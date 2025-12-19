Cả nước khởi công, khánh thành 234 công trình

8h10 Hai máy bay Airbus lần đầu hạ cánh xuống sân bay Long Thành

8h10 ngày 19/12, máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Đây được xem là chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay này; trước đó, Boeing 787-9 từng hạ cánh với vai trò chuyến bay kỹ thuật.

Khoảng 20 phút sau, hai tàu bay Airbus của Vietjet và Bamboo Airways, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, lần lượt hạ cánh xuống Long Thành lúc 8h30 và 8h35. Trên hai chuyến bay này chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Long Thành sáng 19/12. Ảnh: Phước Tuấn

Ông Trương Phương Thành, Tổng giám đốc Bamboo Airways, cho biết khi đi vào vận hành, sân bay Long Thành sẽ góp phần tăng năng lực tiếp nhận hành khách, hàng hóa quốc tế của Việt Nam và từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á. "Qua đó, mở ra dư địa để các hãng hàng không nội địa, trong đó có Bamboo Airways, xây dựng chiến lược phát triển mạng bay kết nối TP HCM và Việt Nam trong thời gian tới", ông nói.

Theo ông Thành, Bamboo Airways sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin liên quan và nghiên cứu phương án khai thác phù hợp với kế hoạch vận hành sân bay Long Thành cũng như chiến lược phát triển mạng bay của hãng theo từng giai đoạn.

Cũng trong sáng nay, hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành được thông xe kỹ thuật gồm dự án Vành đai 3 TP HCM đoạn qua Đồng Nai và dự án đường 25C (đoạn 2) từ đường số 9 đến hương lộ 19, xã Nhơn Trạch. Dự án Vành đai 3 qua Đồng Nai dài 11 km, trong đó có 5 km cao tốc kết nối dự án thành phần 1A, cùng hệ thống đường song hành và hai cầu vượt sông Rạch Chạy.