10 diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất 2023

Pedro Pascal

Tài tử nhận "cơn mưa" lời khen trong loạt "The Last of Us" (2023) - được đề cử 24 giải Emmy, với một đề cử cho Nam chính xuất sắc. Anh khắc họa trọn vẹn nội tâm phức tạp của nhân vật Joel - ẩn sau vẻ ngoài vô cảm là trái tim tràn đầy tình yêu thương. Những chuyển biến tâm lý của Joel biểu lộ rõ nét qua từng ánh mắt.



Bộ phim dựa trên trò chơi cùng tên do hãng Naughty Dog sản xuất, được Sony phát hành năm 2013. Kịch bản lấy bối cảnh 20 năm sau thảm họa xác sống, Joel (Pedro Pascal) được thuê để hộ tống cô bé Ellie (Bella Ramsey) ra khỏi khu vực cách ly tập trung. Đặt nhân loại vào tình huống sống còn, tác phẩm truyền tải câu chuyện nhân văn về tình cảm gia đình và tình bạn cũng như gợi lên nhiều suy ngẫm về lựa chọn của con người.



Pedro Pascal, 48 tuổi, là diễn viên Mỹ gốc Chile. Anh ghi dấu ấn trong "Kingsman: The Golden Circle" (2017), "Andor" (2022), "Wonder Woman 1984" (2020), series "Game of Thrones". Ảnh: AFP