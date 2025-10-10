Yến Nhi trượt nhiều vòng thi tại Miss Grand International

Hoa hậu Yến Nhi trượt nhiều vòng thi phụ, chưa được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao ở Miss Grand tại Thái Lan.

Ngày 9/10, người đẹp tham gia vòng thi áo tắm thuộc khuôn khổ cuộc thi. Yến Nhi catwalk với những động tác xoay người, hất tóc, lắc hông tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, màn thể hiện của cô không vào top 20 trong loạt bảng bình chọn của chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

Tại vòng thi tài năng, Grand Talk, cô trượt top. Từ đầu mùa giải đến nay, Yến Nhi hoàn toàn vắng mặt trong bảng xếp hạng hoặc dự đoán của Missosology, Sash Factor. So với các người đẹp Việt từng tham gia sân chơi những mùa trước như Ngọc Thảo, Thùy Tiên, Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, sức hút của Yến Nhi được nhận xét kém hơn.

Hoa hậu Yến Nhi mặc xuyên thấu tại một bữa tiệc, tối 6/10.

Tại Miss Grand International có hai vòng bầu chọn dành cho khán giả, giúp thí sinh chiến thắng giành vé vào top 20. Tính đến chiều 10/9, qua hình thức trả phí, người đẹp đạt 1% bình chọn. Tại vòng một của hạng mục Country’s power of the year, diễn ra trên fanpage, hình ảnh của Yến Nhi nhận được hơn 80.000 lượt thích.

Yến Nhi bị khán giả phản ứng về khả năng tiếng Anh, cùng các phát ngôn được cho thiếu tinh tế. Tại hậu trường một hoạt động hôm 8/10, Miss Grand Philippines, Emma Mary Tiglao, đặt cho Yến Nhi câu hỏi: "What is your favorite part of this competition?" (Phần yêu thích nhất của bạn trong cuộc thi này là gì?), cô trả lời: "I love the water park and I’m very excited to have a chance to be here" (Tôi rất thích công viên nước và háo hức khi có cơ hội được ở đây).

Trước đó, cô phát ngôn không hiểu rõ tính chất, tiêu chí của cuộc thi khiến một bộ phận công chúng cho rằng người đẹp không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hiện Yến Nhi muốn tập trung tinh thần cho chặng nước rút và chung kết vào ngày 18/10. Cô còn các phần thi phụ khác gồm Trang phục dân tộc, phỏng vấn kín. Qua trang cá nhân, người đẹp cập nhật các hình ảnh ở hậu trường nhưng hạn chế livestream giao lưu fan. Trước đó, Yến Nhi xin lỗi vì các sai sót, hứa sẽ thay đổi.

Người đẹp có hai tuần chuẩn bị cho cuộc thi sau đăng quang trong nước hôm 14/9. Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Yến Nhi, quê Đăk Lăk, cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Hoa hậu hiện là sinh viên năm ba ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại Học Văn Hiến. Yến Nhi từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024 nhưng dừng chân ở top 15.

Miss Grand International (MGI) thành lập năm 2013 do ông Nawat Itsaragrisil, người Thái Lan đứng đầu, hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Cuộc thi diễn ra thường niên, luân phiên tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Miss Grand từng diễn ra hai lần vào các năm 2017 (Kiên Giang) và 2023 (TP HCM).

Qua 12 mùa, cuộc thi gây chú ý với fan sắc đẹp, hút lượng thí sinh lớn khắp nơi trên thế giới tham gia. Tuy nhiên, sân chơi cũng vướng nhiều ồn ào như để xảy ra mâu thuẫn với giám đốc quốc gia của các nước giữ bản quyền, hay ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu - thường tạo tranh luận quanh phát ngôn liên quan thí sinh, hậu trường. Hồi tháng 5, đương kim hoa hậu Rachel Gupta, người Ấn Độ, từ bỏ vương miện do mâu thuẫn với tổ chức MGI. Ban tổ chức sau đó đưa Christine Juliane Opiaza - người Philippines, từng đoạt á hậu 1 Miss Grand International 2024 - thay thế vị trí của Rachel Gupta. Mùa thi năm nay diễn ra ở Thái Lan, 77 thí sinh khắp thế giới tham gia.

