10 điểm nhấn ở vòng 9 Ngoại hạng Anh

Mbeumo và Cunha che mờ những điểm yếu của Man Utd. Trên sân Old Trafford ngày 25/10, Matheus Cunha mở tỷ số, Bryan Mbeumo lập cú đúp và tân binh còn lại Benjamin Sesko góp một đường kiến tạo, giúp Man Utd thắng đội khách Brighton 4-2 (bàn còn lại do công Casemiro). Họ nhờ đó leo lên thứ 6 với chỉ hai điểm ít hơn đội đứng thứ hai Bournemouth.
Đây là lần đầu trong năm nay, Man Utd ghi bốn bàn ở một trận đấu Ngoại hạng Anh. Và cũng là lần đầu kể từ tháng 2/2024, họ thắng ba trận liên tiếp tại giải.
Dù vậy, Man Utd đôi lúc vẫn gây ra cảm giác bất an, nhất là trong hiệp hai - thời điểm họ để đội khách ghi liên tiếp hai bàn trong khoảng 15 phút cuối. Ngoài ra, sự tỏa sáng của Cunha và Mbeumo cũng phần nào che lấp thực tế rằng không có hai ngôi sao này, tập thể của Ruben Amorim sẽ vất vả trong việc tìm lối đi và khả năng định đoạt trận đấu.
Eze - người tạo khoảnh khắc có thể định đoạt cuộc đua vô địch của Arsenal. Trước đội bóng cũ Crystal Palace, Eberechi Eze cho thấy lý do Mikel Arteta mang anh về. Arsenal vốn mạnh ở các tình huống cố định, với những cái tên như Gabriel hay William Saliba luôn uy hiếp khung thành đối phương. Nhưng họ từng thiếu một cầu thủ có thể tạo khác biệt ở những thời điểm then chốt, và Eze chính là lời giải.
Pha lập công đầu tiên của anh cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh đến từ tình huống cố định, với cú dứt điểm thể hiện kỹ thuật và sự táo bạo của cầu thủ quen với áp lực ở những trận lớn.
"Eze mang đến những khoảnh khắc ma thuật", Arteta ca ngợi học trò. "Cú sút của cậu ấy thật đặc biệt, giống như lần cậu ấy làm điều tương tự trước chúng tôi năm ngoái. Hy vọng bàn thắng này sẽ giúp Eze tự tin hơn để tiếp tục tạo ra thêm nhiều khoảnh khắc như thế, bởi đôi khi chỉ một khoảnh khắc có thể định đoạt cả mùa giải".
Arsenal đang cần những phép màu để duy trì lợi thế trong cuộc đua khốc liệt. Và nếu tiếp tục chơi như vậy, Eze có thể chính là người mang đến những khoảnh khắc khác biệt đưa Arsenal tới ngôi vương
Bao giờ Slot mới tìm ra đội hình tối ưu của Liverpool? "Ngay cả khi chơi không tốt, chúng tôi vẫn ghi được hai bàn và tạo ra thêm nhiều cơ hội. Nhưng bạn không thể cạnh tranh khi để thủng lưới quá nhiều, đó không chỉ là lỗi của hàng thủ, mà là trách nhiệm của toàn bộ 11 cầu thủ", phát biểu của HLV Arne Slot sau trận thua Brentford 2-3 cho thấy vấn đề của Liverpool: tấn công vẫn sắc sảo, nhưng phòng ngự lại mong manh, và toàn đội thiếu cân bằng.
Trên sân Gtech Community, hàng tiền vệ của Liverpool lộ rõ điểm yếu. Dominic Szoboszlai và Curtis Jones chơi thấp hơn Florian Wirtz nhưng cả hai đều không đủ khả năng điều tiết nhịp độ hay phát động tấn công từ tuyến dưới. Alexis Mac Allister được xem là lời giải cho vai trò đó, song việc thiếu ổn định ở các tuyến khiến Liverpool khó kiểm soát thế trận.
