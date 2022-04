Trang phục ghi dấu ấn của Nữ hoàng Anh

Ở thập niên đầu tiên dưới triều đại của Nữ hoàng Elizabeth II, bà diện nhiều trang phục dạ hội mang tính thử nghiệm và hợp xu hướng. Chỉ vài tháng sau lên ngôi, tháng 10/1952, nữ hoàng gây chấn động với đầm phá cách khi đến Nhà hát Empire ở Quảng trường Leicester, xem phim hài kịch "Because You're Mine" của hoàng gia. "The Queen: 70 Years of Majestic Style" mô tả hình ảnh Elizabeth II quyến rũ mặc chiếc váy biến tấu từ blazer đen trắng của Norman Hartnell đã xuất hiện trên hầu hết tạp chí và tờ báo vào ngày hôm sau. Ảnh: National Portrait Gallery