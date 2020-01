'Ăn hoa quả bị phạt độ cồn' chỉ là bao biện

Nếu ăn trái cây và bị thổi đo độ cồn, bạn cứ ghi vào biên bản: "Tôi ăn hoa quả, không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện".

Trước những lo ngại về việc "ăn hoa quả bị thổi phạt độ cồn", nhiều độc giả VnExpress bày tỏ sự ủng hộ với quy định xử phạt mới, đồng thời nhấn mạnh "ăn trái cây" không phải lý do chính đáng cho việc có nồng độ cồn:

Họ chỉ đang cố bao biện cho việc nhậu xong nên chạy xe về, vì ngưỡng nào là an toàn? Theo tôi biết có người chỉ uống một chai cũng say, chuếnh choáng luôn rồi, và một chai sẽ ra độ cồn rất thấp. Còn nếu lý do ăn trái cây, hoa quả thì bộ Y tế có trả lời là độ cồn này sẽ tan trong 15-20 phút sau khi ăn, và phải ăn cực kỳ nhiều mới ra độ cồn (có lẽ phải vài cân). Còn tôm hấp bia ngấm được bao nhiêu cồn? Thử hỏi có độ cồn gì ở đây? Toàn là bao biện.

Một vấn đề nữa, CSGT sẽ chỉ chặn xe dựa trên hành vi lái xe của của điều khiển phương tiện (loạng choạng, không vững hoặc vừa ra khỏi quán nhậu...). Nếu bạn không sai thì sợ gì khi bị thổi. Tôi coi mấy clip, nhiều người tự tin thổi và ra kết quả bằng "0", lại được đi tiếp, không sao cả. Hơn 30 nước áp dụng mức "0" này rồi, và tôi ủng hộ tuyệt đối. Tôi trước đây cũng hay nhậu và chạy xe về, từng tự té một lần. Nhờ việc này tôi đi xe ôm. Nhiều khi thấy mất công quá thế là từ chối cuộc nhậu, ở nhà đi tập gym, vừa khoẻ vừa đỡ tốn tiền.

Tai

Sống ở nơi đã áp dụng luật kiểm tra nồng độ cồn hơn 30 năm nay, tôi chưa bao giờ nghe chuyện ăn trái cây lại bị phạt độ cồn. Đúng là biện luận của những người quen rượu bia. Còn chuyện uống tối nay sáng hôm sau vẫn còn độ cồn, thì nên ráng suy nghĩ chín chắn trước khi uống.

Nguyễn Định

Nghĩ lại thì phạt cũng vẫn có cơ sở, vì chúng ta chỉ xét nồng độ cồn ngay tại lúc anh cầm lái. Dựa trên cơ sở với một người bình thường, nếu nồng độ cồn cao sẽ dẫn đến mất kiểm soát và gây tai nạn, như vậy có cần phải quan tâm anh đã ăn những gì, uống những gì không?

Badg79

Xét về mặt khoa học mà nói thì ăn đồ có đường thế nào cùng có một phần chuyển thành cồn. Tuy nhiên, với tất cả các loại quả, thức ăn không có cồn thì lượng đường chuyển hóa thành cồn là rất ít (dù có ăn đến no bụng). Lượng đó là dưới ngưỡng phát hiện của máy phát hiện nồng độ cồn qua hơi thở của CSGT đang dùng. Mọi người cứ yên tâm.

Nguyễn Châu

Chúng ta thường bao biện cho những gì mình đã làm vì đa phần không ai nhận mình sai. Chúng ta mất quá nhiều thời gian đi tìm những kẻ hở để mà né lỗi lầm. Thay vì vậy, hãy tôn trọng pháp luật và tính nghiêm minh của nó. Nếu ăn trái cây và bị thổi nồng độ cồn, bạn cứ tự tin ghi vào biên bản xử lý với nội dung: "Tôi ăn trái cây, không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện". Nếu bạn đúng bạn không việc gì phải sợ.

Tuan Hoang

Lê Phạm tổng hợp