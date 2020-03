Cách ly người nhập cảnh tại khách sạn - lợi bất cập hại

Người nhập cảnh cứ việc phân theo chuyến bay, chuyến xe, không nên mất nhiều thời gian cho người cách ly lựa chọn rồi so bì chỗ nọ, chỗ kia.

Chia sẻ về "Đề xuất không cách ly người Việt tại khách sạn", độc giả Polak Trịnh bày tỏ sự đồng tình:

"Tôi có con sắp về cách ly, nhưng rất đồng tình ý kiến này. Cứ phân cách ly theo chuyến bay, chuyến xe, trừ số ít trường hợp đặc biệt. Không nên để điều kiện ăn ở của các chiến sĩ quá thấp so với việc ăn uống chi tiêu của người cách ly. Không nên mất nhiều thời gian cho người cách ly lựa chọn rồi so bì chỗ nọ, chỗ kia. Cứ coi như cho các cháu sinh viên một đợt "mùa hè quân sự" như nhiều cháu từng được trải nghiệm".

Cùng chung quan điểm trên, bạn đọc QNhung phân tích những rủi ro từ việc sử dụng khách sạn, resort làm nơi cách ly:

1. Nếu cách ly trong doanh trại quân đội thì sẽ phân khu theo cùng chuyến bay đón về. Còn cách ly ở khách sạn thì khác, tập hợp từ những người có nhu cầu, nếu họ rải rác từ nhiều chuyến bay mà có người nhiễm thì vẫn phải để ngỏ khả năng lây chéo từ người ủ bệnh ở chuyến bay kia.

2. Thường khách sạn chủ yếu cho hai người/ phòng, có 4-6 người/ phòng nhưng ít phòng như thế, nhiều đồ đạc, khó khử khuẩn, không gian kín vì chủ yếu thiết kế chạy điều hòa.

3. Nhân viên khách sạn hoặc khách có thể tự đo nhiệt độ được nhưng không có kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm. Thêm nữa, họ chưa được huấn luyện thì nguy cơ bị lây cũng cao. Vì họ không được phép đi ra cộng đồng nên lại phải có người giám sát và những người này cũng bị cách ly, vô tình làm tăng số người phải cách ly. Hại nhiều hơn lợi, nên chỉ nên dành cho số ít là ngoại giao, công vụ thôi".

Độc giả Ngoctoan118 bổ sung thêm: "Cách ly tại khách sạn nguy cơ rủi ro cao hơn do khu cách ly nằm trong khu vực đông dân. Điều cốt lõi mục đích việc cách ly là chống dịch Covid-19, ngăn chặn dịch bùng phát diện rộng chứ không phải để phục vụ nhu cầu theo sở thích của mỗi người. Ai thích hưởng thụ thì cứ đợi sau khi hết cách ly về nhà mà hưởng thụ. Những người đang ở tuyến đầu chống dịch họ đã hy sinh và vất vã lắm rồi, họ phục vụ không vụ lợi, vì trách nhiệm với Tổ quốc và đồng bào. Những người đi cách ly nên hiểu rõ điều đó. Đây không phải làm dịch vụ trả tiền".

Nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn chống dịch, bạn đọc Trai Tim Viet Nam chia sẻ: "Cách ly tại khách sạn sẽ tạo nguy cơ không an toàn vì không thể giám sát đầy đủ những người có nguy cơ cao nhiễm bệnh này. Hiện nay, Việt Nam vẫn có đủ cơ sở vật chất và nguồn lực để thực hiện cách ly tập trung với sự giám sát cao nhất những người nghi nhiễm. Sự an toàn chống dịch cao hơn mọi nhu cầu về tiện nghi của bất kỳ nhóm người nào. Ủng hộ ý kiến và cách làm của Bộ tư lệnh Thủ Đô, mong điều này áp dụng toàn quốc chứ không riêng ở Hà Nội".

"Khi bạn cứu được resort thì người bác sĩ phải ở hoặc đến resort để chăm sóc bệnh nhân ở đó sẽ không thể chăm sóc được nhiều người nếu như họ ở khu tập trung. Y, bác sĩ sẽ thiếu hụt, từ đó dẫn đến có bao nhiêu người thiếu sự chăm sóc hoặc gánh nặng của những bác sĩ ở khu tập trung sẽ nặng hơn. Cứu được resort, cứu được người giàu muốn cách ly riêng, nhưng lại bỏ sót rất rất nhiều người còn lại. Một bài toán cân đo quá rõ sự lợi hại", độc giả Hoài Nam Nguyễn tái khẳng định.

Lê Phạm tổng hợp