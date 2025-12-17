Diện mạo cao tốc rút ngắn nửa thời gian từ trung tâm TP HCM đi Vũng Tàu

Sau hơn hai năm khởi công, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai đã thảm nhựa nhiều đoạn.

Trước đó tuyến cao tốc qua địa bàn TP HCM dài 19,5 km đã hoàn thiện căn bản, thông xe kỹ thuật tháng 4 vừa qua. Còn dự án thành phần qua Đồng Nai chậm hơn do khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, đất đắp. Dự án sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

Tuyến dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, với tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 phần: đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34 km gồm dự án thành phần 1 và 2, đoạn qua TP HCM là dự án thành phần 3.