Ở hai biên, Milos Kerkez dường như chưa bắt nhịp với đội bóng mới, còn Conor Bradley có trận đấu tốt, nhưng chưa đạt đến đẳng cấp của Trent Alexander-Arnold. Ở trung tâm hàng thủ, Virgil van Dijk và Ibrahima Konate liên tục mắc lỗi. Việc chiêu mộ hụt Marc Guehi trong kỳ chuyển nhượng hè có lẽ càng khiến HLV Slot thêm tiếc nuối
Man City trước bước ngoặt của mùa giải. Sau trận thua Aston Villa, HLV Pep Guardiola vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường thấy. Ông khẳng định hài lòng với phần lớn màn trình diễn của các học trò, ngoại trừ việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. "Tôi cảm nhận đội vẫn tràn đầy sức sống", Guardiola nói. "Không nhiều đội có thể đến đây và chơi thứ bóng đá như chúng tôi đã làm".
Sự lạc quan đó có thể trở thành yếu tố then chốt khi Man City chuẩn bị bước vào giai đoạn mang tính bản lề của mùa giải. Hai trận sân nhà liên tiếp ở Ngoại hạng Anh - gặp Bournemouth và Liverpool - xen giữa với chuyến làm khách Dortmund ở Champions League sẽ định hình rõ ràng hơn cục diện cuộc đua vô địch.
Chelsea bế tắc vì thiếu trung phong. Marc Guiu, một trong ba cầu thủ tuổi teen ghi bàn ở Champions League hồi giữa tuần, được trao cơ hội đá chính lần đầu tại Ngoại hạng Anh trong trận gặp Sunderland. Nhưng màn trình diễn của tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha cho thấy Chelsea vẫn đang khủng hoảng ở vị trí trung phong.
Liam Delap, người sắp trở lại sau chấn thương, dường như là niềm hy vọng duy nhất cho hàng công của Enzo Maresca. Chelsea đang rất cần trung phong có khả năng tạo ra sức ép thực sự, đặc biệt trong bối cảnh Cole Palmer vắng mặt khiến lối chơi thiếu hẳn sự sáng tạo.
Dù kiểm soát bóng tới 69%, Chelsea có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ 0,97 - thấp hơn Sunderland (1,16) - cho thấy sự bế tắc trong khâu dứt điểm. Hệ quả là trận thua sốc 1-2 ngay trên sân nhà.
Tottenham thực dụng nhưng vẫn cần cải thiện tại sân nhà. Trên sân Hill Dickinson, Tottenham chỉ kiểm soát bóng 47%, dứt điểm bốn lần nhưng ghi ba bàn để đè bẹp chủ nhà Everton 3-0.
Trận thắng này cho thấy vì sao Tottenham vẫn bất bại trên sân khách, với lối chơi thực dụng và hiệu quả cao. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở sân nhà, nơi người hâm mộ mong chờ một phong cách tấn công cởi mở hơn - điều mà chính HLV Thomas Frank thừa nhận ông chưa tìm được công thức tối ưu.
Dẫu vậy, việc giúp đội bóng từng đứng thứ 17 mùa trước leo lên vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh đã mang lại cho Frank thêm thời gian và niềm tin để tiếp tục hoàn thiện lối chơi của "Gà trống".
Bruno Guimaraes - người định đoạt những trận cầu lớn của Newcastle. Tiền vệ người Brazil luôn là tâm điểm mỗi khi "Chích chòe" cần bản lĩnh và chất quái để xoay chuyển thế trận. Trước Fulham, khi tỉ số đang là 1-1 và Newcastle có dấu hiệu mệt mỏi sau loạt trận Champions League, Bruno một lần nữa chứng minh vai trò thủ lĩnh tinh thần.
Anh chủ động pressing, đoạt lại bóng, khởi xướng các pha phản công và mang đến nguồn năng lượng mà St James’ Park luôn chờ đợi. Và khi cơ hội xuất hiện, Bruno chính là người băng vào đúng lúc để ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng 2-1 quý giá.
Trong một đội hình Newcastle giàu khát vọng và cá tính, tiền vệ 27 tuổi chính là hiện thân của tinh thần chiến đấu và đẳng cấp ở những thời khắc then chốt.
