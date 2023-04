Yếu tố gây đau nhức xương khớp khi chuyển mùa

Theo các nhà khoa học, nhiệt độ và độ ẩm có thể khiến các mô như gân, dây chằng giãn ra sau đó co lại và gây ra cơn đau.

Bệnh xương khớp thường được biết đến là bệnh lý điển hình ở người cao tuổi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị đau khớp, đau đầu, viêm khớp và đau cơ xơ hóa có thể bị bùng phát hoặc tăng cơn đau bởi những yếu tố dưới đây.

Do nhiệt độ

Mùa hè, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột từ phòng và ngoài trời là nguyên nhân khiến các dây thần kinh cảm giác tại các khớp liên tục bị kích thích. Vì vậy, người bệnh sẽ cảm thấy khó chịu hơn với các cơn đau do thoái hóa khớp.

Theo một nghiên cứu về những người lớn tuổi bị viêm xương khớp cho kết quả có gần 5% người báo cáo thời tiết nóng làm ảnh hưởng đến tình trạng đau khớp của họ. Các chuyên gia cho biết, tình trạng này là do sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm khiến các mô như gân, dây chằng trong khớp giãn ra và co lại; sự thay đổi này có thể gây ra cơn đau.

Ngoài ra, việc ngồi trong phòng điều hòa (dưới 26 độ) trong thời gian dài sẽ khiến các cơ bị co cứng, giảm tưới máu đến các khớp do mạch máu co lại. Do đó, tình trạng đau mỏi cơ, khớp, đau lưng, đau cổ gáy diễn ra thường xuyên hơn. Đặc biệt, nếu bạn ngồi tại vị trí mà luồng không khí lạnh của điều hòa trực tiếp hướng vào các vùng như chân, đầu gối, khớp ngón tay... sẽ khiến các khớp bị tổn thương, tái phát các đợt đau nhức xương khớp.

Không khí nóng có thể khiến các dây thần kinh cảm giác tại các khớp liên tục bị kích thích. Nguồn: Freepik

Do áp suất khí quyển

Áp suất không khí cũng là nguyên nhân dẫn đến khởi phát các cơn đau nhức xương khớp. Áp suất tăng vào mùa đông hoặc giảm đột ngột vào mùa hè làm quá trình viêm ở các khớp có xu hướng mạnh hơn, gây đau đớn cho người bệnh.

Cách phòng ngừa

Mặc dù không thể tránh được sự thay đổi của thời tiết, nhưng người bệnh có thể thực hiện các bước để ngăn ngừa, giảm bớt hoặc giảm đau khớp do thời tiết. Dưới đây là những khuyến cáo từ Cleveland Clinic:

Thường xuyên vận động: Nếu cơ thể không di chuyển, cơ bắp, gân và dây chằng sẽ có xu hướng thắt chặt lại. Đó là lý do tại sao bạn có thể cảm thấy các khu vực khớp nối bị ọp ẹp sau khi ngồi lâu. Vì vậy, người bệnh hãy thử các bài tập nhẹ nhàng cho khớp, như yoga hoặc bơi lội . Điều đó sẽ giúp bạn xây dựng sức mạnh cơ bắp và xương.

Giãn cơ mỗi khi tập luyện: Hành động duỗi người thường xuyên và tập yoga là những cách tuyệt vời để tăng tính linh hoạt và duy trì sức khỏe khớp. Nếu bạn ra ngoài để tập thể dục , trước tiên hãy khởi động bằng một vài động tác duỗi nhẹ nhàng.

Giữ không khí mát mẻ: Ở trong nhà có điều hòa hoặc phòng ốc thông thoáng có thể làm giảm viêm khớp. Ngoài ra, việc mặc quần áo rộng rãi hoặc dùng chất liệu bằng sợi tự nhiên cũng cho phép các khớp của bạn di chuyển tự do và mát mẻ.

Xem lại chế độ ăn uống: Nhiều nghiên cứu cho thấy các loại thực phẩm như trà xanh, quả mọng, bông cải xanh và ngũ cốc nguyên hạt có thể giảm viêm. Vì vậy, người bệnh cần bổ sung những thực phẩm trên vào chế độ ăn uống.

Uống nhiều nước: Uống đủ nước mỗi ngày luôn là một ý tưởng hay và nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho cột sống của bạn khỏe mạnh. Tránh đồ uống có cồn có thể dẫn đến mất nước, trầm cảm và lo lắng , tất cả đều có thể làm cho cơn đau trở nên tồi tệ hơn.

Cân nhắc sử dụng thuốc chống viêm: Thuốc chống viêm không steroid (NSAID) ở dạng thuốc viên hoặc kem dưỡng da có thể có tác dụng giảm sưng sau cơn đau khớp. Tuy nhiên, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng.

Thanh Minh