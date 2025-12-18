Diện mạo cao tốc rút ngắn một nửa thời gian từ TP HCM đi Cà Mau

Sau gần 3 năm thi công, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau cơ bản hoàn thành, dự kiến thông xe ngày 19/12, góp phần hoàn chỉnh trục cao tốc Bắc – Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.
Dự án qua TP Cần Thơ và hai tỉnh An Giang, Cà Mau, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Tuyến chính bắt đầu tại nút giao IC2, phường Hưng Phú (TP Cần Thơ), kết nối bằng hai tuyến nhánh dài 9,2 km với quốc lộ Nam Sông Hậu và quốc lộ 1A – 61C.
Theo thiết kế, đoạn đầu tuyến vị trí này tại nút giao IC2 trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ đấu nối đường dẫn cầu Cần Thơ 2 sắp xây dựng.
Giai đoạn một, dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau có tổng vốn hơn 27.200 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, rộng 17 m, gồm hai dự án thành phần: Cần Thơ – Hậu Giang dài 36,7 km (hơn 9.700 tỷ đồng) và Hậu Giang – Cà Mau dài 72,8 km (gần 17.500 tỷ đồng).
Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, sau gần 3 năm thi công, cao điểm công trường huy động hơn 3.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng 1.200 máy móc, làm việc ba ca bốn kíp liên tục.
Cao tốc vượt trên quốc lộ 1A, tại xã Thạnh Hoà, TP Cần Thơ.
Theo chủ đầu tư, tuyến cao tốc được thiết kế thẳng, dài 110 km, chủ yếu đi qua đồng ruộng nên tiết kiệm đáng kể chi phí so với các phương án khác. Khi hoàn thành, thời gian đi từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ rút từ khoảng 3 giờ xuống còn 1,5 giờ, giảm một nửa thời gian và chi phí vận chuyển, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh.
Đơn vị thi công hoàn thiện mặt đường tại điểm kết nối giữa cuối dốc cầu vượt quốc lộ 1A của tuyến chính với mặt đất, tại xã Thạnh Hoà, TP Cần Thơ.
Nút giao IC4 kết nối cao tốc trục dọc Cần Thơ – Cà Mau với tuyến trục ngang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, tại xã Đại Thành, TP Cần Thơ. Trong đó, tuyến Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đi vượt qua cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, kèm hai nhánh kết nối ra quốc lộ 61.
Đoạn cao tốc trục dọc qua xã Vị Thủy, TP Cần Thơ hoàn thành, sẵn sàng cho ngày thông xe.
Công nhân vệ sinh dải phân cách, lưới chóng chói trên đoạn cao tốc qua xã Vị Thủy, TP Cần Thơ.
Cầu vượt sông Huyện Sử trên tuyến chính cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đang hoàn thiện. Công trình thuộc địa bàn xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau, có đường dẫn lên xuống quốc lộ 63.
Tuyến cao tốc sử dụng tổng cộng hơn 18,5 triệu m³ cát để đắp nền đường, gồm khoảng một triệu m3 cát biển. Do điều kiện địa chất yếu, 79 trong tổng số 111 km nền đường phải gia tải, chờ lún từ 6 đến 10 tháng.
Điểm cuối cao tốc Cần Thơ – Cà Mau nằm tại nút giao với tuyến Xuyên Á, thuộc xã Hồ Thị Kỷ. Khu vực này dự kiến trở thành điểm đầu cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, đồng thời hình thành tuyến đai kết nối Quản lộ – Phụng Hiệp và sân bay Cà Mau.
Tuyến hoàn thành giúp kết nối cao tốc liền mạch từ Cà Mau tới TP HCM. Đồ họa: Hoàng Chương
An Bình - Chúc Ly