West Ham đối mặt nguy cơ xuống hạng. Tỷ số 1-2 có thể khiến nhiều người nghĩ về một trận đấu sít sao, nhưng thực tế không hề như vậy. West Ham đã bị Leeds áp đảo hoàn toàn, và những vấn đề quen thuộc từ đầu mùa vẫn tái diễn - đặc biệt là khả năng chống bóng bổng và phạt góc yếu kém, khiến họ sớm rơi vào thế bám đuổi.
Tân HLV Nuno Espirito Santo chưa tìm ra giải pháp. Hai trận liên tiếp với Leeds và Brentford, ông đều chọn sai đội hình, thử nghiệm với các hậu vệ cánh đảo chiều và thi đấu mà không có trung phong thực thụ.
Sau 15 phút đầu thảm họa, West Ham may mắn chỉ bị dẫn 0-2 vì Leeds phung phí cơ hội. Thống kê cho thấy đội bóng thành London chạy ít hơn đối thủ tới 7 km - con số phản ánh rõ sự lép vế toàn diện. Leeds liên tục khoan vào trung lộ, trong khi hàng thủ và tuyến giữa của West Ham đều để lộ khoảng trống lớn.
Sau hơn một thập kỷ gắn bó Ngoại hạng Anh, việc chơi bạc nhược trước một đối thủ cạnh tranh trụ hạng là điều khó chấp nhận. Họ có lỗ hổng ở hàng thủ, sự rời rạc ở tuyến giữa và thiếu nhân sự đáng tin cậy trên hàng công - khi Callum Wilson là trung phong duy nhất còn đủ thể lực. West Ham đang trượt dài xuống vực, và chỉ khi Nuno thay đổi - cả trong tư duy lẫn cách dùng người - họ mới có cơ hội trụ lại.
Sunderland viết tiếp câu chuyện cổ tích. Trước khi Sunderland gây sốc bằng chiến thắng ngay trên sân Chelsea, cựu tiền vệ Paul Merson thừa nhận sai lầm trên chương trình Soccer Saturday: "Tôi từng tin chắc đây sẽ là đội xuống hạng dễ đoán nhất trong lịch sử bóng đá".
Nhưng tập thể của Regis Le Bris đang khiến tất cả phải nhìn lại. Sau khi lên hạng qua con đường play-off, Sunderland được dự đoán sẽ vật lộn ở Ngoại hạng Anh như nhiều tân binh khác. Thế nhưng, với chiến thuật hợp lý cùng hàng loạt tân binh chất lượng, "Mèo đen" đang bay cao ngoài mọi kỳ vọng. Họ đã giành 17 điểm sau 9 trận, thành tích tốt nhất của một đội mới thăng hạng kể từ Hull City mùa 2008-2009.
Phần lớn điểm số đến từ sân nhà Stadium of Light, nơi bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ giúp đội bóng chơi với năng lượng và sức ép đáng kinh ngạc. Nhưng trận thắng Chelsea cho thấy Sunderland còn biết cách phòng ngự chắc chắn và phản công hiệu quả trên sân khách.
Vòng đấu đặc biệt. Cuối tuần qua chứng kiến nhiều bất ngờ, khi Man City thua Aston Villa 0-1, Chelsea thua Sunderland 1-2 và Liverpool thua Brentford 2-3. Đây là lần đầu tiên kể từ vòng 15 mùa 2015-2016 (diễn ra vào các ngày 5-6/12/2015) mà ba ông lớn này cùng thua trong một vòng Ngoại hạng Anh.
Ở chiều ngược lại, vòng đấu cũng chứng kiến cả ba đội bóng mới thăng hạng cùng thắng - điều chưa từng xảy ra kể từ vòng 10 mùa 2020-2021 (cuối tháng 11/2020). Cụ thể, Burnley thắng Wolves 3-2, Sunderland hạ Chelsea 2-1 và Leeds đả bại West Ham 2-1.
Hồng Duy
Ảnh: Sky Sports, Reuters, AP, Shutterstock