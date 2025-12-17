Diện mạo cao tốc rút ngắn nửa thời gian từ trung tâm TP HCM đi Vũng Tàu

Sau hơn hai năm khởi công, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai đã thảm nhựa nhiều đoạn.
Trước đó tuyến cao tốc qua địa bàn TP HCM dài 19,5 km đã hoàn thiện căn bản, thông xe kỹ thuật tháng 4 vừa qua. Còn dự án thành phần qua Đồng Nai chậm hơn do khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, đất đắp. Dự án sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.
Tuyến dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, với tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 phần: đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34 km gồm dự án thành phần 1 và 2, đoạn qua TP HCM là dự án thành phần 3.
Ở những đoạn cao tốc hoàn thiện, người dân trong khu vực được tạm thời đi lại.
Nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường T2 nối vào sân bay Long Thành thuộc dự án thành phần 2 đã hình thành hướng tuyến cùng các nhánh cầu vượt, đường dẫn. Đây là một trong những nút giao phức tạp trên tuyến.
Các nhánh cầu vượt, lối lên xuống, đường dẫn đã được thảm nhựa, thi công bản mặt cầu.
Đoạn chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ở nút giao này đang tiến hành thảm nhựa mặt đường. Nút giao khi vận hành giúp kết nối giao thông vào sân bay Long Thành về TP HCM, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh thuận tiện hơn.
Ở những đoạn khác, máy móc tấp nập thi công tuyến chính cùng các đường gom dân sinh.
Các nhà thầu cho biết, thời gian qua mưa lớn kéo dài khiến nền đất ẩm, nhiều công đoạn bị gián đoạn. Đơn vị đang duy trì thi công "3 ca, 4 kíp" làm xuyên đêm để bù lại tiến độ đề ra.
Điểm đầu của cao tốc kết nối với đường Võ Nguyên Giáp (TP Biên Hòa cũ) còn nhiều đoạn đang được lu nèn nền trước khi thảm nhựa, để kịp thông xe kỹ thuật.
Diện mạo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Video: Phước Tuấn
Hướng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồ họa: Đăng Hiếu
Sau khi cao tốc và các tuyến kết nối hoàn thành sẽ tạo đường liền mạch từ TP Biên Hòa đến TP Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm TP HCM tới thành phố biển từ 120 phút xuống còn 70 phút.
Quỳnh Trần - Phước Tuấn