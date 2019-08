'Nhiều khách Việt sợ hãi nhân viên hàng không'

'Bà đi ra ngay, bà không biết đọc à?' - một bác ngoài 50 tuổi, ăn mặc quê mùa bị nhân viên sân bay quát vì đi nhầm làn VIP.

Xung quanh câu chuyện 'Nhiều nhân viên hàng không Việt nói chuyện với hành khách như ban ơn', không ít độc giả VnExpress đã tiếp tục có những chia sẻ về trải nghiệm không mấy vui vẻ khi đi máy bay trong nước:

Tôi ở Canada được 28 năm, hơn 12 năm rồi gia đình mới có cơ hội về Việt Nam chơi nhân dịp con nghỉ hè, nhưng nói thật tôi thấy hàng không Việt Nam chỉ thay đổi bề ngoài còn con người đối xử với nhau vẫn vậy, nhất là thái độ của nhiều nhân viên các hãng.

Lúc ký gửi hành lý, tôi có nói nhẹ nhàng, nhờ cô nhân viên xem giúp có vé cho 4 người ngồi gần nhau được không? Cô nhân viên không thèm nhìn và trả lời cụt lủn "để xem" với thái độ rất mất lịch sự. Rồi khi lên máy bay, lúc tiếp viên đem thức ăn ra, người ngồi hàng ghế trước tôi hạ ghế nằm dài khiến tôi không ăn được. Ai đi máy bay đều biết lúc ăn phải ngồi thẳng lưng ghế lên cho người sau còn ăn. Tôi kêu cô tiếp viên: "Em nói người ngồi trước ngồi lên giùm chị được không?", cô tiếp viên lạnh lùng trả lời: "Máy bay cất cánh có quyền hạ ghế", rồi bỏ đi, không thèm nhìn bỏ đi. Tôi không hiểu nổi thái độ phục vụ của họ. Tôi từng đi nhiều nước nhưng mỗi lần về Việt Nam cứ lo sợ như là tội phạm, vì không biết bị đối xử ra sao.

Xung quanh câu chuyện Đại úy lăng mạ nhân viên hàng không, tuy những lời lẽ khó nghe nhưng tôi thấy chị ấy không phải hoàn toàn sai. Như tháng trước, tôi bay từ TP HCM ra Hà Nội với bé trai 3 tuổi. Hai mẹ con với hành lý xách tay chưa đầy 12 kg (tiêu chuẩn 2 vé được 14 kg xách tay) với cái vali kích thước đúng chuẩn. Tuy nhiên, khi làm thủ tục checkin, nhân viên yêu cầu phải "tách hành lý, của ai nấy xách".

Tôi thắc mắc: "Con tôi 3 tuổi nếu bỏ hành lý ra sao nó kéo được?" thì nhân viên nói "đó là quy đinh, nếu chị không tách thì tới cửa an ninh hành lý bỏ lại chị khỏi thắc mắc". Kết quả, tôi buộc phải mua cái túi to gấp 2 lần cái vali lôi 2 bộ đồ của con bỏ vào trong rồi checkin lại, vừa bế con vừa kéo vali, lại thêm cái bọc to. Liệu có nổi máu, tăng xông không?

Đúng như các bạn nói, chuyện nhân viên hàng không hách dịch, vênh váo như ban ơn cho khách hàng đi máy bay không hiếm. Mẹ tôi lớn tuổi, còn tôi dắt theo con nhỏ. Mẹ tôi già nên luống cuống, vụng về trong việc bỏ giày dép, áo khoác vào rổ để qua cửa kiểm soát an ninh. Ấy vậy mà nhân viên nạt mẹ tôi, bắt phải làm nhanh, như thể mẹ tôi là con họ vậy. Thái độ hách dịch, không tôn trọng khách đã đành, huống chi mẹ tôi còn là người lớn tuổi. Đúng là rất dễ làm cho người khác kích động.

Tôi cũng từng bị như vậy, một mình ôm một bé 2,5 tuổi và dắt một bé 4 tuổi. Tôi dồn quần áo vào một vali trẻ em để kéo xách tay, kiện hành lý là hơn 8kg, bế con, dắt cháu, xếp một hàng dài mới tới lượt checkin. Vậy mà nhân viên nhất định không chịu, vì lý do xách tay chỉ được 7 kg/ kiện. Tôi đã năn nỉ nhân viên hãy thông cảm dùm mình, chỉ có mình tôi với 2 đứa bé, nếu san ra nữa thì tôi không thể xách được. Nhưng họ nhất quyết không chịu, còn bảo nếu không san thì không cho bay, tôi đành bỏ vào bịch nilong 1 kg dư, rồi lại xếp hàng chờ tới lượt...

