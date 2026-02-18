YouTube gặp sự cố sáng mùng 2 Tết

Sáng 18/2, nhiều người không thể truy cập YouTube trên cả website, ứng dụng di động và TV thông minh.

Từ hơn 8h, nhiều người dùng tại Việt Nam cho biết gặp vấn đề khi truy cập YouTube. Trên ứng dụng di động, màn hình hiển thị thông báo "Đã xảy ra lỗi" kèm nút "Thử lại", nhưng khi bấm, nội dung vẫn không xuất hiện. Trên trình duyệt web, trang chủ YouTube thậm chí hiển thị trắng xóa, không có video hay thanh điều hướng.

YouTube gặp sự cố không thể truy cập, sáng 18/2. Ảnh: Trọng Đạt

Chị Hà Khánh, 32 tuổi, sống tại Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết phát hiện lỗi khi con nhỏ đòi mở YouTube trên TV để xem nhạc thiếu nhi. "Ứng dụng mở được nhưng không hiển thị video nào. Tôi thử trên điện thoại và máy tính cũng tương tự", chị nói. Theo chị, sáng mùng 2 Tết là thời gian gia đình nghỉ ngơi, nên việc không thể truy cập dịch vụ giải trí quen thuộc gây bất tiện.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ ảnh chụp màn hình thông báo lỗi và cho biết tình trạng xảy ra đồng loạt, không phụ thuộc vào nhà mạng hay thiết bị. Một số thử chuyển đổi giữa wifi và dữ liệu di động nhưng không cải thiện được tình hình.

Sự cố được ghi nhận trên cả ba nền tảng phổ biến gồm ứng dụng điện thoại, TV thông minh và website. Một số cho biết vẫn có thể mở ứng dụng, nhưng video không tải được hoặc bị dừng giữa chừng. Nhiều tài khoản cũng phản ánh gặp lỗi khi đăng nhập.

Hơn 300.000 người dùng phản ánh sự cố khi truy cập YouTube. Số liệu: DownDetector

Theo dữ liệu từ DownDetector - trang theo dõi tình trạng hoạt động của các dịch vụ trực tuyến, trong sáng 18/2, website này ghi nhận hơn 300.000 báo cáo liên quan đến YouTube. Các phản ánh phổ biến nhất là không truy cập được website, lỗi ứng dụng và sự cố đăng nhập.

YouTube là nền tảng chia sẻ video thuộc sở hữu của Google, được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam cho nhu cầu giải trí, học tập và theo dõi tin tức. Các đợt gián đoạn diện rộng của dịch vụ này không xảy ra thường xuyên, nhưng mỗi lần đều thu hút sự chú ý lớn do số lượng người dùng đông đảo.

Đến gần 10h, hệ thống dần khôi phục dù một số tài khoản chưa hoạt động ổn định.

Trên trang hỗ trợ, nền tảng xác nhận lỗi hệ thống đề xuất khiến video không hiển thị trên các dịch vụ như YouTube, YouTube Music và YouTube Kids. YouTube cho biết trang chủ đã hoạt động bình thường và đội ngũ kỹ thuật đang tiếp tục xử lý để khắc phục hoàn toàn các vấn đề còn tồn tại.

Ngay trước Tết, một nền tảng mạng xã hội phổ biến là Facebook cũng gặp vấn đề, khiến việc cung cấp dịch vụ chập chờn, gây ảnh hưởng đến người sử dụng.

Trọng Đạt