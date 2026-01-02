Học phí 10 đại học tốt nhất Hàn Quốc năm 2026

Học phí tại 10 đại học hàng đầu của Hàn Quốc dao động 2,7-19 triệu won (50-346 triệu đồng) mỗi năm, thấp nhất ở Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan.

Theo bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 của Times Higher Education (THE), Đại học Quốc gia Seoul trong top 58, và dẫn đầu ở Hàn Quốc.

Ba vị trí tiếp theo là Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), Đại học Yonsei và Đại học Sungkyunkwan. Đây cũng là những trường nằm trong nhóm 100 tốt nhất thế giới.

Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) và Đại học Hàn Quốc lần lượt xếp thứ 5 và 6, ở top 141 và 156 toàn cầu. Bốn vị trí còn lại thuộc về Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST), Đại học Hanyang, Kyung Hee và Sejong.

Bảy trong 10 trường nói trên là đại học tư thục, thu học phí phổ biến 5,6-15,6 triệu won mỗi năm (100-290 triệu đồng), theo chuyên trang du học Study Abroad Aide.

Ba cơ sở thuộc khu vực công lập là Đại học Quốc gia Seoul, Viện KAIST và UNIST thu từ 2,7 đến 19 triệu won, tương đương 50-346 triệu đồng.

Cụ thể như sau:

TT Trường Thứ hạng trên thế giới Điểm (thang 100) Học phí (triệu KRW/năm) 1 Đại học Quốc gia Seoul 58 74.1 4,9-7,8 2 Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) 70 71.3 19 3 Đại học Yonsei 86 68.5 16 4 Đại học Sungkyunkwan 87 68.3 10,2-15,6 5 Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) 141 62.3 5,6 6 Đại học Hàn Quốc 156 61.4 10,6-14,2 7 Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST) 201-250 56.4-58.6 2,7-3,1 8 Đại học Hanyang 251-300 54.3-56.3 10-14,9 9 Đại học Kyung Hee 251-300 54.3-56.3 9,5-12,8 10 Đại học Sejong 251-300 54.3-56.3 9,1-12,5

THE là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học có ảnh hưởng lớn, bên cạnh QS, ARWU. Bảng xếp hạng đại học danh tiếng được tổ chức này công bố lần đầu vào năm 2011.

Năm nay, THE khảo sát và xếp hạng gần 2.200 cơ sở giáo dục đại học từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ và Anh tiếp tục thống trị top 10.

Bảng xếp hạng dựa vào 18 chỉ số, thuộc 5 trụ cột, tương tự mọi năm. Trong đó, chất lượng nghiên cứu chiếm trọng số lớn nhất (30%), rồi đến chất lượng giảng dạy (29,5%), môi trường nghiên cứu (29%), tính quốc tế (7,5%), thu nhập và bằng sáng chế công nghiệp (4%).

Sinh viên trong lễ tốt nghiệp ở Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, tháng 8/2025. Ảnh: Seoul National University Fanpage

Khánh Linh