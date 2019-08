Hành khách đừng xin 'thông cảm' nếu mang quá cân hành lý

Khi những "quả tạ" hành lý trên đầu, hành khách phải chia nhỏ chứ không thể nhét ba kiện 7 kg vào chung một bọc thành 21 kg.

Xung quanh bài viết "Thiếu thiện cảm giữa khách và nhân viên hàng không", các độc giả VnExpress đã có những chia sẻ về lý do cần tuân thủ nghiêm ngặt cân nặng của hành lý xách tay:

Người ta bảo chia hành lý ra theo trọng lượng tiêu chuẩn (bịch 7 kg và bịch một kg). Tất nhiên người lớn vẫn được xách cho trẻ em. Vấn đề là lúc nào khách hàng cũng yêu cầu "thông cảm". Đối với nhân viên hàng không, và cả với khách hàng khác như chúng tôi, an toàn bay là trên hết. Không phải vì một mình mình mà ảnh hưởng đến người khác. Nếu nhân viên hàng không đồng ý cho các lý lẽ cá nhân của khách hàng khác, tôi sẽ phản ánh họ với hãng bay và cơ quan quản lý tại chỗ đó. Tôi là khách hàng, nhưng tôi rất dị ứng cái kiểu lấy lý do cá nhân ra để đòi hỏi "thông cảm". Còn về quy định bay, nếu mọi người đọc rõ điều kiện, điều khoản trước khi mua vé, trước khi ra sân bay thì vui lòng kiểm tra kỹ là được thôi. Còn nếu thủ tục đau đầu quá, đi xe khách cũng ổn mà. Hai từ "thông cảm" rất ý nghĩa và có giá trị cao, đừng liên tục mang nó ra cửa miệng để mong người khác phải làm theo ý mình.

Anna Tran

Thái độ nhân viên hàng không tôi không có ý kiến vì cũng đi máy bay mười mấy lần nhưng chưa gặp phải. Tuy nhiên, các bạn lấy lý do con nhỏ ra để gộp chung hành lý là hoàn toàn sai lầm cả về luật và an toàn. Các bạn phải hiểu, hành lý xách tay là để các bạn xách theo bên người khi lên máy bay và để lên hộc trên đầu chỗ ngồi. Như vậy, bọc hành lý luôn lơ lửng trên đầu các bạn khi các bạn ngồi máy bay. Bình thường sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu máy bay chao đảo khi vào vùng nhiễu loạn, hoặc do sự cố, rất có thể những bọc hành lý đó rơi xuống, và khi đó trọng lượng rơi khác nhau là sẽ rất khác nhau. Vì vậy, khi để những "quả tạ " ở trên đầu, nhất là khi có con nhỏ, bạn càng chia nhỏ ra (trong giới hạn hành lý) sẽ càng an toàn nhé, chứ đừng tiện nhét hết ba gói hành lý 7 kg vào một bọc 21 kg, khi đó hậu quả khôn lường. Nếu các bạn học ngành kỹ thuật cũng sẽ biết được việc để hành lý này giống như lực phân bố tập trung và phân tán vậy, dàn nhiều bọc, lực phân tán sẽ làm cho giá đỡ của kệ đồ bớt đi, đỡ nguy hiểm rơi rớt hơn.

Thiên Sơn

Quy định 7 kg/ kiện là vì an toàn chuyến bay: nếu một khoang đựng hành lý xách tay mà gồm ba kiện 8 kg thì có nguy cơ bục cửa. Lúc đó rớt xuống đầu khách dưới, hành khách đâu có phải chịu trách nhiệm gì, vì chỉ cần nói câu "không biết" là các phủi sạch trách nhiệm. Tội đổ lên đầu nhân viên thì họ phải chấp hành chứ sao? Chưa kể một mình chắc gì đã có thể bỏ nổi hành lý quá cân lên khoang, thế nào cũng phải nhờ vả, biết trước sẽ làm phiền người khác thì sao vẫn làm? Mà ra đường bạn có nhìn ngang dọc rồi chạy ngược chiều với lý do "tôi có con nhỏ, đường lại vắng" và bắt các anh công an phải du di cho mình không? Nếu bạn làm nhân viên quét rác, có người lấy lý do con còn nhỏ rồi vứt rác bừa bãi ra đường, bạn có du di cho họ không? Sao người Việt cái gì cũng muốn người khác thông cảm cho mình hết vậy?

Minh

Tách là đúng. Nếu nhân viên du di là nhân viên làm sai. Một túi cùng kích thước có trọng lượng 7 kg và túi 10 kg thì sức nặng đè lên cùng một diện tích là khác nhau, momen lực khác nhau. Hành lý có quy định rồi ta cứ vậy làm theo. Ở trên trời phải nghiêm ngặt là cũng có lý của họ chứ.

Ai My

Nhân viên họ làm đúng quy định cũng là vì an toàn cho hành khách thôi. Giả sử hộc để hành lý trên đầu cho phép trọng lượng tối đa 30kg và có thể để vừa 4 kiện hành lý, lúc đó kiện 7 kg sẽ khác kiện 8 kg hay 10 kg, đó là lý do họ quy định phải tách hành lý.

Hạnh Nguyễn

