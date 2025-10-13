Ronaldo khiêu khích thủ môn Ireland trước khi hỏng phạt đền

Bồ Đào NhaCristiano Ronaldo mỉa mai Caoimhin Kelleher vì câu giờ rồi đá hỏng phạt đền, khi Bồ Đào Nha thắng Ireland 1-0 ở lượt ba bảng F vòng loại World Cup 2026.

Các đoạn video từ khán đài cho thấy Ronaldo và Kelleher mâu thuẫn từ đầu hiệp hai. Thủ thành Ireland nhiều lần đưa bóng vào cuộc chậm, cố tình kéo dài thời gian thực hiện phát bóng lên.

Trong một tình huống, Ronaldo đặt bóng xuống giúp đối thủ và vỗ tay mỉa mai, ra hiệu yêu cầu đá nhanh. Đáp lại, Kelleher chỉ giơ ngón tay cái đầy châm biếm, di chuyển bóng sang vị trí khác tiếp tục trì hoãn.

Ronaldo khiêu khích thủ môn Ireland Tình huống Ronaldo mỉa mai Kelleher vì câu giờ.

Phút 71, Francisco Trincao dứt điểm bị Dara O'Shea cản bằng tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Bồ Đào Nha. Trên chấm 11 mét, Ronaldo sút vào giữa khung thành. Dù đã đổ người sang phải, thủ môn Caoimhin Kelleher vẫn kịp với chân phá bóng, cứu nguy cho Ireland.

Sau khi đá hỏng, Ronaldo ôm mặt tiếc nuối. Kelleher thì phấn khích, nhảy và đấm vào không khí ngay trước mặt thủ quân Bồ Đào Nha.

Kelleher cản phá ba quả phạt đền phải đối mặt gần nhất. Tại vòng 6 Ngoại hạng Anh mùa này, thủ môn Ireland chặn đứng cú sút của Bruno Fernandes, giúp Brentford đánh bại Man Utd. Trước đó, khi còn khoác áo Liverpool, anh cũng gây tiếng vang với pha cản cú đá phạt đền của Kylian Mbappe ở lượt năm vòng bảng Champions League mùa 2024-2025.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Kelleher đến ở chung kết Cup Liên đoàn Anh 2022 gặp Chelsea. Trong loạt đá luân lưu nghẹt thở với tỉ số 10-10, hai thủ môn bước lên thực hiện. Kelleher thực hiện thành công, còn Kepa Arrizabalaga bên phía Chelsea đưa bóng lên trời, giúp Liverpool vô địch.

Caoimhin Kelleher vui mừng trước mặt Ronaldo. Ảnh: Imago

Trên sân Jose Alvalade hôm 11/10, dù đá hỏng phạt đền, Ronaldo vẫn hưởng niềm vui chiến thắng. Phút bù giờ hiệp hai, Trincao tạt từ cánh phải để Ruben Neves băng cắt đánh đầu tung lưới Kelleher, giữ ba điểm ở lại Lisbon.

Kết quả này giúp Bồ Đào Nha tiến gần hơn tới tấm vé dự World Cup 2026. Đội bóng ở bán đảo Iberia tiếp tục dẫn đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối. Xếp sau là Hungary (4 điểm), Armenia (3) và Ireland (1). Ngày 14/10, Ronaldo và đồng đội tiếp tục đá trên sân nhà, gặp Hungary.

Sau trận thắng Ireland, hậu vệ Renato Veiga bênh vực đàn anh. "Ronaldo không cần phải xin lỗi vì điều gì cả. Với tất cả những gì anh ấy đã làm cho đội tuyển và bóng đá Bồ Đào Nha, cùng màn trình diễn tuyệt vời hôm nay, anh ấy luôn xứng đáng được tôn trọng", cầu thủ 22 tuổi nói.

Hồng Duy (theo Daily Mail, A Bola)