10 điểm đến du học đang lên ngoài 'bộ tứ'

Trong khi bốn cường quốc Mỹ, Anh, Canada, Australia siết chặt quy định với du học sinh, nhiều điểm đến khác như Đức, Pháp hay Hàn Quốc đang nổi lên nhờ học phí thấp và chính sách cởi mở.

Đức

Theo Cơ quan trao đổi học thuật Đức (DAAD), quốc gia này hiện có khoảng 420.000 sinh viên quốc tế. 3/4 số đại học cho biết lượng du học sinh mới nhập học ổn định hoặc tăng lên trong năm qua.

Các chuyên gia cho rằng sức hấp dẫn ngày càng tăng của Đức đến từ chính sách miễn học phí, các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tập trung vào giáo dục kỹ năng và nhu cầu giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động.

Mặc dù vậy, vẫn còn những lo ngại về thị thực, nhà ở, chi phí sinh hoạt, rào cản ngôn ngữ và triển vọng nghề nghiệp.

Hai phần ba sinh viên quốc tế muốn ở lại Đức

Theo chuyên trang du học Đức Studying in Germany, một sinh viên ở Đức cần ít nhất 992 euro/tháng (khoảng 1.140 USD, tương đương 30 triệu đồng) hoặc 11.904 euro/năm để trang trải chi phí sinh hoạt. Học phí dao động 5.000-20.000 euro/năm (153-613 triệu đồng) ở các trường tư và gần như miễn phí ở các trường công.

Pháp

Năm học 2024-2025, Pháp đón gần 445.000 sinh viên quốc tế và đang nổi lên như một trong những điểm đến đầy triển vọng, ngoài nhóm "bộ tứ". Với mục tiêu 500.000 sinh viên quốc tế vào năm 2027, nước này đã tăng cường nỗ lực tuyển sinh trong những năm gần đây.

Một số trường, bao gồm cả các trường kinh doanh hàng đầu, đẩy nhanh quá trình xét duyệt hồ sơ hoặc gia hạn thời hạn nộp đơn, thu hút các nhà nghiên cứu bị ảnh hưởng bởi chính sách của Chính phủ Mỹ với các cơ sở đại học. Điều này giúp Pháp định vị mình như một lựa chọn thay thế Mỹ đáng cân nhắc.

Du học sinh cần 600-800 euro/tháng (18-25 triệu đồng) để trang trải chi phí sống, theo Campus France, cơ quan xúc tiến giáo dục đại học của Pháp. Học phí các trường công dao động 2.900-3.900 euro/năm (89-119 triệu đồng), còn các trường tư là 6.000-18.000 euro/năm (khoảng 180-550 triệu đồng).

Sinh viên Đại học RWTH Aachen, Đức. Ảnh: RWTH Aachen University.

Ireland

Ireland ghi nhận kỷ lục với hơn 40.000 sinh viên quốc tế trong năm học 2023-2024. Nước này đã phát động sáng kiến Global Citizens 2030, nhằm trở thành điểm đến hàng đầu với nhân tài quốc tế. Tăng trưởng tập trung vào công nghệ, gắn mô hình học tập với nhu cầu của doanh nghiệp, cùng cơ hội nghề nghiệp và các chương trình chất lượng cao đang làm gia tăng sức hấp dẫn với du học sinh.

Rào cản hiện tại là thời gian chờ cấp visa du học kéo dài và tình trạng thiếu chỗ ở.

Hội đồng sinh viên quốc tế Ireland ước tính phí sinh hoạt của du học sinh hàng năm dao động 10.000-20.000 euro (306-614 triệu đồng). Học phí đại học từ 18.000-30.000/năm (550-920 triệu đồng), còn bậc thạc sĩ trở lên là 9.950-35.000 euro/năm (305 triệu-1 tỷ đồng).

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha có hơn 100.000 sinh viên quốc tế và cũng đang nỗ lực tăng trưởng, chẳng hạn như chương trình EduBridge to Spain - sáng kiến cấp thị thực và nhập học nhanh chóng cho những du học sinh bị ảnh hưởng bởi chính sách nghiêm ngặt của Mỹ.

Bên cạnh đó, các đại học ở Barcelona, Madrid và Valencia có khá nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp có thể xin giấy phép cư trú để tìm việc làm trong 12 tháng, được phép làm việc tối đa 30 giờ mỗi tuần trong khi học, thuộc nhóm cao nhất trên toàn cầu.

Sinh viên quốc tế ngoài khối EU cần chuẩn bị 1.500-4.500 euro/năm học phí (khoảng 46-138 triệu đồng), cùng 700-1.200 euro/tháng (tương đương 21-38 triệu đồng) sinh hoạt phí, theo chuyên trang du học Studying in Spain.

Hàn Quốc

Lượng sinh viên quốc tế tăng nhanh có thể đưa quốc gia này thành một trong bốn cường quốc giáo dục ở châu Á. Năm nay, Hàn Quốc đã vượt mục tiêu thu hút 300.000 du học sinh, sớm hơn hai năm so với kế hoạch. Hơn một phần ba đến từ Việt Nam, tiếp theo là Trung Quốc, Uzbekistan, Mông Cổ và Nepal.

Sự hứng thú với văn hóa bản địa, cùng với ngày càng nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, đã thúc đẩy du học sinh đến Hàn Quốc.

