Yêu cầu xử lý vấn đề ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP HCM

Chính phủ được giao lập đề án xử lý tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP HCM vào 2026, đồng thời điều chỉnh lộ trình áp dụng chuẩn khí thải xe máy và ôtô.

Nội dung này được nêu tại Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2026 được Quốc hội biểu quyết thông qua, với trên 90,5% đại biểu tán thành, sáng 13/11.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm là một trong số nhiệm vụ Chính phủ cần triển khai trong năm sau. Cụ thể, đề án xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, không khí tại Hà nội và TP HCM cần được xây dựng trong năm sau.

Cùng với đó, Chính phủ được giao tiếp tục rà soát, điều chỉnh phù hợp lộ trình áp dụng chuẩn khí thải ôtô, xe máy đang lưu thông ở Việt Nam.

Yêu cầu được Quốc hội đưa ra trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng tại các thành phố lớn, nhất là Hà Nội và TP HCM. Riêng Hà Nội, quý cuối 2024 và tháng 1 năm nay, Thủ đô ghi nhận nhiều ngày có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức rất xấu. Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là hoạt động giao thông vận tải, gồm xe máy, ôtô đang lưu hành. Theo nghiên cứu, tỷ lệ góp phần ô nhiễm bụi từ hoạt động giao thông vận tải dao động 20% đến 60%.

Các đại biểu xem xét thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2026, sáng 13/11. Ảnh: Media Quốc hội

Để cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang soạn dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn quốc gia về chuẩn khí thải xe máy, ôtô. Theo dự thảo, ôtô sản xuất trong giai đoạn 2017-2021 phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 3 (tương đương chuẩn Euro 3) từ đầu năm 2026, và mức Euro 4 khi lưu thông tại Hà Nội, TP HCM từ 2027. Xe sản xuất từ 2022 phải đạt chuẩn Euro 4 ngay đầu năm sau, và Euro 5 vào 2028 khi lưu thông ở Hà Nội, TP HCM, còn địa phương khác sau đó 4 năm.

Cũng theo Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu kiểm soát mục tiêu bảo vệ môi trường từ giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, sàng lọc loại trừ các dự án công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm. Thêm vào đó, giải pháp đẩy mạnh quản lý rác nhựa, điện tử, chất thải công nghiệp, nguy hại cần được đẩy mạnh, song song với phát triển công nghiệp môi trường, dịch vụ bảo vệ môi trường và tái chế chất thải.

Ngoài ra, việc xử lý ô nhiễm dòng sông, bờ sông cần được thực hiện gắn với xây dựng và quản lý đô thị xanh. Trước diễn biến khó lường của thiên tai, các cơ quan liên quan cần nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Với khu vực dễ bị tổn thương như Đồng bằng sông Cửu Long, vùng trung du và miền núi phía Bắc, Quốc hội yêu cầu xây dựng chương trình phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống lũ, sạt lở.

Thủy Trương