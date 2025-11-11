10 đội tuyển có thể giành vé dự World Cup 2026 tuần này

Bỉ sẽ giành vé nếu thắng trên sân Kazakhstan vào thứ Bảy ngày 15/11. Kevin De Bruyne và đồng đội đang dẫn đầu bảng J vòng loại khu vực châu Âu với 14 điểm sau 6 trận, hơn một điểm và ít hơn một trận so với nhì bảng Bắc Macedonia. Ngay cả khi thua Kazakhstan, Bỉ vẫn có thể giành vé bằng cách đánh bại Liechtenstein ở trận cuối.
Theo quy định, đội dẫn đầu sau tám trận sẽ giành vé trực tiếp, trong khi đội xếp thứ hai tranh vé vớt.
Bồ Đào Nha sẽ giành quyền vào VCK nếu thắng trên sân CH Ireland thứ Năm ngày 13/11. Còn nếu hòa, Cristiano Ronaldo và đồng đội cần hy vọng Hungary không thắng Armenia.
Bồ Đào Nha hiện dẫn đầu bảng F với 10 điểm sau bốn trận, hơn Hungary năm điểm. Bảng này chỉ có sáu lượt trận.
Pháp cũng chỉ cần hạ Ukraine ngày 13/11 để chắc chắn suất đến Bắc Mỹ hè năm sau.
Kylian Mbappe và đồng đội hiện dẫn đầu bảng D với 10 điểm sau bốn trận, hơn Ukraine ba điểm. Bảng này cũng chỉ có sáu lượt trận.
Hà Lan sẽ giành vé nếu thắng trên sân Ba Lan vào thứ Sáu ngày 14/11.
Virgil Van Dijk và đồng đội hiện dẫn đầu bảng D với 16 điểm sau sáu trận, hơn Ba Lan ba điểm. Bảng này có tám lượt trận.
Tây Ban Nha có chút trở ngại, khi vừa phải đánh bại Georgia ngày 15/11, vừa chờ đợi Thổ Nhĩ Kỳ không thắng Bulgaria.
Nhà đương kim vô địch Euro hiện dẫn đầu bảng E với 12 điểm sau bốn trận, hơn Thổ Nhĩ Kỳ ba điểm. Bảng này có sáu lượt trận.
Thụy Sĩ cũng ở vào tình cảnh tương tự. Họ cần đánh bại Thụy Điển ngày 15/11, đồng thời cầu mong Kosovo không thắng Slovenia. Thụy Sĩ cũng có thể giành vé nếu hòa Thụy Điển, nhưng cần Kosovo thua Slovenia.
Họ hiện dẫn đầu bảng B với 10 điểm sau bốn trận, hơn Kosovo ba điểm. Bảng này có sáu lượt trận.
Na Uy sẽ giành vé nếu thắng Estonia ngày 13/11, mà không cần quan tâm đến kết quả trận Italy - Moldova. Họ đang có lợi thế hiệu số so với Italy (+26 so với +10). Nếu hai đội bằng điểm, chỉ số phụ này sẽ giúp Erling Haaland và đồng đội duy trì vị trí đầu bảng.
Na Uy cũng có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ nếu hòa, nhưng cần Italy thua Moldova. Hiện, họ dẫn đầu bảng I với 18 điểm sau sáu trận, hơn Italy ba điểm. Bảng này có tám lượt trận.
Áo cần thắng CH Síp ngày 15/11, đồng thời cần Bosnia & Herzegovina hòa hoặc thua Romania.
Thầy trò HLV Ralf Rangnick đang dẫn đầu bảng H với 15 điểm sau sáu trận, trong khi Bosnia & Herzegovina xếp thứ hai với 13 điểm và Romania có 10 điểm. Bảng này có tám lượt trận.
Honduras sẽ giành vé nếu thắng Nicaragua ngày 13/11, đồng thời cần Costa Rica hòa Haiti. Đội áo trắng hiện dẫn đầu bảng C vòng loại ba khu vực CONCACAF với tám điểm sau bốn trận, hơn Costa Rica hai điểm. Bảng này có chỉ có sáu lượt trận.
Vòng loại ba khu vực CONCACAF có ba bảng A, B và C. Ba đội dẫn đầu sẽ giành vé trực tiếp. Ba đội xếp thứ hai sẽ so thành tích với nhau để chọn hai đội bước vào loạt trận tranh vé vớt.
Jamaica có thể giành vé nếu thắng Trinidad & Tobago ngày 13/11, đồng thời cần Curacao thua Bermuda. Đội tuyển áo vàng hiện dẫn đầu bảng B vòng loại ba khu vực CONCACAF với chín điểm sau bốn trận, hơn Curacao một điểm.
28 đội đã có vé dự World Cup 2026: Mỹ, Mexico, Canada (ba nước đồng chủ nhà), Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Arab Saudi, Hàn Quốc, Uzbekistan, New Zealand, Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Morocco, Senegal, Nam Phi, Tunisia, Anh.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Belga, AP, Reuters, MSM