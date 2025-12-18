Diện mạo cao tốc rút ngắn một nửa thời gian từ TP HCM đi Cà Mau

Sau gần 3 năm thi công, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau cơ bản hoàn thành, dự kiến thông xe ngày 19/12, góp phần hoàn chỉnh trục cao tốc Bắc – Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Dự án qua TP Cần Thơ và hai tỉnh An Giang, Cà Mau, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Tuyến chính bắt đầu tại nút giao IC2, phường Hưng Phú (TP Cần Thơ), kết nối bằng hai tuyến nhánh dài 9,2 km với quốc lộ Nam Sông Hậu và quốc lộ 1A – 61C.