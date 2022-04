Nữ hoàng Anh - tượng đài thời trang

Nữ hoàng Elizabeth II chinh phục thế giới bằng gu thời trang kinh điển, toát lên phong thái bản lĩnh, qua 70 năm trị vì.

Nữ hoàng Anh tròn 96 tuổi hôm nay (21/4), tiệc sinh nhật được tổ chức riêng tư, theo People. Trước đó một ngày, hoàng gia công bố bức ảnh chào mừng sinh nhật bà, chụp trong khuôn viên của lâu đài Windsor tháng trước. Nữ hoàng mặc áo choàng dáng cape xanh lá cây đậm, tay giữ dây cương trước những gốc cây mộc lan. Bên cạnh là hai chú ngựa con yêu thích của bà - Bybeck Katie và Bybeck Nightingale.

Nữ hoàng Anh trong dịp kỷ niệm sinh nhật tuổi 96, chụp tại khuôn viên lâu đài Windsor - nơi nhiều kỷ niệm của bà và chồng quá cố. Ảnh: Henry Dallal Photography

Bà trở thành quốc vương Anh đầu tiên nắm quyền suốt bảy thập niên và cũng là người giữ ngai vàng lâu nhất thế giới. Phong cách thời trang của bà được Telegraph nhận định ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng, các nhà lãnh đạo thế giới và để lại di sản cho các thế hệ kế cận.

Thời đôi mươi, cách ăn mặc của nữ hoàng do Norman Hartnell - thợ may người Anh, cũng may váy cho các thành viên khác của hoàng gia - định hình. Ông thiết kế trang phục phom dài, ôm sát người hơn so với phong cách flapper của những năm 1920. Phong cách của ông được cho là ảnh hưởng bộ sưu tập New Look kinh điển của Christian Dior sau này. Elizabeth Holmes, nhà báo và tác giả của HRH: So Many Thoughts on Royal Style cho biết: "Nữ hoàng mê mẩn váy áo của mình. Bà trông thật quyến rũ ngay từ thời trẻ".

Chân dung Nữ hoàng Anh năm 1959. Ảnh: Camera Press

Nhiều tuổi hơn một chút, nữ hoàng mới chuyển sang phong cách cổ điển dưới sự hỗ trợ của Hardy Amies - người may trang phục cho bà từ những năm 1950-1990. Các thiết kế của ông đơn giản hơn Hartnell, phù hợp với việc nữ hoàng muốn gần gũi hơn với người dân. Năm 1970, trong chuyến công du đến Australia và New Zealand, bà luôn tránh các bộ trang phục mang vẻ đẹp lạnh lùng, khó gần khi giao lưu với các chính trị gia và dân chúng.

Phong cách ngày nay của nữ hoàng là nhờ Angela Kelly, nhà may trang phục hoàng gia từ năm 2002, xây dựng. Tủ đồ của bà được hiện đại hóa bằng những màu sắc tươi sáng, nổi bật, phom vừa vặn. Năm 2008, khi tham dự một trận đấu khúc côn cầu ở Slovakia, nữ hoàng đi một đôi bốt cao màu đen, váy sequin và đội mũ lông vũ. Holmes nói với Vogue: "Thật vui biết bao khi thấy một phụ nữ ở độ tuổi 80 đi ủng cao đến đầu gối. Khi bà mặc màu hồng tươi hoặc cam rực rỡ, tôi tin hình ảnh đó tự động chiếm lấy trái tim bạn, vì có điều gì đó rất ngọt ngào và thân thương".

Nữ hoàng Anh tạo ra một công thức riêng cho diện mạo của mình: mũ - áo khoác - túi Launer - giày. Cách phối này đã tạo tiền lệ cho những nữ chính trị gia khác trong nhiều thập niên. Điển hình, những bộ đầm kèm ngọc trai của Margaret Thatcher vào những năm 1980 hoặc việc Angela Merkel sử dụng màu sắc rực rỡ, đồng nhất... đều được truyền cảm hứng từ nữ hoàng Anh.

Trên CNN, Robb Young, tác giả cuốn Power Dressing: First Ladies, Women Politicians & Fashion cho rằng cách phối đồng nhất và lặp đi lặp lại nhiều lần trong trang phục có thể ngụ ý về sự ổn định. "Sự nhất quán mà nữ hoàng đã xây dựng trong phong cách của bà giúp những người dưới quyền cảm thấy rằng nhà nước ổn định ngay cả trong những thời điểm đất nước khủng hoảng", Robb Young viết.