Tôi về viết mail phản ánh với hãng bay, thì chưa nhận được phản hồi.

Tôi mua 3 vé, nhưng như trường hợp của tôi, hai đứa bé chưa tự mang được hành lý của mình, mà tôi là người có trách nhiệm vừa trông chúng vừa mang hành lý giúp trẻ, tại sao nhân viên hãng không thể thông cảm trong trường hợp của tôi? Tính tổng trọng lượng xác tay cho 3 vé thì tôi còn thiếu ký, và kiện hành lý tôi mang đủ tiêu chuẩn xách tay, không hề cồng kềnh, chỉ hơn 1 kg.

Tuy nhiên, cũng có những đợt tôi đi, họ thấy có kèm trẻ nhỏ, nhân viên rất nhiệt tình và hành lý xách tay họ cũng không cân vì đa phần toàn đồ dùng cho bé, nên nhân viên sân bay cũng tùy người.

Tôi đã 2 lần đi chứng kiến và không thể chịu được sự xúc phạm người khách hàng:

1. Có bác gái chừng 50-55 tuổi, qua cách ăn mặc là từ quê để vào TP HCM thăm con cháu. Khi vào qua cửa an ninh sân bay, bà đang đi thì bị chặn lại và một anh an ninh nói "bà đi ra ngay, bà không biết đọc à?". Ra là bà đi nhầm vào làn dành cho khách VIP.

2. Có bác chắc cũng từ quê lần đầu đi máy bay vào làm thủ tục an ninh thì bị giữ lại và yêu cầu an ninh kiểm tra đồ. Họ làm rất nghiêm trọng làm bác rất sợ hãi, và sau đó tôi thấy bác được đi. Nhưng tôi nghe hai nhận viên cười nói cợt nhả với nhau về phản ứng của người khách tội nghiệp.

Tôi cũng từng bị nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nói những lời lẽ khó nghe. Ngày khởi hành, tôi chỉ nhìn bảng điện tử sân bay xem thông báo giờ checkin hành lý, nhưng bảng điện tử không thông báo mà sắp đến giờ bay nên tôi vào thẳng quầy thì nhân viên sân bay nói là "đã thông báo rồi mà không chịu làm thủ tục thì khỏi đi". Lúc này tôi phải xuống nước "xin" cho được checkin thì nhân viên sân bay nói vài câu khó nghe rồi mới chịu làm...!

Rất nhiều nhân viên hàng không của Việt Nam coi thường chính khách hàng là người Việt. Họ phục vụ không với tư cách là người phục vụ mà giống như đang ban ơn, hoặc của người tầng lớp cao nhìn tầng lớp dưới. Tôi đã từng ít nhất hai lần bị tiếp viên hàng không từ chối đưa giúp hành lý xách tay lên trên khoang để dù tôi lên tiếng nhờ họ rất lịch sự và nói lý do là tôi thấp bé không với tới. Một lần là tiếp viên nữ, một lần là tiếp viên nam, nói với tôi rằng "chị cùng em nâng lên" dù hành lý của tôi rất nhẹ, họ tỏ thái độ họ không phải là người có nhiệm vụ đưa hành lý lên trên khoang cho khách.

Tôi thầm nghĩ, kể cả hành khách, nếu tôi nhờ họ, họ còn giúp tôi, huống chi tiếp viên mà không thể làm điều đó. Từ hai lần đó tôi không bao giờ nhờ tiếp viên nữa, nếu cần nhờ tôi nhờ hành khách. Tôi viết ra những điều này là mong các hãng hàng không Việt Nam nên thay đổi cung cách phục vụ, tránh việc nóng nảy của hành khách. Chuyện tôi nói mới chỉ là một phần trong những gì tôi thấy, còn việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay mà cách nhân viên trả lời cho hành khách mà khiến cho hành khách bình tĩnh, lịch sự mới là lạ. Các hãng hàng không Việt nên nhìn lại mình mà phục vụ tốt hơn.

