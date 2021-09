Xuất khẩu cá ngừ quay đầu giảm

Sau nhiều tháng tăng trưởng liên tục, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 8 đã sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 8 đạt gần 49,4 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ 2020. Xuất khẩu sang các thị trường chính như Mỹ, EU và CPTPP đều đồng loạt giảm.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (Vasep) đánh giá, đây là kết quả trong dự tính sau khi nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các nhà máy đóng cửa hoặc giảm tối đa công suất để thực hiện "3 tại chỗ".

Cá ngừ đại dương được ngư dân đưa về cảng cá Hòn Rớ, TP Nha Trang, Khánh Hòa, ngày 23/1. Ảnh: Xuân Ngọc

Với thị trường Mỹ, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ trong tháng 8 giảm gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu cá ngừ đóng hộp của nước này đã ổn định sau khi tăng bất thường vào đỉnh dịch năm ngoái. Ngoài ra, do mặt hàng này được bán theo giá FOB, tức các nhà nhập khẩu chịu phí vận chuyển, nên họ ít nhập hơn do cước tăng cao.

Xuất khẩu sang EU cũng giảm 28% trong tháng qua. Trong số 3 thị trường nhập khẩu cá ngừ Việt Nam nhiều nhất trong khối này, Tây Ban Nha là nước duy nhất tăng trưởng, còn Italy và Đức giảm. Lượng cá ngừ tồn kho cao và cước vận chuyển ngất ngưỡng cũng là lý do khiến nhu cầu thị trường này suy yếu.

CPTPP là thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn thứ 3 của Việt Nam. Kim ngạch tháng qua giảm 4,3%, đạt gần 7 triệu USD. Trong số 4 thị trường nhập khẩu nhiều nhất trong khối này, hiện chỉ có Mexico tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao.

Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ tháng 8 quay đầu giảm, nhưng nhờ tăng trưởng tốt trong những tháng trước nên luỹ kế 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu cá ngừ vẫn tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 470 triệu USD.

Dỹ Tùng