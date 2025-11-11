10 đội tuyển có thể giành vé dự World Cup 2026 tuần này

Bỉ sẽ giành vé nếu thắng trên sân Kazakhstan vào thứ Bảy ngày 15/11. Kevin De Bruyne và đồng đội đang dẫn đầu bảng J vòng loại khu vực châu Âu với 14 điểm sau 6 trận, hơn một điểm và ít hơn một trận so với nhì bảng Bắc Macedonia. Ngay cả khi thua Kazakhstan, Bỉ vẫn có thể giành vé bằng cách đánh bại Liechtenstein ở trận cuối.

Theo quy định, đội dẫn đầu sau tám trận sẽ giành vé trực tiếp, trong khi đội xếp thứ hai tranh vé vớt.