Con gái tôi tự học ở nhà vẫn vào đại học Mỹ

Nếu có "13 trang A4 quy định các phẩm chất, năng lực", không biết con tôi sẽ ra sao.

Sau bài viết Phẩm chất của thiên tài, nhiều độc giả có ý kiến:

Thuyết đa trí tuệ - một trong những nghiên cứu mới nhất về tố chất con người - đã thống kê con người có 8 loại thông minh khác nhau. Với 10 phẩm chất và 20 năng lực cần đạt cho mỗi học sinh tốt nghiệp phổ thông chỉ càng chứng tỏ một điều hiển nhiên: chúng ta đang thiếu đi định hướng đào tạo và khuyết hụt về triết lý giáo dục trầm trọng đến mức nào!

Thay vì nhồi nhét những kiến thức "hàn lâm", tôi mong muốn các con có được tuổi thơ đúng nghĩa để khám phá thiên nhiên, biết nói lời chào hay yêu thương, giúp đỡ người khác đúng lúc; thay vì đào tạo kiểu "gà nòi", mục đích học để thi, giành giải nọ kia, tôi mong mỏi các em biết hành vi vượt đèn đỏ, lấn làn, không xếp hàng nơi công cộng...là xấu, đáng hổ thẹn ra sao; thay vì chạy theo danh hiệu "Học sinh xuất sắc, giỏi toàn diện" tôi chỉ cần con tôi ở tuổi 17, 18 biết bản thân mình thích và say mê điều gì, biết tự lựa chọn và có trách nhiệm với những gì mình làm, từ những điều nhỏ nhất...

Mỗi con trẻ tựa như mầm non, hãy để mầm non đó được chan hòa với ánh nắng, giọt sương mai, hay làn gió nhẹ dịu. Những rào cản mà ta cứ ngỡ bảo vệ cho mầm non ấy, nếu sai cách còn "bẻ cong", làm thui chột đi mầm cây mà vốn dĩ khi trưởng thành, sẽ hứa hẹn là một cái cây rất thẳng, chịu được cả bão táp, mưa sa trước cuộc đời.

Ngọc Hải

Tôi xin phép kể chuyện của con gái tôi: Gia đình tôi định cư ở California, cháu gái sinh năm 1995. Cháu học ở một trường tư từ lớp mẫu giáo đến gần hết lớp ba. Hai tuần trước khi kết thúc năm học lớp ba, chúng tôi vì thấy cháu không thích hợp với môi trường "bình thường" như những đứa trẻ khác, quyết định cho cháu học tại nhà (homeschooled).

Từ lớp bốn đến lớp tám, chúng tôi dạy cháu bằng giáo trình và sách giáo khoa mua của một trường "chính quy" (Calvert Homeschool). Trong khi đó và sau khi cháu học hết giáo trình "chính quy" lớp tám, chúng tôi chọn cho cháu học từng lớp (Toán, Anh văn, Latin, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, ...) ở hai trường đại học lớn có chương trình cho trẻ dưới đại học (John Hopkins CTY và Stanford EPGY).

Năm 16 tuổi, cháu vào đại học (School of Engineering, University of California, Berkeley). Năm 19 tuổi, cháu tốt nghiệp cử nhân (BS) ngành Computer Science hạng danh dự (with Great Honors). Hiện cháu là sinh viên năm thứ tư chương trình tiến sĩ (PhD), ngành Computer Science ở UC Berkeley.

Chúng tôi không hề có "13 trang A4 quy định các phẩm chất, năng lực" nào cả.

Ở Việt Nam thì con gái tôi sẽ ra sao nhỉ?

Bao Nguyen