Nữ hoàng Elizabeth II (trái) trong buổi gặp cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Ronald Reagan năm 1983 tại Los Angeles. Bà mặc đầm thêu hoa anh túc màu cam của Hardy Amies. Ảnh: AP

Theo Telegraph, Nữ hoàng Anh rất chú trọng việc sử dụng màu sắc. Với chiều cao 1,6 m, trong trang phục sặc sỡ như vàng, hồng fuchsia, tím, xanh hoa dừa cạn, cam... bà không thể bị lẫn giữa đám đông. Trong cuốn Our Rainbow Queen, nhà báo xứ Wales - Sali Hughes - viết: "Nữ hoàng không mặc màu xanh lá cây ở những địa điểm có cỏ, cũng không mặc quần áo màu trầm ở chỗ tối". Sophie Rhys-Jones, nữ Bá tước xứ Wessex, nói trong bộ phim tài liệu The Queen at 90 năm 2016: "Bà ấy cần phải nổi bật để mọi người có thể nói 'Tôi đã nhìn thấy Nữ hoàng'".

Bên cạnh màu sắc, bà dùng mũ để phân biệt giữa đám đông, tạo dấu ấn riêng. Nhà thiết kế Rachel Trevor-Morgan - người làm mũ cho hoàng gia từ năm 2014 - nói trên tạp chí: "Người Anh nổi tiếng với những chiếc mũ và nữ hoàng chính là người thúc đẩy danh tiếng đó".

Ngày nay, Nữ hoàng Anh gắn liền với trang phục màu sặc sỡ. Ảnh: AFP

Đĩnh đạc, phù hợp và luôn mang tính chiến lược, lựa chọn phong cách của Nữ hoàng Anh được xem là một hình thức ngoại giao đầy ẩn ý. Trong các chuyến công du, bà thường chọn trang phục mang đặc trưng của đất nước bà đến thăm. Khi đến thăm Bờ Tây năm 1983, bà mặc đầm Hardy Amies màu trắng thêu hoa anh túc màu cam - loài hoa của bang California. Năm 2011, khi đến Dublin, Nữ hoàng đội mũ đồng điệu áo khoác xanh lá, áo choàng lụa trắng kèm trâm đàn hạc được làm từ pha lê Swarovski. Những sắc màu này đều xuất hiện trên quốc kỳ Ireland. Cách lựa chọn tinh tế của bà đã được cháu dâu - công nương Kate Middleton học tập.

Bên cạnh màu sắc, Nữ hoàng Anh cũng thường sử dụng phụ kiện để thể hiện quan điểm chính trị. Năm 2017, khi phát biểu tại lễ khai mạc Quốc hội thường niên sau cuộc bỏ phiếu Brexit, bà gây xôn xao khi đội mũ xanh lam gắn những bông hoa màu vàng được sắp xếp theo hình tròn giống lá cờ của Liên minh châu Âu. Lần khác, khi gặp Tổng thống Donald Trump, bà đeo chiếc trâm do cựu tổng thống Barack Obama tặng.

Phong cách đồng quê của Nữ hoàng Anh được Margaret Thatcher áp dụng. Ảnh: The Royal Family

Nữ hoàng Anh còn nổi tiếng với phong cách đồng quê trong đời thường. Bà thường mặc áo khoác Barbour hoặc áo gilet chần bông, khăn trùm đầu bằng lụa in hình và áo jodhpurs, váy tartan. Những thiết kế này được coi là tinh túy của người Anh, được các chính trị gia như Theresa May và Nicola Sturgeon lựa chọn.

Bà Elizabeth II có sức ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp thời trang. Nhiều thiết kế lấy cảm hứng từ bà, trong đó có bộ sưu tập Xuân Hè 2018 của Erdem với váy sơ mi đính trâm cài áo, váy voan đính hoa và găng tay trắng dài. Nhà thiết kế Erdem Moralioglu nói trên Vogue: "Tôi rất may mắn khi được tham quan tủ quần áo của Nữ hoàng tại Cung điện Buckingham. Bộ đầm đăng quang của bà rất tuyệt. Có rất nhiều bí mật tuyệt đẹp được thêu trên chiếc váy - một cây kế biểu tượng của Scotland, một cây tỏi tây cho xứ Wales".

Nữ hoàng Anh xuất hiện ở London Fashion Week Nữ hoàng Anh ngồi cạnh tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour trên hàng ghế đầu show Richard Quinn năm 2018. Video: The Royal Family Channel

Nhà thiết kế mới nổi Richard Quinn cũng tham khảo phong cách của bà, đặc biệt là bộ trang phục Balmoral gồm váy hoa sang trọng kèm khăn lụa trùm đầu. Tháng 2/2018, anh được nữ hoàng trao giải "Nữ hoàng Elizabeth II cho Thiết kế Anh" ở show Thu Đông 2018. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Nữ hoàng xuất hiện tại London Fashion Week - một trong bốn tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới.

Ý Ly