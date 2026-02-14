Nhà mạng ứng cứu nhau nếu có sự cố dịp Tết

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu doanh nghiệp viễn thông phối hợp, hỗ trợ nhau để đảm bảo các mạng di động thông suốt.

Theo Phó cục trưởng Viễn thông Nguyễn Phong Nhã, các doanh nghiệp được chỉ đạo xây dựng phương án ứng cứu, hỗ trợ khi cần thiết. "Ví dụ thực hiện roaming tại khu vực có chất lượng sóng còn hạn chế, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa và những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai", ông nói.

Nhân viên nhà mạng trực vận hành mạng lưới. Ảnh: Mỹ Hạnh

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu doanh nghiệp mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế, bảo đảm không xảy ra nghẽn mạng những lúc có lưu lượng thuê bao lớn như giao thừa, ngày cao điểm nghỉ Tết và trên các tuyến giao thông khi người dân di chuyển nhiều.

Nhà mạng cũng phải triển khai bổ sung trạm phát sóng di động tại khu vui chơi, giải trí, khu vực bắn pháo hoa và điểm tổ chức lễ hội. Hệ thống mạng lưới được yêu cầu nâng cấp, bảo dưỡng và "đóng băng" để bảo đảm vận hành ổn định trong suốt kỳ nghỉ.

Theo ông Nhã, các nội dung trên đã được doanh nghiệp xây dựng thành kế hoạch cụ thể. Đây là kinh nghiệm đúc rút từ sự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và nhà mạng trong nhiều dịp lễ lớn trước đây. Cục Viễn thông tin tưởng "thông tin liên lạc trong dịp Tết năm nay sẽ được bảo đảm thông suốt".

Đại diện Tổng công ty mạng lưới Viettel (Viettel Networks) ước tính kỳ nghỉ Tết 2026 có khoảng 7,2 triệu thuê bao sẽ di chuyển từ các thành phố trung tâm về địa phương. "Cao điểm rơi vào ngày 26-27 tháng Chạp và chiều quay lại vào mùng 5-6 tháng Giêng", người này cho biết.

Viettel dự đoán, trong dịp Tết, lưu lượng 5G khi cao điểm sẽ tăng gấp 5 lần so với Tết năm ngoái và cao hơn 42% so với ngày thường. Tổng lưu lượng data (4G và 5G) trong ngày cao nhất có thể tăng 30% so với cùng kỳ 2025 và tăng 10% so với ngày thường. Ở chiều ngược lại, lưu lượng thoại dự kiến giảm 16%.

Người dân dùng điện thoại quay phim, chụp hình khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên sông Sài Gòn, tháng 4/2025. Ảnh: Hoàng Việt

Thực tế, trong năm 2025, mạng lưới Viettel xuất hiện tình trạng "nghẽn đột biến" trên một số tuyến giao thông đông người dịp cao điểm. Rút kinh nghiệm, doanh nghiệp đã rà soát toàn bộ hệ thống, bổ sung công cụ phân tích để phát hiện sớm nguy cơ nghẽn mạng và chủ động kiểm soát truy cập khi lưu lượng tăng cao.

Năm nay, Viettel triển khai hơn 11.000 giải pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ di động, giảm 10.000 so với năm 2025 nhờ sử dụng AI trong vận hành. AI tham gia trực tiếp vào việc dự đoán quy mô lễ hội, sự kiện với độ chính xác khoảng 92% so với con người.

Trong khi đó, VNPT dự báo, trong dịp Tết 2026, nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân có sự chuyển dịch rõ nét. Người dùng ngày càng ưu tiên các dịch vụ trên nền băng rộng di động như dữ liệu, OTT, mạng xã hội, trong khi lưu lượng thoại truyền thống và SMS tiếp tục xu hướng giảm.

Dựa trên dữ liệu các năm gần đây, VNPT cho rằng mạng lưới viễn thông dịp Tết Bính Ngọ không phát sinh đột biến lớn so với ngày thường. Tuy vậy, nhà mạng vẫn tập trung nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn thông tin.

Trọng Đạt

Lừa đảo 'AI hóa' bủa vây người dùng dịp cận Tết

Facebook hoạt động chập chờn

Nhà mạng dùng AI tối ưu kết nối, giảm nghẽn dịp Tết