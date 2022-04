Yêu đời hơn sau chuyến xuyên Việt 22 ngày

Lịch trình 22 ngày xuyên Việt của Phạm Trang:

Ngày 1: Hà Nội - TP Vinh (Nghệ An)

Ngày 2: Vinh (Nghệ An) - Hà Tĩnh - TP Đồng Hới (Quảng Bình)

Ngày 3: Quảng Bình - Huế

Ngày 4; Huế - Đà Nẵng - Hội An

Ngày 5: Hội An - TP Quy Nhơn (Bình Định)

Ngày 6: Quy Nhơn - TP Tuy Hoà (Phú Yên)

Ngày 7: Tuy Hoà - Phan Rang Tháp Chàm (Ninh Thuận)

Ngày 8: Phan Rang - Vĩnh Hy - Cà Ná (Ninh Thuận)

Ngày 9; Cà Ná - Bàu Trắng - Mũi Né - Phan Thiết (Bình Thuận)

Ngày 10: Phan Thiết - Phú Quý (Bình Thuận)

Ngày 11: Phú Quý (Bình Thuận)

Ngày 12: Phú Quý - Phan Thiết - La Gi (Bình Thuận)

Ngày 13: Bình Thuận - TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Ngày 14: Vũng Tàu - TP HCM

Ngày 15: TP HCM - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng

Ngày 16 : Sóc Trăng - Bạc Liêu - Mũi Cà Mau

Ngày 17: Mũi Cà Mau - Thị xã Ngã Năm ( Sóc Trăng)

Ngày 18: Sóc Trăng - Long Xuyên

Ngày 19 : TP Long Xuyên - Tri Tôn - Tịnh Biên - Châu Đốc (An Giang)

Ngày 20 : An Giang - TP HCM

Ngày 21: TP HCM

Ngày 22: TP HCM - Hà Nội