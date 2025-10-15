Yến Nhi trình diễn áo tắm tại Miss Grand International

Thái LanHoa hậu Yến Nhi thể hiện vẻ gợi cảm tại vòng thi trang phục áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2025.

Tối 15/10, các thí sinh tham gia bán kết - vòng thi quan trọng để giám khảo đánh giá và đưa ra những lựa chọn quan trọng.

Ở nội dung trình diễn áo tắm, Yến Nhi xuất hiện gần cuối, catwalk theo âm nhạc sôi động. Trước khi lên sân khấu, người đẹp nói tự tin vào phần thi. Cô giữ tinh thần ổn định, cố gắng thể hiện bước đi nhiều năng lượng, chú ý tương tác khán giả, ống kính.

Yến Nhi diễn áo tắm tại Miss Grand International Màn catwalk của Yến Nhi.

Ở phần thi trang phục dạ hội, Yến Nhi diện chiếc đầm mang tên Khổng tước diệu của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ, lấy cảm hứng từ loài chim công. Nhà mốt sử dụng sắc xanh kết hợp bạc, kết hợp đường cắt xẻ trên nền vải xuyên thấu. Anh còn đính kết thủ công phụ kiện mô phỏng những chiếc lông công, thể hiện tinh thần về sự kiêu hãnh của phụ nữ.

Yến Nhi diễn trang phục dạ hội tại bán kết Miss Grand International Màn thi trang phục dạ hội của Yến Nhi tại bán kết. Sau sự cố phát ngôn thiếu tinh tế bị khán giả phản ứng, Yến Nhi cho biết lấy lại tinh thần để tập trung cho chặng cuối. Hôm 13/10, cô tham gia vòng trang phục dân tộc, thể hiện Thăng Long hội của tác giả Nguyễn Huy Hoàng, lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước. Yến Nhi cho biết mất khoảng 30 phút để tự lắp ráp thiết kế nặng gần 30kg. So với màn trình diễn trong nước cuối tháng 9, Yến Nhi lược bỏ phần bắn pháo sáng theo yêu cầu của ban tổ chức nhằm đảm bảo tính an toàn. Phần thi của Yến Nhi đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả với hơn 35 triệu lượt xem trên TikTok cuộc thi, vượt xa các thí sinh khác. Trên fanpage, hình ảnh tại phần thi của cô cũng nhận lượng tương tác lớn - 395.000 lượt yêu thích. Khán giả kỳ vọng trang phục của Yến Nhi có mặt trong top 20 để bước vào vòng bình chọn thứ hai.

Yến Nhi diễn trang phục dân tộc tại Miss Grand International Yến Nhi diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi.

Ở chặng đầu, Yến Nhi trượt top nhiều vòng thi phụ, cũng như chưa vào danh sách đánh giá cao của các chuyên trang nhan sắc quốc tế như Missosology, Sash Factor. Tại vòng phỏng vấn hôm 10/10 cùng chủ tịch cuộc thi - ông Nawat và giám khảo, cô nhắc lại sự việc ồn ào của bản thân, nói xin lỗi, xem đây là bài học và cho biết sẽ cẩn trọng hơn khi ăn nói.

Người đẹp có hai tuần chuẩn bị cho cuộc thi sau đăng quang trong nước hôm 14/9. Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Yến Nhi, quê Đăk Lăk, cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Hoa hậu hiện là sinh viên năm ba ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại Học Văn Hiến. Yến Nhi từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024 nhưng dừng chân ở top 15.

Miss Grand International (MGI) thành lập năm 2013 do ông Nawat Itsaragrisil, người Thái Lan đứng đầu, hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Cuộc thi diễn ra thường niên, luân phiên tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Miss Grand từng diễn ra hai lần vào các năm 2017 (Kiên Giang) và 2023 (TP HCM).

Qua 12 mùa, cuộc thi gây chú ý với fan sắc đẹp, hút lượng thí sinh lớn khắp nơi trên thế giới tham gia. Tuy nhiên, sân chơi cũng vướng nhiều ồn ào như để xảy ra mâu thuẫn với giám đốc quốc gia của các nước giữ bản quyền, hay ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu - thường tạo tranh luận quanh phát ngôn liên quan thí sinh, hậu trường. Hồi tháng 5, đương kim hoa hậu Rachel Gupta, người Ấn Độ, từ bỏ vương miện do mâu thuẫn với tổ chức MGI. Ban tổ chức sau đó đưa Christine Juliane Opiaza - người Philippines, từng đoạt á hậu 1 Miss Grand International 2024 - thay thế vị trí của Rachel Gupta. Mùa thi năm nay diễn ra ở Thái Lan, 77 thí sinh khắp thế giới tham gia, chung kết diễn ra vào ngày 18/10.

Tân Cao

Video: MGI