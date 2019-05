Ngăn người uống rượu bia lái xe không chỉ trông chờ vào cảnh sát

'Chủ quán nhậu phải có trách nhiệm gọi xe cho khách về, chi phí sẽ tính vào giá nhậu.'

Xung quanh câu chuyện cảnh sát giao thông Hà Nội lập chốt cách quán nhậu chừng 500 m để kiểm tra nhiều khách khi ra về, nhiều độc giả VnExpress cho rằng để ngăn chặn vấn nạn lái xe sau khi uống rượu bia, cần có sự đồng lòng chung tay của nhiều người:

Tôi đề xuất sáng kiến là cửa hàng bán bia rượu phải có trách nhiệm đưa những người say về nhà, chi phí tính vào giá nhậu. Còn đi tiệc cưới, liên hoan hội nghị thì chủ nhà phải đưa khách đã uống bia về nhà, nhân viên trông giữ xe không trả xe cho người đã uống. Tại điểm phạt có nơi để người say ngồi nghỉ an toàn tránh mưa nắng, kẻo họ nôn mửa, nằm vật ra đấy thì cũng gay.

Le Khanh

Để giữ được khách, các hàng bia, nhà hàng nên mở dịch vụ trông xe qua đêm với giá phải chăng để cho những người uống quá chén gửi xe lại và bắt xe ôm về. Nhà hàng vừa có thêm thu nhập, vừa giữ được an toàn cho khách và người đi đường. Đối với người thích nhậu, tiền xe ôm và gửi xe lại còn rẻ hơn nhiều so với bị phạt, hơn nữa còn an toàn.

nguyễn thanh binh

Tôi có thói quen là mỗi lần đi nhậu thì một là đi với một người nữa mà người đó không được uống bia rượu để lát chở tôi về, đó là nhậu để giải tỏa cơn thèm bia. Hai là họp mặt bạn bè, đã xác định là gặp nhau cho vui thì không cần quan trọng uống ít hay nhiều, nên thường thì sẽ uống tối đa 3 chai đổ lại (biết là sai luật, nhưng với một người bình thường khỏe mạnh, trung bình uống được 6 chai mới say thì 3 chai vẫn đủ tỉnh táo để về)... Và tôi rèn cho mình một thói quen, là dù có nhậu về trễ hay sớm gì, đã có men trong người thì không bao giờ chạy trên 40km/h.... Còn nếu không thì tôi đi xe ôm.

Đó là kinh nghiệm thực tế, biết là vẫn sai nhưng thật lòng mà nói nếu ai cũng mua bia về nhà ngồi uống một mình thì "quốc thái dân an" rồi. Còn đã ra quán nhậu, chẳng nhẽ mỗi lần phải kêu xe ôm chở đi chở về, tính ra có khi tiền xe mắc hơn tiền nhậu. Cái tôi muốn nói ở đây là ý thức thôi, nhậu nhiều thì càng mau bệnh nên đừng ham nhậu quá. Còn lỡ ham thì ý thức chút, có chơi có chịu, lỡ bị bắt thì đừng chống. Bia bọt vào rồi dù có tỉnh thì cũng chạy từ từ hóng gió cho nó thoải mái, chứ ăn uống vui vẻ rồi ra đường chạy như điên làm gì cho mệt óc.

Bảo Long

Nước ngoài có dịch vụ thuê tài xế đó, khi nhậu say chỉ gần gọi điện họ sẽ tới lái xe của mình và chở mình về, Việt Nam nên học theo!

Hải Lê

Đề xuất mỗi quán nhậu treo bảng: "Đã uống rượu bia thì không lái xe" và mỗi quán phải có bãi giữ xe rộng để giữ xe cho khách đến ngày mai luôn vì say rồi thì kêu taxi hoặc xe ôm chở về, gửi xe lại cho an toàn.

Tomi Trung

Ở các quán nhậu nên có tài xế 4 bánh hay lái xe hai bánh để chở người say về. Người say hay gia đình phải trả tiền công. Ở nước ngoài là vậy!

Bảo

Việt Thành tổng hợp