Cả nước khởi công, khánh thành 234 công trình

8h10
Hai máy bay Airbus lần đầu hạ cánh xuống sân bay Long Thành
8h10 ngày 19/12, máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Đây được xem là chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay này; trước đó, Boeing 787-9 từng hạ cánh với vai trò chuyến bay kỹ thuật.
Khoảng 20 phút sau, hai tàu bay Airbus của Vietjet và Bamboo Airways, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, lần lượt hạ cánh xuống Long Thành lúc 8h30 và 8h35. Trên hai chuyến bay này chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.
Ông Trương Phương Thành, Tổng giám đốc Bamboo Airways, cho biết khi đi vào vận hành, sân bay Long Thành sẽ góp phần tăng năng lực tiếp nhận hành khách, hàng hóa quốc tế của Việt Nam và từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á. "Qua đó, mở ra dư địa để các hãng hàng không nội địa, trong đó có Bamboo Airways, xây dựng chiến lược phát triển mạng bay kết nối TP HCM và Việt Nam trong thời gian tới", ông nói.
Theo ông Thành, Bamboo Airways sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin liên quan và nghiên cứu phương án khai thác phù hợp với kế hoạch vận hành sân bay Long Thành cũng như chiến lược phát triển mạng bay của hãng theo từng giai đoạn.
Cũng trong sáng nay, hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành được thông xe kỹ thuật gồm dự án Vành đai 3 TP HCM đoạn qua Đồng Nai và dự án đường 25C (đoạn 2) từ đường số 9 đến hương lộ 19, xã Nhơn Trạch. Dự án Vành đai 3 qua Đồng Nai dài 11 km, trong đó có 5 km cao tốc kết nối dự án thành phần 1A, cùng hệ thống đường song hành và hai cầu vượt sông Rạch Chạy.
7h20
Nhiều công trình tại Nghệ An đi vào hoạt động
Ngày 19/12, Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 chính thức được khánh thành, đánh dấu việc hoàn thành công trình thủy lợi lớn nhất Nghệ An. Hồ chứa nước Bản Mồng được xây dựng trên sông Hiếu, thuộc địa bàn các xã Quỳ Châu, Châu Bình, Tam Hợp (tỉnh Nghệ An) và một phần tỉnh Thanh Hóa, với dung tích gần 225 triệu m3, tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, là công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia, có vai trò then chốt đối với phát triển miền Tây Nghệ An và vùng phụ cận.
Công trình được đầu tư theo mục tiêu đa nhiệm, bảo đảm tưới cho gần 19.000 ha đất sản xuất ven sông Hiếu, bổ sung nước cho sông Cả mùa kiệt với lưu lượng khoảng 22 m3/giây, kết hợp phát điện công suất 45 MW. Hồ Bản Mồng còn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cải tạo môi trường và giảm lũ cho vùng hạ du, tạo nền tảng cho phát triển bền vững khu vực.
Cùng ngày, dự án nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An được khánh thành. Sân bay Vinh chính thức mở cửa trở lại sau gần 6 tháng tạm dừng khai thác. Việc hoạt động trở lại đánh dấu sự khôi phục của một đầu mối giao thông quan trọng khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm.
Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò được khởi công vào sáng 19/12. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) làm chủ đầu tư tại xã Hải Lộc, trước đây thuộc huyện Nghi Lộc. Theo đề xuất điều chỉnh mới nhất, dự án gồm hai giai đoạn, xây dựng ba bến cảng tổng hợp, container và hàng rời, tiếp nhận tàu từ 50.000 đến 100.000 DWT, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7.390 tỷ đồng; khu hậu phương cảng rộng 32 ha, diện tích mặt nước khoảng 150 ha.
7h00
Khánh thành dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài
Từ 6h sáng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 tại sân bay quốc tế Nội Bài. Được khởi công từ tháng 5/2024, dự án đã cán đích sau hơn 18 tháng thi công, vừa thi công vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm chuyến bay khai thác mỗi ngày.
Nhà ga T2 được nâng diện tích lên hơn 200.000 m2, nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách và có thể phục vụ lên tới 18 triệu khách mỗi năm, bổ sung cửa ra tàu bay tăng từ 17 lên 30, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27, đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế.
Không chỉ mở rộng hạ tầng, nhà ga T2 còn chuyển mình trong chiến lược chuyển đổi số. Lần đầu tiên một hệ sinh thái công nghệ số được triển khai đồng bộ tại một nhà ga quốc tế ở Việt Nam, từ hệ thống tự động làm thủ tục, tự gửi hành lý cho đến các làn xuất nhập cảnh tự động và kiểm soát an ninh bằng sinh trắc học. Đây là bước đi đột phá nhằm thay đổi căn bản phương thức vận hành, chuyển từ quy trình thủ công sang tự động hóa, giúp tối ưu hóa năng lực khai thác và nâng trải nghiệm hành khách.
Không gian nhà ga được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tích hợp các mảng xanh sinh thái, tạo nên những "khoảng thở" thư thái giữa nhịp sống hối hả của sân bay. Nhà ga T2 góp phần nâng tầm hạ tầng hàng không, sẵn sàng đón đầu đà tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch và giao thương quốc tế.
Ngay sau lễ khánh thành, nhiều hành khách đã tự làm thủ tục tự động, in thẻ lên máy bay, nhanh chóng đi qua cửa an ninh thông qua cổng tự động ứng dụng sinh trắc học, rút ngắn thời gian chờ đợi so với trước đây.
8h05
Thủ tướng dự lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic
Dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc sẽ dự tại điểm cầu xã Thượng Phúc (Hà Nội), khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic. Đây là dự án do UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư.
Cùng dự tại điểm cầu này còn có Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình và một số lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND Thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dự tại điểm Phường Phú Thượng, khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng do UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư.
Tại điểm cầu này còn có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, HĐND Thành phố Hà Nội.
8h00
Tổng vốn các công trình khởi công, khánh thành hơn 3,4 triệu tỷ đồng
Bộ Xây dựng cho biết 234 công trình, dự án khởi công, khánh thành gồm 38 dự án của các bộ, ngành, 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án do địa phương làm chủ quản. Tổng mức đầu tư các công trình, dự án hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18%; phần còn lại là vốn ngoài ngân sách, khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%.