng 90%. Tuyến khi hoàn thành rút ngắn thời gian giữa trung tâm TP HCM đi Vũng Tàu từ 120 phút còn 70 phút.
Sau hơn hai năm khởi công, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai (dự án thành phần một) thông xe kỹ thuật để tiến tới hoàn thành toàn tuyến. Ảnh: Trường Hà
Cao tốc dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe với tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng. Tại thời điểm này, dự án thành phần một hiện đạt khoảng 61% sản lượng xây lắp, thành phần 2 đạt 72%, thành phần 3 khoảng 90%. Tuyến khi hoàn thành rút ngắn thời gian giữa trung tâm TP HCM đi Vũng Tàu từ 120 phút còn 70 phút.
Ở các tỉnh miền Tây, đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37 km khánh thành ngày 19/12. Ảnh: Huy Phong
Tuyến nằm trong dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài 111 km, tổng vốn hơn 27.500 tỷ đồng. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành. Ngoài đoạn Cần Thơ – Hậu Giang, đoạn Hậu Giang – Cà Mau dài hơn 73 km sẽ khai thác từ 31/12.
Khi đưa vào khai thác, tuyến rút ngắn thời gian đi từ TP HCM đến Cà Mau còn 3,5–4 giờ, bằng một nửa so với đi theo quốc lộ 1.
Ở các tỉnh miền Tây, đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37 km khánh thành ngày 19/12. Ảnh: Huy Phong
Tuyến nằm trong dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài 111 km, tổng vốn hơn 27.500 tỷ đồng. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành. Ngoài đoạn Cần Thơ – Hậu Giang, đoạn Hậu Giang – Cà Mau dài hơn 73 km sẽ khai thác từ 31/12.
Khi đưa vào khai thác, tuyến rút ngắn thời gian đi từ TP HCM đến Cà Mau còn 3,5–4 giờ, bằng một nửa so với đi theo quốc lộ 1.
Đi ra miền Trung, tỉnh Khánh Hòa thông xe kỹ thuật 20 km trong tổng số 32 km cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (dự án thành phần 1), tổng vốn 5.333 tỷ đồng. Ảnh: Bùi Toàn
Đoạn hoàn thành đi qua Ninh Hòa, Hòa Trí, Tây Ninh Hòa và Tân Định. Đây là một phần của cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, nối quốc lộ 26B – quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh, phía đông TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk).
Đi ra miền Trung, tỉnh Khánh Hòa thông xe kỹ thuật 20 km trong tổng số 32 km cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (dự án thành phần 1), tổng vốn 5.333 tỷ đồng. Ảnh: Bùi Toàn
Đoạn hoàn thành đi qua Ninh Hòa, Hòa Trí, Tây Ninh Hòa và Tân Định. Đây là một phần của cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, nối quốc lộ 26B – quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh, phía đông TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk).
Sau gần 1.000 ngày thi công, cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn hoàn thành sớm 8 tháng so với kế hoạch. Ảnh: Phạm Linh
Dự án dài 88 km, tổng vốn đầu tư 20.470 tỷ đồng, đi qua Quảng Ngãi và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam khởi công đầu năm 2023.
Theo Tập đoàn Đèo Cả, thách thức lớn nhất nằm ở đoạn đồi núi giáp ranh Quảng Ngãi và Bình Định cũ. Trên chiều dài khoảng 10 km, nhà thầu phải xây dựng ba hầm xuyên núi, trong đó hầm Bình Đê dài 3,2 km, dài nhất trên cao tốc Bắc – Nam.
Sau gần 1.000 ngày thi công, cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn hoàn thành sớm 8 tháng so với kế hoạch. Ảnh: Phạm Linh
Dự án dài 88 km, tổng vốn đầu tư 20.470 tỷ đồng, đi qua Quảng Ngãi và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam khởi công đầu năm 2023.
Theo Tập đoàn Đèo Cả, thách thức lớn nhất nằm ở đoạn đồi núi giáp ranh Quảng Ngãi và Bình Định cũ. Trên chiều dài khoảng 10 km, nhà thầu phải xây dựng ba hầm xuyên núi, trong đó hầm Bình Đê dài 3,2 km, dài nhất trên cao tốc Bắc – Nam.
Ở khu vực phía bắc, tại Cao Bằng diễn ra lễ thông tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1. Ảnh: Minh Hữu
Cao tốc dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Trải dài qua địa phận Lạng Sơn và Cao Bằng, giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93 km, bao gồm 64 cây cầu vượt qua hai dòng sông Kỳ Cùng, Bằng Giang cùng nhiều khe suối và tỉnh lộ.
Ở khu vực phía bắc, tại Cao Bằng diễn ra lễ thông tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1. Ảnh: Minh Hữu
Cao tốc dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Trải dài qua địa phận Lạng Sơn và Cao Bằng, giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93 km, bao gồm 64 cây cầu vượt qua hai dòng sông Kỳ Cùng, Bằng Giang cùng nhiều khe suối và tỉnh lộ.
Kết nối với tuyến trên, cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng qua Lạng Sơn, dài 60 km, tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng, đã thông tuyến chính, góp phần nối thông trục cao tốc từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Ảnh: Anh Duy
Dự án khởi công tháng 4/2024. Đến nay, 37 km tuyến chính từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Chi Lăng và 13 km tuyến kết nối các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam thông xe; các hạng mục còn lại hoàn thiện để khai thác đồng bộ.
Kết nối với tuyến trên, cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng qua Lạng Sơn, dài 60 km, tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng, đã thông tuyến chính, góp phần nối thông trục cao tốc từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Ảnh: Anh Duy
Dự án khởi công tháng 4/2024. Đến nay, 37 km tuyến chính từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Chi Lăng và 13 km tuyến kết nối các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam thông xe; các hạng mục còn lại hoàn thiện để khai thác đồng bộ.
Nhóm phóng viên