Yến Nhi: 'Thành công là sửa nhà cho cha mẹ sau lũ'

Đăk LăkHoa hậu Yến Nhi cho biết tự hào về bản thân khi tiền tiết kiệm năm qua sửa nhà cho cha mẹ sau trận lũ năm 2025.

Người đẹp từ TP HCM về quê vào những ngày cận Tết, dọn dẹp nhà cửa, đón giao thừa cùng người thân. Năm nay, gia đình Yến Nhi đón xuân trong căn nhà khang trang hơn.

Hoa hậu Yến Nhi (thứ hai từ phải sang) sum họp gia đình vào ngày mùng Một Tết.

Tháng 11/2025, trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn phường Đông Hòa, khiến nhà của gia đình Yến Nhi ngập nặng, hư hại nhiều, mọi người phải di tản. Thời điểm nước lên cao, cô ở xa, lại không liên lạc được với cha mẹ nên lo lắng. Thông qua trang cá nhân, Yến Nhi từng phải đăng tin nhờ đội cứu hộ tiếp cận, giúp đỡ cha bị lật thuyền. May mắn lúc đó cả nhà cô bình an vô sự.

Mẹ Yến Nhi bán vé số hơn 20 năm qua, còn cha làm phụ hồ nên chưa đủ tài chính để sửa sang nhà sau lũ rút. Hoa hậu dùng một phần tiền thưởng từ danh hiệu Miss Grand Vietnam và khoản tiết kiệm để gửi về cho họ. Ngôi nhà được sửa lại một phần mái, trần. Những khu vực hư hỏng nặng được lát gạch, sơn mới. "Ngày trở về, tôi vui khi ngắm nhìn ngôi kiên cố. Tôi hạnh phúc khi cảm nhận niềm hân hoan trong đôi mắt của cha mẹ", Yến Nhi nói.

Yến Nhi còn sắm sửa nhiều đồ dùng, trang trí nhà bằng những chậu hoa. Năm đầu đón Tết sau khi trở thành hoa hậu, cô nói có nhiều cảm xúc. Những ngày đầu năm mới, gia đình Yến Nhi đi thăm hỏi, chúc Tết họ hàng. "Mong ước lớn nhất của tôi là người thân luôn khỏe mạnh", cô nói.

Yến Nhi chụp ảnh kỷ niệm bên bà nội.

Ông Nguyễn Văn Hiền, 49 tuổi, cho biết con gái không chỉ giúp gia đình sửa nhà mà còn lo tiền viện phí, thuốc thang cho cha trong những lần đau ốm. "Tôi ít kể chuyện nhiều vì không muốn con áp lực. Chưa bao giờ chúng tôi yêu cầu con phải báo hiếu. Khi Yến Nhi lo lắng mọi thứ như thế, tôi tự hào", ông nói.

Yến Nhi cùng bố nhảy theo nhạc Hoa hậu Yến Nhi rủ cha nhảy theo nhạc hot trên TikTok vào ngày Tết.

Gần nửa năm trở thành người của công chúng, Yến Nhi nói trưởng thành về nhiều mặt. Cô cảm nhận bản thân còn thiếu sót nên có thời điểm chưa nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ công chúng. Trải qua một số va vấp về cách ứng xử, cô có thêm bài học.

Hiện điều hoa hậu mong có thêm cơ hội trong công việc, thu nhập tốt hơn để cải thiện thêm cuộc sống cho người thân. "Khi lo cho bố mẹ xong, tôi mới nghĩ đến cuộc sống riêng tư", Yến Nhi nói thêm. Sắp tới, cô muốn bố mẹ nghỉ công việc lao động chân tay nặng nhọc như trước đây, thay vào đó sẽ mở một tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà cho họ.

Trong năm Bính Ngọ, Yến Nhi đặt mục tiêu hoàn thiện bản thân ở nhiều lĩnh vực. Cô dự định theo học diễn xuất, rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình và nâng cao khả năng giao tiếp. Hoa hậu còn ấp ủ một số dự án cộng đồng mang tính bền vững, góp phần hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Hoa hậu Yến Nhi catwalk với áo dài Yến Nhi catwalk với áo dài của nhà thiết kế Trung Đinh khi làm đại sứ văn hóa tại chương trình "Sông Cầu mến thương" năm 2025. Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Yến Nhi, 22 tuổi, cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Hoa hậu hiện là sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại Học Văn Hiến. Sau đăng quang Miss Grand Vietnam hồi tháng 9/2025, cô thi Miss Grand International ở Thái Lan nhưng không đoạt thành tích.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp