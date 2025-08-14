Hai phần ba du học sinh muốn ở lại Đức

Hơn 64% trong số 20.000 sinh viên quốc tế cho biết muốn ở lại Đức làm việc sau tốt nghiệp, chủ yếu ở nhóm kinh tế, kỹ thuật và khoa học máy tính.

Kết quả khảo sát do Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), công bố cuối tháng 7. Một số thăm dò trước đó của các tổ chức khác có kết quả tương tự.

"Điều này cho thấy bất cứ ai học tập tại Đức đều muốn góp phần định hình tương lai đất nước chúng ta", ông Joybrato Mukherjee, Chủ tịch DAAD, nói.

Tỷ lệ sinh viên ở lại 10 năm sau khi đặt chân tới Đức là 46%, cao nhất thế giới, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Một trong những lý do là nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang thiếu lao động trầm trọng, do già hóa dân số. Viện Kinh tế Đức nhận định nước này có thể thiếu hụt khoảng 768.000 lao động có tay nghề vào năm 2028.

Hồi tháng 3, DAAD cho hay nếu 40% sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau tốt nghiệp, thì trong ba năm, tiền thuế và các khoản đóng góp sẽ đủ bù đắp chi phí giáo dục mà Đức đã đầu tư cho họ. Nếu tỷ lệ ở lại ổn định, nhóm này sẽ đóng góp 15,5 tỷ euro (khoảng 16,8 tỷ USD) cho nền kinh tế Đức mỗi năm.

Học phí 10 đại học tốt nhất Đức

Khuôn viên Đại học Ludwig Maximilian München. Ảnh: Ludwig Maximilian München Fanpage

Những người được khảo sát nêu ba lý do chính khi chọn du học Đức, gồm chi phí hợp lý, triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn và sự đa dạng các chương trình học bằng tiếng Anh. Mong muốn của họ là được hỗ trợ thêm thông qua dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, các khóa học ngôn ngữ và kết nối với doanh nghiệp.

Theo Shettima Ali, người đồng sáng lập xTID (startup xác thực bằng cấp của các ứng viên quốc tế), thách thức lớn với sinh viên quốc tế là ngôn ngữ. Các thủ tục hành chính như đăng ký công ty, xin thị thực kinh doanh và tìm hiểu luật thuế cũng phức tạp, nhiều loại giấy tờ. Ali phải phụ thuộc vào các ứng dụng dịch, sự hỗ trợ từ các trung tâm khởi nghiệp và tư vấn pháp lý để xử lý những vấn đề này.

"Nếu muốn sinh viên quốc tế trở thành lao động có tay nghề trong tương lai, chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn cho họ khi bước vào thị trường lao động", ông Mukherjee nhấn mạnh.

Đức hiện triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ. Thông qua "Sáng kiến chuyên gia quốc tế" tại các đại học, DAAD đã giúp hơn 100 trường mở rộng chương trình tư vấn nghề nghiệp, huấn luyện, thực hành và đào tạo ngôn ngữ cho sinh viên quốc tế. Chương trình được chính phủ tài trợ với tổng kinh phí khoảng 120 triệu Euro đến năm 2028.

Nước Đức đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định về số lượng sinh viên nước ngoài trong những năm gần đây. Theo Study in Germany, số du học sinh đã tăng 55,7% trong vòng một thập kỷ, kể từ năm học 2013-2014. Tổng số sinh viên quốc tế hiện trên 400.000 người.

Lĩnh vực được sinh viên quốc tế ưa chuộng là Kỹ thuật (hơn 31%), tiếp đến là Luật, Kinh tế và Khoa học xã hội. Hầu hết đại học miễn học phí, chỉ thu phí hành chính 150-250 euro (175-300 USD) mỗi năm. Sinh hoạt phí trung bình ở đây khoảng 930 euro/tháng (1.000 USD), thấp hơn so với Anh hay Mỹ (1.250-1.500 USD).

Huyền Trang (theo The Pie News, DAAD)