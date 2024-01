10 cuốn sách nổi bật văn đàn Việt 2023

Neo chữ, 316 trang, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Ảnh: Sách Tao Đàn



Tác phẩm của Nguyễn Hoài Nam thuộc thể loại phê bình lý luận văn học. Ông thể hiện phong cách phê bình của bản thân qua trích đoạn: ''Tôi luôn cố gắng viết phê bình theo cách giản dị, dễ hiểu là vì, một phần, do 'chất' người. Tôi yêu thích sự đơn giản. Đơn giản và hài hước được thì càng tốt. Phần khác, là do yêu cầu của công việc báo chí, nhất là báo chí phổ thông. Tôi đăng bài trên báo chí phổ thông chứ không đăng bài trên các tạp chí chuyên ngành, vì thế chẳng dại gì tôi lại trở nên bí hiểm khó hiểu với quảng đại công chúng độc giả, là những người mua báo, là những người đọc tiềm năng của tôi''.