Viện Giáo dục quốc tế quốc gia Hàn Quốc ước tính du học sinh phải trả trung bình 750.000-1.000.000 won tiền sinh hoạt hàng tháng, bằng khoảng 12-18 triệu đồng. Học phí dao động 4,2-7,6 triệu won/năm, tức 75-135 triệu đồng.

Học phí 10 đại học tốt nhất Hàn Quốc 2026

Nhật Bản

Tính đến tháng 5/2024, số sinh viên quốc tế tại Nhật Bản là gần 340.000 người, tiến gần hơn tới mục tiêu 400.000 vào năm 2033.

Quốc gia này đặc biệt thu hút sinh viên châu Á, khi cứ 9/10 du học sinh đến từ các nước khác trong châu lục, nhất là Trung Quốc, Nepal, Việt Nam, Hàn Quốc và Myanmar. Bộ Giáo dục Nhật Bản đang lên kế hoạch tăng chỉ tiêu ở một số đại học lên 5% từ tháng 4/2026 để "khuyến khích tuyển sinh những sinh viên quốc tế xuất sắc".

Nhật Bản còn khởi động một chương trình mới nhằm thu hút các nhà nghiên cứu nước ngoài, phân bổ 3,3 tỷ yên cho 11 trường trong ba năm tới.

Chuyên trang du học của chính phủ Study in Japan cho biết sinh hoạt phí mỗi tháng tại nước này là 41.000 yen (khoảng 6,8 triệu đồng), riêng mức tại Tokyo là 57.000 yen (9,4 triệu đồng). Mỗi năm, sinh viên cần trả 600.000-1.100.000 yen học phí (99-180 triệu đồng).

Khuôn viên Đại học Yonsei, Hàn Quốc. Ảnh: Yonsei University.

Malaysia

Malaysia đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn ở Đông Nam Á về giáo dục quốc tế, đặt mục tiêu thu hút 250.000 du học sinh vào năm 2030.

Malaysia đã ghi nhận mức tăng 26% lượng đơn đăng ký của du học sinh trong hai năm qua, lên hơn 139.000 người, đông nhất từ Trung Quốc (tăng 25% so với 2023). Nhu cầu cũng đang tăng từ các quốc gia như châu Á, Trung Đông và Bắc Phi, như Indonesia, Bangladesh, Ấn Độ, Nhật Bản, Nigeria và Ai Cập,...

Chi phí sinh hoạt bình quân ở Malaysia là 582 USD/tháng (15,3 triệu đồng), theo chuyên trang giáo dục Education Malaysia. Học phí hàng năm rơi vào khoảng 2.500-9.500 USD (65-250 triệu đồng).

Trung Quốc

Trung Quốc từ lâu đã là một trong những điểm đến du học được ưa thích. Hai năm nay, nước này đang hướng tới trở thành trung tâm giáo dục xuyên quốc gia lớn - nơi đặt cơ sở ở nước ngoài của các đại học danh tiếng thế giới.

Theo ước tính của QS, lượng du học sinh tại Trung Quốc năm 2026 sẽ tăng trở lại mức trước Covid-19 (khoảng 490.000 người).

Chuyên trang du học Trung Quốc Cucas tính toán sinh hoạt phí tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải dao động 4.500-5.000 nhân dân tệ mỗi tháng (17-19 triệu đồng). Ở các thành phố khác, mức chi phổ biến là 1.500-3.000 nhân dân tệ. Học phí trong khoảng 20.000-60.000 NDT/năm (75-226 triệu đồng).

Học phí 12 đại học tốt nhất Trung Quốc

New Zealand

New Zealand năm qua khởi động kế hoạch hướng tới mục tiêu tăng số lượng sinh viên quốc tế lên 119.000 vào năm 2034, tăng so với 85.000 hiện tại.

Thay đổi chính sách đáng chú ý là tăng thời gian làm việc cho du học sinh từ 20 lên 25 giờ mỗi tuần. Theo chuyên trang du học Study with New Zealand, chi phí sinh hoạt ở đây dao động 18.000-27.000 NZD/năm, tương đương 270-410 triệu đồng. Học phí hàng năm với sinh viên quốc tế khoảng 35.000-55.000 NZD (530-830 triệu đồng).

UAE

Dữ liệu của Tập đoàn giáo dục Keystone từ tháng 8/2025 cho thấy quốc gia này chiếm 59% tổng số lượt tìm kiếm điểm đến du học ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, tăng gần 90% so với 2024.

Trong khi Ấn Độ vẫn là thị trường nguồn lớn nhất, sinh viên từ Singapore, Pháp, Mỹ và Đức cũng nằm trong nhóm quan tâm mạnh.

Theo ước tính của Đại học Birmingham, Anh, du học sinh tại UAE cần trung bình 6.800 AED (khoảng 48,6 triệu đồng) sinh hoạt phí mỗi tháng. Tiền học mỗi năm là 30.000-120.000 AED (215-860 triệu đồng).

Gần 7 triệu sinh viên trên thế giới đang du học. Con số này được tổ chức xếp hạng QS đánh giá sẽ tiếp tục tăng, đạt 8,5 triệu vào năm 2030.

Riêng Việt Nam, năm vừa qua, gần 250.000 học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài, là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Khánh Linh (Tổng hợp)