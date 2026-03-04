Phó thống đốc: Tỷ giá có xu hướng tăng do căng thẳng Trung Đông

Tuần này, tỷ giá có xu hướng nhích lên và tăng so với cuối năm ngoái do căng thẳng từ Trung Đông, theo Phó thống đốc Phạm Thanh Hà.

Tại họp báo Chính phủ ngày 4/3, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết leo thang căng thẳng, xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông đã khiến giá dầu tăng cao, tăng 8-13% trong những ngày gần đây, tạo áp lực nên tình hình lạm phát và kỳ vọng lạm phát toàn cầu.

Theo ông Hà, nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ, thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất. Một số tổ chức thậm chí phát tín hiệu tăng lãi suất sớm trong tháng này để ứng phó với lạm phát.

"Những biến động này đã tạo sức ép lên tỷ giá, thị trường tiền tệ trong nước", ông Hà nói. Theo ông, ba ngày đầu tuần, tỷ giá có xu hướng "nhích lên và tăng so với cuối 2025". Tính đến trưa nay, giá USD bình quân trên thị trường liên ngân hàng ở mức 26.220 đồng.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà trả lời tại họp báo, ngày 4/3. Ảnh: VGP

Từ cuối 2025, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho công tác điều hành chính sách tiền tệ. Theo Phó thống đốc, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

Hiện, lãi suất thị trường cơ bản ổn định theo cung - cầu, lãi suất cho vay mới xu hướng giảm so với năm ngoái. Tín dụng tăng trưởng tích cực, đến 26/2 đạt 18,86 triệu tỷ đồng, tăng 1,4% so với cuối năm trước và gần 20,2% so với cùng kỳ.

Về tỷ giá, đến cuối tháng 2, trước căng thẳng tại Trung Đông, giá USD liên ngân hàng ở mức 26.044 đồng, giảm 0,94% so với cuối 2025. Nguồn cung ngoại tệ dồi dào, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chặt với chính sách tài khóa, ưu tiên ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Phó thống đốc khẳng định cơ quan quản lý sẽ điều hành phù hợp với diễn biến thị trường, yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai lãi suất cho vay. Nhà điều hành sẽ sử dụng đồng bộ các công cụ để ổn định tỷ giá và đảm bảo thị trường hoạt động thông suốt.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo tăng trưởng an toàn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng rủi ro. Các thủ tục cấp tín dụng cũng sẽ được đơn giản hóa, số hóa để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Phương Dung