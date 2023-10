Trò chơi Five Nights at Freddy's được chuyển thể thành phim

Phim "Five Nights at Freddy's" (Năm đêm kinh hoàng) mang màu sắc kinh dị, có sự xuất hiện của những con rối robot giống nguyên tác.

Tác phẩm do Emma Tammi đạo diễn, ra mắt các hình ảnh hậu trường hôm 24/10. Nhiều khán giả cho biết kỳ vọng tác phẩm tạo tiếng vang giống trò chơi điện tử.

Trailer 'Five Nights at Freddy's' Trailer "Five Nights at Freddy's", phát hành trong nước ngày 27/10. Video: CGV

Theo đạo diễn, phiên bản điện ảnh dựa trên nhiều chi tiết từ trò chơi. Phim tập trung vào Mike Schmidt (Josh Hutcherson), một chàng trai làm bảo vệ ca đêm tại trung tâm giải trí Freddy Fazbear's Pizza. Tại đây, anh phát hiện bốn con thú máy có thể giết người: Freddy Fazbear, Bonnie, Chica và Foxy. Chúng sẽ giết bất kỳ ai trong tòa nhà sau 0h. Đồng hành Mike trong hành trình khống chế các linh vật là người em gái Abby (Piper Rubio).

Nhóm của Tammi và công ty sản xuất Blumhouse đã làm việc với Creature Shop của Jim Henson để tạo ra các con rối robot. "Chúng tôi cố gắng mang đến cảm giác bất an cho khán giả khi theo dõi tác phẩm", Emma nói.

Phần thiết kế nhân vật do Jim Henson Studios đảm nhận. Đội ngũ sản xuất nghiên cứu tạo hình game trong vài tháng, từ tháng 8 đến tháng 12/2022. Họ phác thảo ý tưởng và lắp ráp các bộ phận trước khi tác phẩm bấm máy tháng 2 năm nay. Trên MovieWeb, Robert Bennett - giám sát việc tạo ra mô hình robot - cho rằng êkíp đã mô tả chân thực các sắc thái của từng nhân vật.

Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress, Jason Blum - chủ hãng phim Blumhouse Productions, nhà sản xuất tác phẩm - cho biết thách thức lớn nhất của dự án là phải nắm được tinh thần trò chơi gốc. Tháng 3/2017, anh bắt đầu trao đổi và thảo luận với Scott Cawthon, nhà sáng tạo FNAF. Cả hai đưa ra nhiều ý tưởng, chọn ra người chỉ đạo tác phẩm.

Five Nights at Freddy's BTS Hậu trường phim "Five Nights at Freddy's". Video: Universal Pictures

Dự án trải qua nhiều đợt thay đổi kịch bản và đạo diễn vì nhà sản xuất và Cawthon muốn quá trình chuyển thể được làm một cách hoàn hảo. Tháng 2/2018, Chris Columbus được công bố là đạo diễn và biên kịch. Sáu tháng sau, Cawthon viết trên Twitter đã hoàn thành kịch bản đầu tiên. Tháng 11 cùng năm, Cawthon cho biết đã hủy kịch bản do có ý tưởng khác cho câu chuyện. Điều này khiến dự án bị hoãn đến năm 2020.

Tháng 9/2021, trên trang Collider, Blum nói Columbus không còn tham gia song êkíp vẫn đang phát triển tác phẩm. Tháng 10/2022, Hollywood Reporter đưa tin Emma Tammi là người thay thế Columbus làm đạo diễn, viết kịch bản cùng Cawthon và Seth Cuddeback.

Quá trình quay phim bắt đầu vào tháng 3/2021, tiếp tục bị trì hoãn do vấn đề kịch bản. Tác phẩm được ghi hình lại ở New Orleans (Mỹ) từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, với kinh phí khoảng 25 triệu USD.

Trò chơi Five Nights at Freddy's (FNAF) do nhà phát triển game Scott Cawthon sản xuất, phát hành lần đầu tháng 8/2014. Người chơi sẽ đóng vai nhân viên bảo vệ trực đêm, phải dùng những công cụ như camera an ninh, đèn, cửa và ống thông gió để bảo vệ mình khỏi những robot giết người.

Phần FNAF đầu tiên nhận đánh giá tích cực trên trang đánh giá Metacritic, với phiên bản cho hệ điều hành Windows nhận 78/100 điểm. Indie Game Magazine khen cách tiếp cận của trò chơi gần gũi với thể loại kinh dị, có sự thông minh và tinh tế để tạo nên trải nghiệm đáng sợ cho người dùng.

Với mức giá 4,99 USD (123 nghìn đồng) và có sẵn trên nhiều nền tảng, trò chơi dần trở nên quen thuộc với nhiều game thủ. Sáu phần được bán hơn 4,74 triệu bản trên nền tảng Steam, thu về 33,5 triệu USD. FAFN được chuyển thể thành 20 cuốn sách, năm bộ truyện tranh, một cuốn sách dạy nấu ăn, phim điện ảnh The Five Nights at Freddy's Movie (2019) và TV series Five Nights at Freddy's VHS (2019-2020).

Quế Chi