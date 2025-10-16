Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha mong Ronaldo truyền cảm hứng thêm 40 năm

Bồ Đào NhaChủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, Reinaldo Teixeira ca ngợi siêu sao 40 tuổi Cristiano Ronaldo là nguồn cảm hứng của mọi người.

"Cristiano Ronaldo là một tấm gương về thái độ", ông Teixeira nói sau trận Bồ Đào Nha hòa Hungary 2-2 ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu tối 14/10. "Cậu ấy là nguồn cảm hứng cho những người trẻ cũng như tất cả chúng ta. Tôi mong điều đó sẽ kéo dài thêm 40 năm nữa. Tuyển Bồ Đào Nha đang có một đội hình xuất phát ấn tượng và một băng ghế dự bị đầy chất lượng".

Ronaldo (áo đỏ) chơi trận Bồ Đào Nha hòa Hungary 2-2 ở vòng loại World Cup tối 14/10. Ảnh: Ojogo

Trong trận đấu Hungary, Ronaldo ghi cả hai bàn cho Bồ Đào Nha. Tiền đạo 40 tuổi nhờ đó lập kỷ lục ghi 41 bàn tại vòng loại World Cup, phá kỷ lục cũ 39 bàn cùa cựu tuyển thủ Guatemala, Carlos Ruiz.

Tuy nhiên, nỗ lực của Ronaldo không đủ để Bồ Đào Nha giành vé dự World Cup sớm hai lượt. Nhà vô địch Nations League 2025 hiện dẫn đầu bảng F khu vực châu Âu với 10 điểm sau bốn trận, hơn năm điểm so với Hungary. Về lý thuyết, ngôi đầu của Bồ Đào Nha vẫn có thể bị đánh đổ ở hai lượt còn lại.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Ronaldo và đồng đội cần thắng một trong hai trận tiếp theo. Họ sẽ làm khách trên sân của CH Ireland ngày 13/11, trước khi tiếp Armenia sau đó ba ngày.

"Không có gì bí mật khi việc đại diện cho đội tuyển quốc gia có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, và đó là lý do tại sao tôi rất tự hào khi đạt được cột mốc đặc biệt này", Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân sau trận đấu hôm 14/10. "Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Hẹn gặp lại vào tháng 11 để hoàn tất vòng loại World Cup".

Với hai bàn vào lưới Hungary, Ronaldo đạt thêm một cột mốc khác khi nâng kỷ lục sự nghiệp lên 948 bàn. Anh chỉ còn thiếu 52 bàn để hoàn tất mục tiêu 1.000 bàn như từng đặt ra.

Với đội tuyển, Ronaldo trở thành biểu tượng khi vô địch Euro 2016. Tiền đạo 40 tuổi cũng giúp Bồ Đào Nha giành Nations League 2019 và 2025.

Thanh Quý (theo Ojogo)