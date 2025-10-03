Hoa hậu Yến Nhi diện trang phục truyền thống nhiều sắc màu của phụ nữ Thái Lan tại họp báo Miss Grand International 2025.

Yến Nhi cùng 66 thí sinh ra mắt khán giả, truyền thông tại họp báo công bố vương miện, tối 2/10, tại Thái Lan. Ban tổ chức chuẩn bị bộ sưu tập trang phục truyền thống của người Thái để thí sinh trình diễn, nhằm tôn vinh văn hóa quốc gia đăng cai cuộc thi.

Hoa hậu Yến Nhi diễn trang phục truyền thống Thái Lan Phần trình diễn trang phục Thái Lan của Yến Nhi. Video: MGI

Miss Grand Vietnam phối trang phục lệch vai cùng bông tai, vòng tay. Cô catwalk kết hợp động tác chào quen thuộc của người Thái. Trước sự kiện, Yến Nhi cho biết dành thời gian tìm hiểu trang phục để chọn cách trang điểm, trình diễn phù hợp.

Hoa hậu Yến Nhi diễn đầm dạ hội tại họp báo Miss International 2025 Hoa hậu còn diện đầm đính kết tua rua của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ trong màn hô tên. Video: MGI

Yến Nhi từ TP HCM tới Thái Lan hôm 29/9, mang theo gần 100 kg hành lý cho ba tuần thi. Cô nhanh chóng nhập cuộc các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Qua hình ảnh, video cô cập nhật ở hậu trường, khán giả khen Yến Nhi tự tin, nhiều năng lượng. Người đẹp liên tục biến hóa thời trang, tạo hình ảnh mới mẻ. Ban tổ chức sắp xếp cô ở chung phòng cùng người đẹp của Tanzania.

Yến Nhi biến hóa thời trang tại chặng đầu cuộc thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Yến Nhi cho biết mỗi sáng cô thức dậy lúc 6h để trang điểm, làm tóc, chọn trang phục phù hợp hoạt động theo ngày. Cô tranh thủ ăn sáng khoảng 20 phút, sau đó dành thời gian kết nối, làm quen thí sinh.

Người đẹp sẽ tham gia các vòng thi phụ gồm tài năng, áo tắm, trang phục dân tộc, phỏng vấn kín trước chung kết vào ngày 18/10.

Yến Nhi giao lưu các thí sinh Miss Grand International Hoa hậu Yến Nhi giao lưu các thí sinh. Video: Nhân vật cung cấp

Yến Nhi có hai tuần chuẩn bị cho cuộc thi sau đăng quang trong nước hôm 14/9. Hoa hậu Lê Hoàng Phương, á hậu Tuyết Như, chuyên gia trang điểm, làm tóc Quân Nguyễn - Pu Lê, stylist Kiệt Cao, biên đạo Khoa Nguyễn đồng hành người đẹp để rèn luyện các kỹ năng.

Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Yến Nhi, quê Đăk Lăk, cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Hoa hậu hiện là sinh viên năm ba ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại Học Văn Hiến. Yến Nhi từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024 nhưng dừng chân ở top 15.

Miss Grand International (MGI) thành lập năm 2013 do ông Nawat Itsaragrisil, người Thái Lan đứng đầu, hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Cuộc thi diễn ra thường niên, luân phiên tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Miss Grand từng diễn ra hai lần vào các năm 2017 (Kiên Giang) và 2023 (TP HCM). Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên đoạt vương miện vào năm 2021 ở Thái Lan.

Qua 12 mùa, cuộc thi gây chú ý với fan sắc đẹp, hút lượng thí sinh lớn khắp nơi trên thế giới tham gia. Tuy nhiên, sân chơi cũng vướng nhiều ồn ào như để xảy ra mâu thuẫn với giám đốc quốc gia của các nước giữ bản quyền, hay ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu - thường tạo tranh luận quanh phát ngôn liên quan thí sinh, hậu trường. Hồi tháng 5, đương kim hoa hậu Rachel Gupta, người Ấn Độ, từ bỏ vương miện do mâu thuẫn với tổ chức MGI. Ban tổ chức sau đó đưa Christine Juliane Opiaza - người Philippines, từng đoạt á hậu 1 Miss Grand International 2024 - thay thế vị trí của Rachel Gupta.

