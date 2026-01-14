Yaris Cross trở thành 'gà đẻ trứng vàng' của Toyota

Doanh số Yaris Cross vượt Vios trong 2025, trở thành trụ cột mới của Toyota, và phản ánh xu hướng người Việt chuyển từ sedan sang CUV đô thị.

Theo số liệu mới công bố của Toyota Việt Nam, trong năm 2025 hãng bán tổng cộng 71.954 xe (không tính Lexus), tăng trưởng 8% so với năm 2024. Hai mẫu xe đóng góp doanh số lớn nhất vẫn là Vios và Yaris Cross tương tự năm trước, nhưng thứ tự đã thay đổi, Vios xuống thứ hai, Yaris Cross lên thứ nhất.

Cụ thể, kết thúc 2025, hãng giao 14.601 xe Yaris Cross, chiếm 20,3% doanh số của hãng, trong khi Vios bám sát phía sau với 13.424 xe, chiếm 18,7%. Dù mới xuất hiện được vài năm, Yaris Cross đã vượt qua cái tên kỳ cựu Vios.

Trong phân khúc CUV cỡ B tại thị trường Việt Nam, Yaris Cross cũng đang là mẫu xe trong top dẫn đầu với cuộc bám đuổi sít sao cùng Mitsubishi Xforce (15.254 xe). Trong 2025, Yaris Cross duy trì vị trí dẫn đầu phân khúc hết tháng 11, tuy vậy nguồn cung hạn chế vào đợt cuối năm khiến mẫu xe này phải chuyển ngôi đầu cho đối thủ từ Mitsubishi. Trong cả năm qua, các đại lý của Toyota luôn có nhiều chính sách bán hàng như ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ hay hỗ trợ trả góp khi mua xe.

Ở phân khúc với mức giá dễ tiếp cận, dành phần nhiều cho những người mua xe lần đầu, thế mạnh của những dòng xe Nhật như Yaris Cross được phát huy, khi vẫn có những công nghệ mới, tiện nghi mà vẫn yên tâm về tính bền bỉ. Phiên bản hybrid của Yariss Cross bán gần 700 xe trong 2025 cũng là một chỉ dấu cho việc tiếp cận xe xanh của người tiêu dùng Việt.

Sự vượt lên của Yaris Cross so với Vios còn phản ánh xu hướng chung của thị trường Việt Nam, nơi khách hàng ngày càng ưu tiên các dòng SUV và crossover nhờ thiết kế gầm cao, không gian rộng và tính đa dụng cao hơn sedan truyền thống.Thiết kế gọn gàng, linh hoạt cũng giúp việc xoay trở dễ dàng hơn khi đi phố so với sedan. Động cơ hybrid giúp xe tiết kiệm nhiên liệu cũng là một thế mạnh của Yaris Cross so với các mẫu xe khác trong phân khúc.

Trong nhóm các mẫu xe chủ lực của Toyota năm 2025, ngoài Yaris Cross và Vios, các mẫu gầm cao khác cũng đóng góp lớn vào doanh số như Veloz Cross (8.346 xe), Corolla Cross (8.708 xe) và Innova Cross (8.096 xe), các mẫu xe này đều tăng trưởng doanh số trong năm qua so với năm trước, trong khi Vios lại giảm. Điều này cho thấy các sản phẩm chủ lực của Toyota đang nghiêng mạnh về CUV và MPV.

Toyota Yaris Cross tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Một điểm đáng chú ý khác trong cơ cấu doanh số 2025 của Toyota là sự bứt phá của các phiên bản hybrid. Trong tháng 12/2025, Toyota bán 1.082 xe hybrid, nâng tổng doanh số hybrid cả năm lên 8.389 xe, tăng 58% so với năm trước. Yaris Cross và Corolla Cross là hai trong số các mẫu xe đóng vai trò quan trọng trong doanh số hybrid của Toyota. Hãng xe Nhật Bản là thương hiệu phổ thông có số lượng phiên bản hybrid cho các dòng xe phong phú nhất trên thị trường hiện nay.

Từ 31/12/2025, hãng tăng thời gian bảo hành lên 10 năm hoặc 185.000 km tùy điều kiện nào tới trước, áp dụng cho các dòng xe bảo dưỡng đầy đủ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đặc biệt, trong danh mục bảo hành bao gồm cả pin của các dòng xe hybrid, trong đó có Yaris Cross.

Kết thúc 2025, với 71.954 xe, Toyota duy trì vị trí hãng xe xăng, dầu bán nhiều nhất thị trường Việt Nam, bỏ xa các đối thủ xếp sau là Hyundai với 53.229 xe, Ford với 50.450 xe, Mitsubishi với 44.107 xe.

Hồ Tân