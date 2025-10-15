Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn ở vòng loại World Cup

Bồ Đào NhaCú đúp vào lưới ngày 14/10 giúp Cristiano Ronaldo lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại World Cup, nhưng chỉ đủ để Bồ Đào Nha hòa 2-2 trên sân nhà.

Giống trận lượt đi mà Bồ Đào Nha thắng 3-2, Hungary tiếp tục gây nhiều nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Diogo Costa. Phút thứ 8, từ quả phạt góc bên cánh trái, trung vệ Attila Szalai đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội khách.

Bàn thua sớm khiến Bồ Đào Nha như bừng tỉnh. Họ sớm giành lại thế trận và bắn phá khung thành Hungary. Các pha tạt cánh của Nelson Semedo, Nuno Mendes, Pedro Neto và Bernardo Silva gây ra nhiều vấn đề cho hàng thủ đối phương. Phút 22, từ quả tạt chìm từ cánh phải của Semedo, Ronaldo đệm bóng gỡ hòa 1-1.

Với pha làm bàn này, Ronaldo còn trở thành cầu thủ lập công nhiều nhất lịch sử tại vòng loại World Cup với 40 bàn. Kỷ lục cũ là 39 bàn thuộc về cựu cầu thủ Guatemala, Carlos Ruiz.

Ronaldo thất vọng vì lỡ cơ hội giành vé sớm sau trận Bồ Đào Nha 2-2 Hungary ở vòng loại World Cup tối 14/10. Ảnh: AFP

Sau bàn gỡ, Bồ Đào Nha tiếp tục lấn lướt. Phút 45+3, từ quả tạt chéo bổng vào vòng cấm của Mendes, Ronaldo một lần nữa đệm bóng chính xác nâng tỷ số lên 2-1.

Đây là bàn thứ 948 trong sự nghiệp của Ronaldo, và là bàn thứ 143 anh ghi cho tuyển Bồ Đào Nha.

Nếu duy trì cách biệt đến hết giờ, Bồ Đào Nha có thể giành vé dự World Cup sớm hai trận. Khi đó, Ronaldo và đồng đội sẽ có 12 điểm sau 4 trận, hơn Hungary và CH Ireland 8 điểm, trong khi bảng đấu chỉ còn hai lượt trận.

Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ở phút 90+1 khiến Bồ Đào Nha chưa thể mừng suất đi Bắc Mỹ hè sang năm. Sau quả tạt cánh phải, Dominik Szoboszlai đệm bóng gỡ hòa 2-2 cho Hungary.

Bồ Đào Nha hiện dẫn đầu bảng F với 10 điểm, hơn Hungary năm điểm. CH Ireland xếp thứ ba với bốn điểm, còn Armenia có ba điểm. Mỗi bảng vòng loại World Cup khu vực châu Âu chỉ có vé trực tiếp tới World Cup dành cho đội dẫn đầu, trong khi đội xếp thứ hai phải tranh vé vớt qua loạt trận play-off. Bồ Đào Nha có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu thắng trên sân CH Ireland vào ngày 13/11, hoặc thắng Armenia trên sân nhà ngày 16/11.

Thanh Quý