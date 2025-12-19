Long Thành đón 3 chuyến bay chở khách đầu tiên

Ba chuyến bay chở lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành cùng tổ bay, nhân viên kỹ thuật hạ cánh tại Long Thành, đánh dấu hoạt động hàng không dân dụng đầu tiên tại sân bay lớn nhất Việt Nam, sáng 19/12.

Lúc 8h10, máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo nhiều bộ, ngành từ Hà Nội hạ cánh xuống Long Thành. Đây là chuyến bay chở khách chính thức đầu tiên đến sân bay này, sau chuyến bay kỹ thuật trước đó.

Máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Long Thành sáng 19/12. Ảnh: Phước Tuấn

Khoảng 20 phút sau, hai tàu bay Airbus của Vietjet và Bamboo Airways, cất cánh từ Tân Sơn Nhất, lần lượt hạ cánh lúc 8h30 và 8h35. Trên các chuyến bay này chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay các hạng mục cốt lõi của sân bay Long Thành như đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay và các tuyến giao thông nội cảng đã hoàn thành, đủ điều kiện khai thác đồng bộ.

Ba máy bay đáp sân bay Long Thành. Video: Minh Hoàng Ba máy bay đáp cánh xuống sân bay Long Thành, sáng 19/12. Video: Minh Hoàng

Vietnam Airlines là hãng đầu tiên vận chuyển hành khách đến Long Thành, mở đầu giai đoạn khai thác thương mại, góp phần giảm tải cho Tân Sơn Nhất và tăng năng lực kết nối của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sân bay quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với tổng diện tích 5.364 ha. Giai đoạn 1 có mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD, trong khi tổng vốn cho toàn bộ dự án dự kiến lên tới 16 tỷ USD. Khi hoàn thành, sân bay có công suất thiết kế 100 triệu lượt hành khách mỗi năm và được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm hàng không hiện đại hàng đầu khu vực.

Thi Hà - Phước Tuấn