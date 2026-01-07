Các bài tập yoga tập trung vào mông, core và độ linh hoạt hông giúp runner leo dốc hiệu quả, vững chân và hồi phục tốt hơn.

Chạy dốc là bài kiểm tra toàn diện về sức mạnh và kỹ thuật. Để cải thiện hiệu suất, runner cần hông, mông đủ khỏe, thân người ổn định để tăng lực đẩy. Ngoài ra, khớp háng, cổ chân linh hoạt cần linh hoạt. Canadian Running Magazine gợi ý bốn bài tập yoga cải thiện thăng bằng, kích hoạt cơ mông và tăng tầm vận động.

4 bài tập yoga giúp runner chinh phục dốc, đồi

Tiến sĩ thể thao M Jay Polsgrove cho biết, sau 10 tuần tập yoga, VĐV có thể cải thiện đáng kể độ linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng. Đây là hai năng lực then chốt giúp sải bước ổn định hơn và giảm nguy cơ quá tải khi chạy trên địa hình đồi dốc.

Khi thực hiện, runner nên giữ mỗi tư thế 20-30 giây, kết hợp hít thở đều và chỉ tập trong biên độ vừa sức. Nếu xuất hiện cảm giác nhói, tê hoặc đau, cần giảm độ sâu của tư thế hoặc điều chỉnh động tác cho nhẹ hơn.

Các bài tập yoga có thể thực hiện sau buổi chạy để hỗ trợ hồi phục, hoặc vào ngày nghỉ nhằm cải thiện sức mạnh nền tảng. Duy trì ba buổi mỗi tuần đã đủ tạo khác biệt. Dù không thay thế các buổi tập dốc, yoga giúp runner ổn định kỹ thuật, giảm áp lực lên khớp và bước vào những đoạn leo dài với cảm giác nhẹ chân hơn.

Việc duy trì các bài tập bổ trợ này cũng giúp runner tự tin hơn khi đối mặt với địa hình khó, đồng thời hạn chế quá tải trong giai đoạn tích lũy thể lực. Đây là nền tảng cần thiết cho những người hướng tới VnExpress Marathon All-Star 2026, diễn ra ngày 8/2/2026. Là giải marathon áp chuẩn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, cuộc đua hướng đến nhóm runner tập luyện nghiêm túc, kỷ luật và đặt mục tiêu chinh phục thành tích trên đường chạy đòi hỏi thể lực toàn diện.

Hải Long