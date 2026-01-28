'Hành xác' tập văn nghệ Year End Party

Cuối năm công việc ngập đầu, ai cũng muốn tập trung làm rồi về nghỉ ngơi, vậy mà chúng tôi vẫn phải cố nán lại văn phòng để tập nhảy.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ của những buổi tiệc cuối năm, nhiều người thường chỉ thấy không khí náo nhiệt, tiếng nhạc sôi động và những tràng pháo tay xã giao. Nhưng với tôi - một nhân viên văn phòng đã nhiều năm tham gia Year End Party ở công ty - phía sau các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" ấy là không ít mệt mỏi, áp lực và sự gượng ép, cho cả người diễn lẫn người xem.

Năm nào cũng vậy, cứ trước tiệc cuối năm khoảng một tháng, công ty tôi lại phát động phong trào tập văn nghệ. Nhân viên được "khuyến khích" tham gia các tiết mục múa, nhảy, hát, kịch... Trong đó, phần lớn là nữ, bởi quan niệm quen thuộc: con gái dễ múa, dễ sắp đội hình, nhìn cho đẹp mắt.

Nghe thì có vẻ vui vẻ, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Lịch tập luyện dày đặc, kéo dài sau giờ làm việc, có hôm còn tranh thủ cả giờ nghỉ trưa để chạy deadline. Những ngày cuối năm công việc vốn đã ngập đầu, ai cũng muốn tập trung làm việc rồi về sớm nghỉ ngơi, vậy mà chúng tôi vẫn phải cố nán lại văn phòng để tập nhảy.

Không chỉ tốn thời gian và sức lực của nhân viên, công ty còn phải chi hàng chục triệu đồng để thuê áo váy, phụ kiện, thậm chí mời huấn luyện viên về hướng dẫn. Mọi thứ được đầu tư khá bài bản, nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn chỉ ở mức nghiệp dư. Nhân viên văn phòng, không được đào tạo biểu diễn chuyên nghiệp, tập luyện vội vàng trong vài tuần khó có thể tạo ra tiết mục thật sự ấn tượng. Thậm chí, nếu so về hiệu quả, số tiền ấy hoàn toàn có thể thuê ca sĩ hoặc nhóm múa chuyên nghiệp, vừa gọn nhẹ và chất lượng hơn nhiều.

Điều đáng nói là không phải ai tham gia văn nghệ cũng hào hứng. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi chỉ miễn cưỡng góp mặt vì ngại từ chối, sợ bị đánh giá là không hòa đồng hoặc không vì tập thể. Có người ngại đứng trên sân khấu, có người tự ti vì ngoại hình, có người đơn giản là không thích ca hát, nhảy múa. Áp lực phải diễn cho tròn vai, không làm ảnh hưởng đến thành tích chung của phòng ban vì thế càng nặng nề hơn.

Trớ trêu là không chỉ người diễn mệt mỏi mà người xem bên dưới cũng chẳng mấy hào hứng. Tôi đã nhiều lần nhìn xuống khán phòng, thấy không ít đồng nghiệp vẫn cắm cúi ăn, mải mê nói chuyện với người ngồi bên cạnh, hoặc lướt điện thoại, chẳng buồn ngẩng lên nhìn sân khấu. Những tràng pháo tay vang lên phần nhiều mang tính lịch sự, động viên hơn là xuất phát từ sự thưởng thức thực sự. Điều đó khiến tôi tự hỏi: liệu những tiết mục này có thật sự cần thiết, khi cả người diễn lẫn người xem đều không trọn vẹn niềm vui?

Theo tôi, tiệc cuối năm đúng nghĩa nên là dịp để tri ân toàn bộ nhân viên sau một năm lao động vất vả. Đó nên là lúc mọi người được mặc đẹp, ngồi thảnh thơi, nâng ly chúc mừng nhau, cùng chia sẻ câu chuyện công việc và đời sống, thay vì phải thêm một "nhiệm vụ" trên sân khấu.

Văn nghệ nội bộ không xấu, nếu xuất phát từ sự tự nguyện và niềm vui thật sự. Nhưng khi nó trở thành áp lực, tốn kém và hình thức, thì có lẽ đã đến lúc các công ty nên cân nhắc lại: tri ân nhân viên bằng cách nào mới là thiết thực và nhân văn hơn?

Mimi