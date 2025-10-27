10 điểm nhấn ở vòng 9 Ngoại hạng Anh

Mbeumo và Cunha che mờ những điểm yếu của Man Utd. Trên sân Old Trafford ngày 25/10, Matheus Cunha mở tỷ số, Bryan Mbeumo lập cú đúp và tân binh còn lại Benjamin Sesko góp một đường kiến tạo, giúp Man Utd thắng đội khách Brighton 4-2 (bàn còn lại do công Casemiro). Họ nhờ đó leo lên thứ 6 với chỉ hai điểm ít hơn đội đứng thứ hai Bournemouth.

Đây là lần đầu trong năm nay, Man Utd ghi bốn bàn ở một trận đấu Ngoại hạng Anh. Và cũng là lần đầu kể từ tháng 2/2024, họ thắng ba trận liên tiếp tại giải.

Dù vậy, Man Utd đôi lúc vẫn gây ra cảm giác bất an, nhất là trong hiệp hai - thời điểm họ để đội khách ghi liên tiếp hai bàn trong khoảng 15 phút cuối. Ngoài ra, sự tỏa sáng của Cunha và Mbeumo cũng phần nào che lấp thực tế rằng không có hai ngôi sao này, tập thể của Ruben Amorim sẽ vất vả trong việc tìm lối đi và khả năng định đoạt trận đấu.