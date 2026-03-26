Yadea Osta – xe máy điện đa dạng tính năng

Mẫu xe máy điện được Yadea tích hợp nhiều tính năng thông minh nhằm hỗ trợ người dùng, quãng đường di chuyển khoảng 120 km một lần sạc đầy với phiên bản H+.

Đầu tháng 3, Yadea Việt Nam ra mắt mẫu xe máy điện Osta mới nhất của hãng, gồm hai phiên bản H+ và P, khác biệt ở vận tốc tối đa, dung lượng pin đi kèm và thể tích cốp xe.

Theo công bố của hãng này, cả hai đều dùng pin LFP, bản H+ dung lượng 2,16 kWh cho tầm di chuyển 120 km sau một lần sạc đầy. Trong khi Osta P có pin dung lượng 3,24 kWh, tầm di chuyển 180 km một lần sạc đầy. Để đưa ra con số km di chuyển trên, xe được Yadea thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn, có thể khác biệt khi sử dụng trong thực tế, đến từ các yếu tố như tải trọng, nhiệt độ, tốc độ gió, điều kiện đường sá hay thói quen lái xe của người dùng.

Khi sử dụng thực tế chiếc Osta H+ trong điều kiện giao thông nội đô Hà Nội, con số hãng công bố không khác biệt quá nhiều. Người lái sử dụng xe từ mức 99% pin đến 1% trong điều kiện thử nghiệm các tính năng vận hành, quãng đường di chuyển 1 km tương đương khoảng 1% pin. Hãng công bố hệ thống quản lý pin BMS cho phép hiển thị dung lượng chính xác từng phần trăm pin, đồng thời hỗ trợ dự đoán thời gian sạc, thời điểm đầy pin theo thời gian thực.

Ngoài yếu tố kể trên, Yadea Osta được hãng thiết kế theo phong cách scooter châu Âu với những đường nét bo tròn và tối giản ở bề mặt. Hệ thống đèn chiếu sáng bắt mắt với pha LED hình lục giác, trang bị cảm biến ánh sáng và tự động điều chỉnh (Auto) theo môi trường. Điểm nhấn chinh phục người dùng của mẫu xe này còn ở tư thế cầm lái, bộ đệm yên cách nhiệt có mút dày dặn, tạo trải nghiệm thoải mái khi lái xe với thời gian dài.

Màn hình màu tích hợp tính năng phản chiếu bản đồ dẫn đường. Ảnh: Tuấn Vũ

Osta được Yadea trang bị gói công nghệ thông minh Aigo Max Edition, gồm hàng loạt tính năng kết nối như: chìa khóa thông minh, ứng dụng Yadea App, định vị và bảo vệ xe, thu hồi năng lượng phanh, lái rảnh tay cruise control, chống trơn trượt TCS, các chế độ vận hành... Đơn cử với chìa khóa thông minh, người dùng có thể khởi động xe với hàng loạt cách khác nhau, như dùng chìa khóa cơ truyền thống, smartkey không cần chìa vật lý, thậm chí có thể khởi động và sử dụng xe thông qua ứng dụng Yadea App.

Màn hình kỹ thuật số trên Osta cũng hỗ trợ phản chiếu màn hình dẫn đường khi đồng bộ smartphone, bao gồm kết nối bluetooth để phát nhạc hoặc đàm thoại rảnh tay. Trong thực tế sử dụng với những ngày nắng gắt tại Hà Nội, màn hình màu TFT này cho khả năng chống chói khá hiệu quả, người lái dễ dàng quan sát các thông số quan trọng như tốc độ, quãng đường di chuyển...

Osta trang bị động cơ TTFAR độc quyền do Yadea tự phát triển, công suất định mức 1.500W, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 63 km/h ở phiên bản P. Xe có các chế độ vận hành tùy chọn gồm: TTFAR, Free và Sport, khác biệt ở độ nhạy tay ga và vận tốc tối đa. Ở chế độ TTFAR, xe cho phép đạt tầm di chuyển quãng đường tối ưu nhất với dung lượng pin.

Yadea Osta ra mắt trong bối cảnh giá xăng, dầu trong nước liên tục được điều chỉnh, thu hút lượng lớn người dùng quan tâm và chuyển sang sử dụng xe máy điện. Một đại lý phân phối hãng xe này tại Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 3, lượng người dùng quan tâm và đặt mua mẫu xe Osta tăng đột biến. "Trong vài thời điểm, người dùng đặt mua Osta chưa có sẵn xe giao ngay mà phải ký chờ. Lượng xe phân bổ về đại lý dự kiến được hãng tăng cường trong thời gian tới", một đại diện bán hàng cho biết.

Yadea Osta bán ra với hai phiên bản H+ và P, giá lần lượt 27,5 triệu và 31,99 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Xe được bảo hành chính hãng 3 năm hoặc 30.000 km.

Quang Anh