Ứng dụng phim ngắn lên ngôi ngày Tết

Vô tình lướt trúng một đoạn phim ngắn ngày nghỉ Tết, Phương Thúy bị cuốn vào nội dung, đã mạnh dạn chi tiền để tải app xem phim ngắn.

Bắt đầu từ một đoạn phim dài hơn 15 phút mà cô bắt gặp trên Facebook trong lúc trông nồi bánh chưng, Phương Thúy, 25 tuổi ở Phú Thọ, thừa nhận cô "không thể ngừng xem được". Đoạn phim kể câu chuyện tình yêu - trả thù với nhịp dồn dập, liên tục. Đến khi câu chuyện bắt đầu bước vào đoạn gay cấn nhất cũng là lúc video kết thúc, kèm dòng giới thiệu xem trọn bộ trên ứng dụng. Tò mò xen lẫn khó chịu, cô quyết định bấm tải app được gắn kèm.

Vào ứng dụng, mỗi tập chỉ dài 2-3 phút. Sau những tập đầu phát miễn phí, đến đúng đoạn cao trào tiếp theo của bộ phim, cô được yêu cầu trả phí để mở khóa xem tiếp. "Đã xem gần nửa tiếng rồi thì không thể bỏ giữa chừng", Thúy kể, quyết định mua gói gần 150.000 đồng để xem đến hết kỳ nghỉ Tết.

Một người đang xem ứng dụng Short Drama trên điện thoại. Ảnh: Lưu Quý

Loại hình nội dung mà cô xem được gọi là Short Drama, phổ biến trong vài năm trở lại đây. Ngày 15/2 (28 Tết), bảng xếp hạng App Store Việt Nam ghi nhận hàng loạt ứng dụng Short Drama trong top 10, trong đó dẫn đầu là DramaBox, NetShort, DreamWave... vượt lên trên loạt ứng dụng quen thuộc như TikTok, YouTube.

Trên Android, DramaBox cũng là một trong những ứng dụng trong top tải nhiều, thậm chí được nền tảng này quảng bá như một hình thức giải trí đáng thử nghiệm dịp Tết Nguyên đán.

Theo chuyên gia về nội dung số, sự trỗi dậy của các ứng dụng phim ngắn diễn ra trong bối cảnh người dùng có xu hướng tìm kiếm nội dung giải trí nhanh, dễ theo dõi trong thời gian ngắn. "Dịp Tết, khi thời gian biểu bị chia nhỏ bởi các hoạt động gia đình, di chuyển, chúc Tết, những nội dung 1-3 phút mỗi tập trở nên phù hợp hơn so với phim truyền hình dài tập hay điện ảnh", chuyên gia này đánh giá. "Loại hình này cũng phù hợp với hành vi giải trí ngắt quãng của người dùng smartphone hiện nay".

2 trong 3 ứng dụng được tải nhiều nhất trên App Store ngày 15/2 là ứng dụng Short Drama. Ảnh chụp màn hình

Khác với video ngắn trên mạng xã hội, Short Drama được xây dựng bởi các đội ngũ chuyên nghiệp, được làm theo cấu trúc phim nhiều tập, có kịch bản, cao trào và kết thúc mở. Mỗi tập thường chỉ vài phút, kết thúc ở điểm gây tò mò để giữ chân người xem. Mô hình này từng bùng nổ tại Trung Quốc và Mỹ trong hai năm gần đây trước khi lan sang Đông Nam Á.

Hầu hết ứng dụng short drama theo mô hình "freemium", tức cho người dùng xem miễn phí một số tập đầu, sau đó phải trả phí hoặc mua xu, hoặc chấp nhận xem quảng cáo để mở khóa tập tiếp theo. Chẳng hạn một ứng dụng phim ngắn thuộc top tải nhiều thời gian qua, cho phép mua xu để mở khóa từng tập, với giá trung bình khoảng có thể vào khoảng vài nghìn đồng cho mỗi tập phim 2-3 phút, hoặc trả phí 150.000 đồng/tuần, 2.000.000 đồng/năm.

Việt Nam nằm trong nhóm thị trường nổi bật tại châu Á cho Short Drama. Theo Báo cáo thị trường ứng dụng 2025 của Sensor Tower, các ứng dụng Short Drama đã chen chân vào nhóm ứng dụng giải trí phổ biến nhất, thay vì chỉ là sản phẩm ngách. Vào quý 4/2025, các ứng dụng Short Drama đã vượt qua các dịch truyền hình (OTT Streaming) tại Việt Nam về lượt tải. Về doanh thu trong ứng dụng (IAP Revenue), vị trí số một cũng thuộc về một ứng dụng phim ngắn.

Dữ liệu của Sensor Tower về lượt tải các ứng dụng giải trí, trong đó phim ngắn vượt qua các ứng dụng truyền hình trong năm 2025. Ảnh chụp màn hình

Dù được tải nhiều, các ứng dụng Short Drama cũng đứng trước một số lo ngại, như khả năng kiểm soát nội dung. Do phần lớn short drama được phân phối qua nền tảng riêng, quy trình kiểm duyệt và phân loại độ tuổi chưa đồng bộ như truyền hình hay OTT lớn. Do sản xuất với tốc độ nhanh và chi phí thấp, nhiều bộ phim bị đánh giá có kịch bản rập khuôn, khai thác mô-típ gây sốc, ngoại tình, trả thù, để giữ chân người xem, thay vì đầu tư chiều sâu nghệ thuật.

Ngoài ra, tương tự các app trả phí khác, các ứng dụng Short Drama cũng thường đưa ra các chiêu để thu hút người dùng đăng ký gói trả phí với mức cao. Người dùng cần tính toán trước về nhu cầu sử dụng để đăng ký gói phù hợp, hủy đăng ký khi không sử dụng.

Lưu Quý