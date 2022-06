Ý nghĩa sắc xanh lam trong trang phục của Nữ hoàng Anh

AnhNữ hoàng Anh và con cháu chọn trang phục màu xanh lam ở Đại lễ Bạch kim hôm 2/6.

Lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh trị vì Lễ diễu hành trong Đại lễ Bạch kim ngày 2/6. Video: Reuters

Trong lễ kỷ niệm 70 năm trị vì, Nữ hoàng Elizabeth bước lên ban công Cung điện Buckingham với áo khoác xanh lam - sắc màu biểu tượng ban đầu của Ireland, đại diện cho chủ quyền. Thiết kế được trang trí bằng ngọc trai do bạn thân, người phục trách trang phục lâu năm của bà, Angela Kelly, thực hiện. Nữ hoàng 96 tuổi kết hợp váy áo cùng mũ rộng vành đồng màu.

Thông thường, trong nhiều sự kiện, các thành viên hoàng gia đều mặc màu sắc khác nhau. Nữ hoàng Anh ưu tiên màu nổi bật để dễ nhận diện trong đám đông, nhưng lần này, bà chọn một màu sắc nhẹ nhàng hòa cùng các thành viên trong gia đình. Karen Haller, nhà tâm lý học về màu sắc hành vi, tác giả cuốn The Little Book of Color, nói với Guardian: "Tất cả mặc trang phục màu xanh đặc trưng của hoàng gia, thể hiện ý nghĩa họ là một gia đình, là một khối gắn kết. Xanh lam được nữ hoàng chọn với ý nghĩa về sự mạnh mẽ và đáng tin cậy".

Hoàng tử bé Louis (giữa), bịt tai vì tiếng ồn máy bay, khi đứng cạnh gia đình trên ban công Cung điện Buckingham. Ảnh: AFP

Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall, diện váy sọc xanh của Bruce Oldfield, đội mũ Philip Treacy. Kate Middleton, Nữ công tước xứ Cambridge, mặc lại váy trắng cũ của Alexander McQueen, phối mũ Philip Treacy trắng và xanh. Ba chắt nội, con của Hoàng tử William và Công nương Kate, cùng diện tông màu xanh. George, tám tuổi, trông trưởng thành với vest, sơ mi trắng có cổ và cà vạt. Charlotte, bảy tuổi, mặc một chiếc váy voan, thắt dải ruy băng đồng bộ trên tóc. Cậu bé Louis bốn tuổi mặc bộ quần áo màu trắng và xanh lấy cảm hứng từ trang phục thủy thủ mà Hoàng tử William mặc khi còn nhỏ.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle - Công tước và Nữ công tước xứ Sussex - mặc tương tự. Meghan đội mũ rộng vành không đối xứng của Stephen Jones với một chiếc nơ hải quân quá khổ, phối váy. Harry mặc một vest xanh lam thay vì mặc váy lễ phục.

Nữ hoàng Elizabeth trên ban công Điện Buckingham ngày 2/6. Buổi lễ là sự kiện hiếm hoi Nữ hoàng Anh xuất hiện trước công chúng thời gian qua, sau khi gặp vấn đề về sức khỏe hậu Covid-19. Ảnh: AFP

Lễ diễu hành Trooping the Colour năm nay mang tính lịch sử, vì mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng. Các sự kiện diễn ra trong Đại lễ Bạch kim gồm màn chiếu sáng đèn hiệu Platinum Jubilee, buổi lễ Tạ ơn tại Nhà thờ St. Paul, một buổi hòa nhạc trực tiếp mang tên Platinum Party at the Palace, bữa trưa Big Jubilee, Lễ hội Platinum Jubilee...

Theo Reuters, nhiều khả năng đây là Đại lễ Bạch kim đầu tiên và duy nhất của Anh, cũng có thể là lễ kỷ niệm lớn cuối cùng trong triều đại của Nữ hoàng. Người dân nước này sẽ tổ chức nhiều bữa tiệc trên đường phố, các buổi hòa nhạc và các cuộc diễu hành cho đến hết ngày 5/6.

Họa Mi (theo Guardian)